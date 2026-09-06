پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

شهری که یک قرن پیش میزبان پناهندگان بود، رفته رفته تبدیل به پناه‌گاهی برای مخالفان حاکمیت شد. این شهر آن‌چنان شد که اگر کسی از دستگاه خلیفه می‌گریخت تنها در این‌جا می‌توانست شب را به صبح برساند و کمترین اضطرابی نداشته باشد. اکنون و در این روزها این شهر مهمانی ویژه در راه دارد. مهمانی که میزبان خواهد شد.