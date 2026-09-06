پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

شهری که یک قرن پیش میزبان پناهندگان بود، رفته رفته تبدیل به پناهگاهی برای مخالفان حاکمیت شد. این شهر آنچنان شد که اگر کسی از دستگاه خلیفه میگریخت تنها در اینجا میتوانست شب را به صبح برساند و کمترین اضطرابی نداشته باشد. اکنون و در این روزها این شهر مهمانی ویژه در راه دارد. مهمانی که میزبان خواهد شد.
۱۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸
کد مطلب: 1862364
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت نخست پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.
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