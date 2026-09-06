به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در هرات می‌گویند طالبان حدود ۱۰۰ مغازه را در بازار سرپوشیده شهرک جبرئیل، یکی از مهم‌ترین مناطق شیعه‌نشین هرات، مسدود کرده است؛ اقدامی که براساس روایت منابع، با یک پرونده تازه مالکیت زمین در مرکز این منطقه ارتباط دارد.

منابع روز یکشنبه، ۱۵ شهریور، اعلام کردند این مغازه‌ها از روز شنبه بسته شده‌اند و تا زمان انتشار گزارش همچنان اجازه فعالیت نداشته‌اند.

به گفته آنان، هم‌زمان با این اقدام سه نفر از ساکنان جبرئیل نیز از سوی طالبان بازداشت شده‌اند.

جبرئیل در غرب شهر هرات قرار دارد و از مناطق پرجمعیت شیعه‌نشین این استان به شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از ساکنان آن را شیعیان، از جمله خانواده‌های هزاره، تشکیل می‌دهند و این منطقه در سال‌های گذشته نیز در ارتباط با مسائل امنیتی، مذهبی و اجتماعی جامعه شیعه هرات مورد توجه بوده است.

از همین رو، بسته‌شدن هم‌زمان حدود ۱۰۰ مغازه و بازداشت شماری از ساکنان در این منطقه، فراتر از یک اختلاف محدود میان چند مالک، نگرانی‌هایی را در میان مردم محلی درباره سرنوشت زمین‌ها و املاک در یکی از مناطق اصلی شیعه‌نشین هرات ایجاد کرده است.

ادعای مالکیت بر بخشی از مرکز جبرئیل

منابع می‌گویند فردی به نام «سید حبیب» اخیراً نسبت به بخش‌هایی از زمین‌های مرکز شهرک جبرئیل ادعای مالکیت کرده است.

براساس اطلاعات منتشرشده، این فرد از نزدیکان سید حسین انوری، استاندار پیشین هرات، معرفی شده است؛ با این حال جزئیات اسناد مورد استناد او برای اثبات مالکیت این زمین‌ها تاکنون به‌صورت عمومی منتشر نشده است.

به گفته منابع محلی، افراد مدعی مالکیت اخیراً همراه با نیروهای طالبان وارد منطقه شده‌اند و ساکنان جبرئیل از آنان خواسته‌اند اسناد مالکیت خود را ارائه کنند.

منابع می‌گویند در جریان همین اختلاف، طالبان سه نفر از ساکنان منطقه را بازداشت کرده است.

تاکنون جزئیاتی درباره هویت بازداشت‌شدگان، محل نگهداری آنان یا اتهام مطرح‌شده علیه این افراد منتشر نشده است.

حساسیت پرونده در یک منطقه عمدتاً شیعه‌نشین

اهمیت این پرونده از آن جهت بیشتر است که جبرئیل صرفاً یک بازار تجاری در حاشیه هرات نیست، بلکه یکی از مراکز اصلی سکونت جامعه شیعه در این استان محسوب می‌شود.

در سال‌های گذشته نیز شیعیان هرات نسبت به مسائل مربوط به امنیت، مالکیت زمین، محدودیت‌های مذهبی و نحوه برخورد نهادهای حکومتی با مناطق شیعه‌نشین نگرانی‌هایی مطرح کرده‌اند.

به همین دلیل، هرگونه اقدام گسترده حکومتی درباره زمین‌ها و املاک جبرئیل، به‌ویژه زمانی که با تعطیلی ده‌ها واحد تجاری و بازداشت ساکنان همراه باشد، می‌تواند حساسیت اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند.

با این حال، تاکنون شواهدی منتشر نشده است که نشان دهد مسدودشدن این مغازه‌ها مستقیماً با انگیزه مذهبی انجام شده است و منابع، علت اعلام‌شده این اقدام را یک مناقشه مالکیتی بر سر زمین عنوان کرده‌اند.

نگرانی کسبه از ادامه تعطیلی بازار

بسته‌شدن حدود ۱۰۰ مغازه فعالیت اقتصادی شمار زیادی از کسبه و خانواده‌هایی را که معیشت آنان به این بازار وابسته است، تحت تأثیر قرار داده است.

هنوز مشخص نیست طالبان تا چه زمانی قصد دارد مغازه‌های بازار سرپوشیده جبرئیل را بسته نگه دارد و آیا فعالیت آنان پیش از تعیین تکلیف نهایی اختلاف مالکیت از سر گرفته خواهد شد یا خیر.

همچنین روشن نیست پرونده مورد ادعا در کدام مرجع قضایی طالبان بررسی می‌شود و آیا پیش از مسدودکردن مغازه‌ها حکم قضایی نهایی درباره مالکیت زمین صادر شده است یا خیر.

این پرسش نیز مطرح است که در صورت وجود یک اختلاف مالکیتی، چرا تمامی واحدهای تجاری مورد مناقشه پیش از روشن‌شدن نتیجه نهایی پرونده تعطیل شده‌اند و مبنای حقوقی بازداشت سه نفر از ساکنان منطقه چیست.

سکوت مقام‌های طالبان در هرات

مقام‌های طالبان در هرات تا زمان تنظیم این خبر درباره علت دقیق مسدودکردن مغازه‌ها، بازداشت سه ساکن جبرئیل، اسناد مالکیت فرد مدعی و وضعیت حقوقی زمین‌های مورد اختلاف توضیح رسمی منتشر نکرده‌اند.

در نبود موضع رسمی و انتشار اسناد مرتبط با پرونده، جزئیات مربوط به مالکیت زمین و نحوه برخورد با ساکنان همچنان براساس روایت منابع محلی است.

با توجه به جایگاه جبرئیل به‌عنوان یکی از مناطق اصلی شیعه‌نشین هرات، روشن‌شدن مبنای حقوقی این اقدام و انتشار اسناد پرونده می‌تواند در جلوگیری از شکل‌گیری نگرانی‌های بیشتر درباره وضعیت مالکیت و حقوق ساکنان این منطقه اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

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