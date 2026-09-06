بازداشت شماری از بزرگان شیعه و هزاره در کابل؛ صوفی گردیزی به وزارت دادگستری منتقل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در کابل می‌گویند شماری از چهره‌ها و فعالان اجتماعی هزاره و شیعه روز یکشنبه، ۱۵ شهریور، از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده‌اند.

براساس روایت منابع، سید صوفی گردیزی، سید حسن شریف بلخابی و محمدحسین سنگردوست از جمله افرادی هستند که بازداشت شده‌اند. همچنین گفته می‌شود سه مراجعه‌کننده، آشپز و دو محافظ دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع نیز بازداشت شده‌اند.

منابع مستقل هنوز شمار دقیق بازداشت‌شدگان را تأیید نکرده‌اند و مقام‌های طالبان نیز تاکنون فهرست افراد بازداشت‌شده، علت بازداشت یا محل نگهداری آنان را اعلام نکرده‌اند.

انتقال صوفی گردیزی از دفتر استاندار کابل به وزارت دادگستری

براساس روایت شاهدان، صبح یکشنبه شماری از علما، بزرگان و چهره‌های بانفوذ شیعه در دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در کابل جلسه داشتند.

در آغاز این نشست، از دفتر استاندار طالبان در کابل با سید صوفی گردیزی تماس گرفته شده و از او خواسته شده است برای دیدار به دفتر استاندار مراجعه کند.

شاهدان می‌گویند پس از حضور گردیزی در آنجا، به او گفته شده افرادی از سوی وزارت دادگستری طالبان برای انتقال او حضور دارند. او سپس همراه با نیروهای مسلح به وزارت دادگستری منتقل شده است.

به گفته منابع، پس از انتقال او به ساختمان وزارت دادگستری، خانواده و نزدیکانش اطلاعات روشنی درباره وضعیت و محل نگهداری وی دریافت نکرده‌اند. منابع رسانه‌ای دیگر نیز انتقال گردیزی از دفتر استاندار کابل به وزارت دادگستری و بی‌خبری از وضعیت او را گزارش کرده‌اند.

محاصره دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و شیعه

هم‌زمان، گزارش‌هایی منتشر شده است که نیروهای طالبان دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع را نیز محاصره کرده و در داخل ساختمان مستقر شده‌اند.

این دفتر در ساختمانی فعالیت می‌کند که پیش‌تر متعلق به محمد محقق، از رهبران سیاسی هزاره و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، بوده است.

رسانه‌های مختلف بازداشت سید صوفی گردیزی در جریان این اقدام را تأیید کرده‌اند، هرچند درباره شمار دیگر بازداشت‌شدگان گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است.

نکته قابل توجه آن است که صوفی گردیزی در سال‌های اخیر از جمله چهره‌های شیعه‌ای بود که با مقام‌های طالبان تعامل داشت و حتی در برخی نشست‌های رسمی حکومت این گروه حضور یافته بود.

وزارت امر به معروف طالبان نیز پیش‌تر نام صوفی گردیزی و شریف بلخابی را در میان چهره‌های شیعه‌ای منتشر کرده بود که در دیدار با مقام‌های این وزارت بر همکاری با حکومت طالبان تأکید کرده بودند.

بازداشت‌ها یک روز پس از بحران خاتم‌النبیین

بازداشت این چهره‌ها در شرایطی انجام شده که تنها یک روز پیش، نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل را محاصره کرده و از مسئولان و طلاب خواسته بودند این مرکز را تخلیه کنند.

براساس گزارش‌ها، شماری از استادان و طلاب این مرکز نیز در جریان تحولات اخیر بازداشت شده‌اند. طالبان تاکنون جزئیات رسمی درباره شمار بازداشت‌شدگان حوزه و اتهامات آنان منتشر نکرده است.

این اقدامات با واکنش شماری از علما، فعالان فرهنگی و شخصیت‌های شیعه روبه‌رو شده و آنان خواستار پایان استفاده از نیروی نظامی در اختلافات مربوط به مراکز دینی و فرهنگی شده‌اند.

سابقه اختلاف چهره‌های شیعه با وزیر دادگستری

تنش میان شماری از بزرگان شیعه و عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، موضوع تازه‌ای نیست.

در ماه‌های گذشته گروهی از علما، نمایندگان پیشین پارلمان و مقام‌های هزاره حاضر در ساختار طالبان، در نشستی در غرب کابل از سیاست‌های وزارت دادگستری در قبال مراکز و مناطق شیعه‌نشین انتقاد کرده بودند.

در آن نشست، سید صوفی گردیزی و شماری دیگر از چهره‌های شیعه نیز حضور داشتند و شرکت‌کنندگان از رهبری طالبان خواسته بودند مانع آنچه «اقدامات خودسرانه» وزیر دادگستری می‌خواندند، شود.

صوفی گردیزی پیش‌تر نیز در آستانه محرم همراه با شماری از نمایندگان جامعه شیعه به وزارت دادگستری احضار شده بود. منابع در آن زمان گفته بودند از آنان خواسته شده است درباره جمع‌آوری برخی پرچم‌ها، سقاخانه‌ها و محدودیت استفاده از بلندگوها در مناطق شیعه‌نشین تعهد بدهند.

هم‌زمان دفتر تلویزیون راه فردا نیز بسته شد

در ادامه تحولات روز یکشنبه، منابع رسانه‌ای همچنین گزارش داده‌اند که طالبان دفتر تلویزیون خصوصی «راه فردا» در غرب کابل را بسته است.

دفتر این شبکه در نزدیکی دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع قرار دارد. طالبان تاکنون علت این اقدام را نیز توضیح نداده است.

تلویزیون راه فردا از رسانه‌هایی است که عمدتاً با جامعه هزاره و شیعه افغانستان شناخته می‌شود.

سکوت طالبان درباره علت بازداشت‌ها

تا زمان تنظیم این خبر، وزارت دادگستری طالبان، استانداری کابل و دیگر نهادهای این گروه درباره علت بازداشت سید صوفی گردیزی و دیگر چهره‌های گزارش‌شده، اتهامات احتمالی آنان و وضعیت محل نگهداری‌شان توضیح رسمی منتشر نکرده‌اند.

صفحه رسمی اطلاعیه‌های وزارت دادگستری نیز تا زمان بررسی، بیانیه‌ای در توضیح این بازداشت‌ها منتشر نکرده است.

هم‌زمانی بازداشت چند چهره شیعه، محاصره دفتر روابط مردمی، ادامه بحران حوزه علمیه خاتم‌النبیین و بسته‌شدن دفتر تلویزیون راه فردا، نگرانی‌ها را درباره افزایش فشار بر نهادها و شخصیت‌های مرتبط با جامعه هزاره و شیعه در کابل تشدید کرده است.

با این حال، تا زمان انتشار توضیح رسمی طالبان و مشخص‌شدن اتهامات افراد بازداشت‌شده، نمی‌توان با قطعیت انگیزه این اقدامات را مذهبی یا قومی دانست؛ اما گستردگی و هم‌زمانی رویدادهای اخیر، ضرورت ارائه توضیح شفاف از سوی مقام‌های طالبان درباره مبنای حقوقی بازداشت‌ها و وضعیت بازداشت‌شدگان را افزایش داده است.

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