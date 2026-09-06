به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «لئون پانه‌تا»، وزیر جنگ پیشین آمریکا و رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی این کشور (سیا)، گفت جنگ آمریکا علیه ایران ممکن است دست‌کم شش ماه دیگر ادامه یابد و به یک «جنگ شکست‌خوردۀ بی‌پایان دیگر در خاورمیانه» تبدیل شود؛ جنگی که به گفته او در صورت تداوم وضعیت کنونی می‌تواند سرنوشتی مشابه جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان پیدا کند.

پانه‌تا در گفت‌وگو با روزنامه گاردین، وضعیت کنونی میان آمریکا و ایران را یک «بن‌بست وحشتناک» توصیف کرد و گفت گزینه‌های بسیار اندکی برای پایان دادن به جنگ وجود دارد. او افزود: «فکر می‌کنم احتمالاً این جنگ شش ماه دیگر بدون حل‌وفصل ادامه خواهد یافت.» رئیس سابق سیا همچنین هشدار داد که این درگیری ممکن است به «یک جنگ شکست‌خورده دیگر» در خاورمیانه تبدیل شود.

وزیر دفاع پیشین آمریکا، وضعیت آشفته در پنتاگون و ساختار فرماندهی ارتش آمریکا را نیز از عوامل تضعیف واشنگتن دانست. او با اشاره به استعفای ناگهانی «دن دریـسکول»، وزیر ارتش آمریکا، و تنش‌های گزارش‌شده در وزارت دفاع گفت نظامیان آمریکایی در شرایطی به جنگ اعزام می‌شوند که «آشفتگی عظیمی در پنتاگون و ساختار فرماندهی» وجود دارد؛ وضعیتی که به گفته او این تصور را ایجاد می‌کند که «هیچ‌کس مسئول نیست».

پانه‌تا تأکید کرد این وضعیت پیامی از ضعف آمریکا به رقبای این کشور ارسال می‌کند. او گفت: «آنها اکنون به ایالات متحده نگاه می‌کنند و ضعف را در توانایی ما برای اجرای واقعی قابلیت نظامی‌مان جهت دفاع از کشور می‌بینند.» وی افزود: «بزرگ‌ترین نگرانی من در حال حاضر این است که ما در جهانی بسیار خطرناک زندگی می‌کنیم» و هشدار داد که آمریکا در برابر رقبای اصلی خود، از جمله چین، روسیه، کره شمالی، تروریسم و ایران، نباید «پیام ضعف» ارسال کند.

پانه‌تا در ادامه گفت «دونالد ترامپ» خود را در برابر جنگ ایران «در بدترین وضعیت ممکن» گرفتار کرده و اعتبارش نیز آسیب دیده است؛ زیرا به گفته او، رئیس‌جمهور آمریکا بارها به‌اشتباه از قریب‌الوقوع بودن توافق برای پایان جنگ و باز بودن تنگه هرمز سخن گفته است. پانه‌تا گفت ترامپ «در بدترین وضعیت هر دو جهان گرفتار شده» و افزود: «نه‌تنها اعتبار ندارد، بلکه هر تهدیدی که مطرح می‌کند، کاملاً نادیده گرفته می‌شود.»

به گفته پانه‌تا، ترامپ اکنون سه گزینه پیش رو دارد: نخست، پایان دادن به جنگ و پذیرفتن اینکه جنگ شکست خورده است؛ دوم، ادامه بن‌بست کنونی با حملات متقابل و دوره‌ای، بدون مذاکره یا تسلیم هیچ‌یک از طرفین؛ و سوم، تلاش آمریکا برای در اختیار گرفتن تنگه هرمز و از بین بردن آنچه پانه‌تا «خطرناک‌ترین اهرم فشار ایران» می‌خواند. او گفت اگر گزینه دوم ادامه یابد، نتیجه همان چیزی خواهد بود که همه از آن بیم داشتند: «یک جنگ طولانی دیگر در خاورمیانه.»

پانه‌تا همچنین با اشاره به تردید فزاینده درباره توانایی ترامپ برای مدیریت جنگ گفت بسیاری از آمریکایی‌ها «اعتماد خود را» به توانایی رئیس‌جمهور آمریکا در اداره این جنگ از دست داده‌اند. او در عین حال از نحوه به‌کارگیری نیروهای آمریکایی نیز انتقاد کرد و با اشاره به استقرار طولانی‌مدت ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» در حمایت از عملیات آمریکا علیه ایران، گفت: «شما نیروها را بدون هیچ برنامه‌ای برای جابه‌جایی، بی‌نهایت در یک منطقه جنگی مستقر نمی‌کنید.» پانه‌تا در پایان هشدار داد مشکل تنها این نیست که «جنگ بد پیش می‌رود»، بلکه «نوعی بی‌اعتمادی به ارتش ما» نیز شکل گرفته است؛ بی‌اعتمادی درباره اینکه آیا نیروهای آمریکایی که جان خود را به خطر می‌اندازند، به‌درستی پشتیبانی می‌شوند یا نه.

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