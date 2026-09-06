به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تلویزیون تمدن با انتشار اطلاعات تازه‌ای درباره تحولات حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل اعلام کرده است که نیروهای طالبان در مجموع ۲۸ نفر از استادان، طلاب و افراد مرتبط با این مرکز دینی شیعیان را بازداشت کرده‌اند.

براساس این گزارش، چهار نفر از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند و ۲۴ نفر دیگر همچنان در بازداشت هستند. محمدجواد محسنی، از مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین، نیز این آمار را تأیید کرده است.

تمدن به نقل از منابع خود گفته است بازداشت‌شدگان به دستور مقام‌های وزارت دادگستری طالبان بازداشت و به حوزه سوم امنیتی پلیس طالبان در کابل منتقل شده‌اند. این رسانه می‌گوید منابعی از داخل این مرکز امنیتی، آزادی چهار نفر و ادامه بازداشت ۲۴ نفر دیگر را تأیید کرده‌اند.

طالبان تا زمان تنظیم این خبر فهرست بازداشت‌شدگان، اتهام آنان، مبنای حقوقی بازداشت‌ها و مدت احتمالی نگهداری آنان را به‌صورت عمومی اعلام نکرده است.

شمار بازداشت‌ها ابتدا ۱۲ نفر اعلام شده بود

شام شنبه، ۱۴ شهریور، محمدجواد محسنی ابتدا از بازداشت ۱۲ نفر از استادان حوزه خبر داده و گفته بود این افراد هم‌زمان با اعزام نیروهای بیشتر وزارت دادگستری به داخل مجموعه بازداشت شده‌اند.

او در آن زمان همچنین اعلام کرده بود برق حوزه قطع شده و شماری از افراد اعزام‌شده به این مرکز مسلح بوده‌اند. گزارش‌های بعدی نشان داد با ادامه عملیات، شمار بازداشت‌شدگان به ۲۸ نفر افزایش یافته است.

گزارش‌هایی از برخورد فیزیکی با مردم و طلاب

تلویزیون تمدن همچنین گزارش داده است که هنگام انتقال استادان و طلاب بازداشت‌شده، شماری از مردم حاضر در محل تلاش کردند مانع حرکت خودروهای حامل آنان شوند.

براساس این روایت، نیروهای طالبان برای متفرق‌کردن جمعیت از برخورد فیزیکی، از جمله چوب و سیلی، استفاده کرده‌اند.

شاهدان نیز از شدت تنش میان نیروهای طالبان، طلاب و مردم حاضر در محوطه خبر داده‌اند و گفته‌اند در جریان درگیری و هل‌دادن افراد، عمامه شماری از طلاب از سر آنان افتاده است.

ویدیوها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی صحنه‌هایی از حضور گسترده نیروهای طالبان و تنش با افراد حاضر در حوزه را نشان می‌دهد. گزارش‌های رسانه‌ای نیز برخورد فیزیکی و خشن با معترضان را نقل کرده‌اند.

با این حال، جزئیات تمام موارد ادعاشده درباره نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان و مردم حاضر در محل هنوز به‌طور مستقل قابل تأیید نیست.

ماجرا از محاصره و دستور تخلیه آغاز شد

تنش تازه از بعدازظهر شنبه آغاز شد؛ زمانی که نیروهای وابسته به طالبان وارد حوزه علمیه خاتم‌النبیین در منطقه دارالامان کابل شدند و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند.

منابع گفته بودند نیروهای اعزام‌شده با تجهیزات نظامی در داخل و اطراف حوزه مستقر شده و دستور تخلیه فوری ساختمان را مطرح کرده‌اند. ویدیوهای منتشرشده نیز ورود خودروهای نظامی با پرچم سفید طالبان به محوطه این مجموعه را نشان می‌داد.

این اقدام با مخالفت استادان و طلاب روبه‌رو شد و پس از انتشار خبر، شماری از شیعیان کابل نیز در اطراف حوزه تجمع کردند و نسبت به تلاش برای تخلیه یکی از مهم‌ترین مراکز دینی شیعیان اعتراض کردند.

محسنی: اقدام طالبان انگیزه سیاسی و مذهبی دارد

محمدجواد محسنی، رئیس مجموعه خاتم‌النبیین، یک روز پس از این رویداد، برخورد طالبان با این مجموعه را دارای «انگیزه سیاسی و مذهبی» دانسته است.

او با تأیید بازداشت ۲۸ نفر گفته است که ۲۴ نفر همچنان در بازداشت قرار دارند. این ارزیابی دیدگاه مسئول مجموعه خاتم‌النبیین است و طالبان تاکنون به این اتهام واکنش رسمی نشان نداده است.

اختلافی که نزدیک به دو سال ادامه دارد

تنش میان وزارت دادگستری طالبان و مجموعه خاتم‌النبیین به ماه‌های اخیر محدود نیست.

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر مدعی شده بود حوزه علمیه خاتم‌النبیین، دانشگاه خاتم‌النبیین و تلویزیون تمدن به حزب حرکت اسلامی افغانستان وابسته‌اند و ساختمان‌های این مراکز روی زمین‌های دولتی ساخته شده‌اند.

مسئولان مجموعه این ادعاها را رد کرده و گفته‌اند برای زمین‌ها و ساختمان‌ها اسناد شرعی و قانونی در اختیار دارند و پرونده مالکیت نیز باید از مسیر قضایی و پس از صدور حکم نهایی تعیین تکلیف شود.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین از مهم‌ترین مراکز آموزش علوم دینی شیعیان در کابل است و در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار آیت‌الله محمدآصف محسنی تأسیس شد. این مرکز علاوه بر آموزش حوزوی، در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی نیز فعالیت داشته است.

نگرانی از ادامه بازداشت ۲۴ نفر

با گذشت یک روز از ورود نیروهای طالبان به حوزه، مهم‌ترین ابهام اکنون وضعیت ۲۴ نفری است که براساس گزارش تمدن همچنان در بازداشت قرار دارند.

هنوز روشن نیست این افراد با چه اتهامی بازداشت شده‌اند، آیا پرونده‌ای قضایی برای آنان تشکیل شده یا خیر و چه زمانی امکان آزادی یا دسترسی خانواده‌هایشان به آنان فراهم خواهد شد.

هم‌زمانی بازداشت گسترده استادان و طلاب با تلاش برای تخلیه حوزه، واکنش‌های فراوانی در میان علما و چهره‌های شیعه ایجاد کرده است. شماری از آنان از طالبان خواسته‌اند اختلاف موجود درباره مجموعه خاتم‌النبیین را به‌جای استفاده از نیروی نظامی، از طریق گفت‌وگو و روند قضایی شفاف حل کند.

تا زمان تنظیم این خبر، وزارت دادگستری طالبان، فرماندهی پلیس کابل و دیگر نهادهای این گروه درباره آمار ۲۸ بازداشت‌شده، ادامه بازداشت ۲۴ نفر و اتهام آنان توضیح رسمی منتشر نکرده‌اند.

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