آیین رسمی تجلیل از مجاهدان «گروه جهادی حدیث جبهه مقاومت» در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رسمی تجلیل از اعضای فعال «گروه جهادی حدیث جبهه مقاومت» با همکاری مشترک مدیریت بحران استان قم و این گروه جهادی، از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ با حضور جمعی از مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و جهادگران در قم برگزار شد. این مراسم با هدف پاسداشت مجاهدت‌های مخلصانه و بی‌مرز جهادگرانی برگزار گردید که در مسیر خدمت‌رسانی و بازسازی مناطق جنگ زده استان قم در جنگ رمضان، تلاش می‌کنند. هرچند اکثر جهادگران حاضر در این مراسم را برادران افغانستانی تشکیل می‌دادند، اما حضور فعال جهادگرانی از کشورهای جبهه مقاومت مانند پاکستان، یمن و ...، جلوه‌ای باشکوه از همدلی، اخوت و وحدت بدون مرز امت اسلامی را در این آیین به نمایش گذاشت.

برنامه با استقرار مدعوین و ادای احترام به سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. سپس حبیبی، مجری مراسم، با قرائت ابیاتی آغازین، رسماً برنامه را آغاز کرد. در ادامه، سید رضا حسینی، با تلاوت شیوای آیاتی از کلام‌الله مجید با محوریت جهاد، ایثار و انفاق، فضای سالن را معطر ساخت.

در بخش نخست سخنرانی‌ها، مهندس صادقی مدیر کل بحران استان قم و جانشین استاندار این استان، به ایراد سخن پرداخت. وی با تشریح ابعاد فرهنگ ایثار و وحدت امت اسلامی، از روحیه برادری و مجاهدت‌های بی‌مرز جهادگران تقدیر نمود. پس از اتمام سخنان وی، سرهنگ نیکوکلام، مسئول بسیج مهندسین استان قم به عنوان سخنران بعدی در جایگاه حضور یافت. وی با تأکید بر اهمیت رویکردهای تخصصی در عرصه سازندگی، به تبیین نقش علمی و برجسته اعضای گروه جهادی حدیث جبهه مقاومت در ارتقای زیرساخت‌ها و آبادانی مناطق جنگ زده استان قم در جنگ اخیر پرداخت.

در ادامه برنامه، ابو مهدی مطهری، از فرماندهان برجسته لشگر فاطمیون به ارائه سخنانی پیرامون فلسفه کار جهادی پرداخت. وی با تشریح خدمات مخلصانه بچه‌های جهادگر در پروژه‌های مرمت و بازسازی منازل آسیب‌دیده، همت والای اعضای این گروه جهادی را ستود و از مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی رسمی به عمل آورد.

پس از این بخش، سالن مراسم آماده برگزاری جشن میلاد شد. در ادامه، سید مسافر مداح اهل‌بیت(ع) با مولودی‌خوانی معنوی خود، شادابی و نشاط روحانی ویژه‌ای به این محفل صمیمی بخشید.

بخش پایانی و محوری این مراسم به آیین رسمی تجلیل و اهدای لوح تقدیر اختصاص داشت. با حضور مسئولان ارشد استانی بر روی جایگاه، از تک‌تک جهادگران غیور گروه جهادی حدیث جبهه مقاومت از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران و آمریکا با تقدیم لوح سپاس و جوایز ارزنده تقدیر به عمل آمد.

در حسن ختام این مراسم رسمی، کلیه جهادگران، مسئولان و مهمانان حاضر با ثبت عکس یادگاری دسته‌جمعی، پیوند برادری و همبستگی خود را جاودانه ساختند.

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