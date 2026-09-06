به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیون اسلامی تمدن اعلام کرده است انتشار مجموعه‌ای مستند با عنوان «روایت اسناد» را آغاز می‌کند؛ مجموعه‌ای که محور آن انتشار و بررسی اسناد مرتبط با اختلافات وزارت دادگستری طالبان با حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) خواهد بود.

براساس اعلام این شبکه، «روایت اسناد» به سه زبان فارسی دری، پشتو و انگلیسی از طریق پخش ماهواره‌ای، وب‌سایت و صفحات رسمی تلویزیون تمدن در شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد.

تمدن گفته است در هر قسمت، یک موضوع مشخص با استفاده از اسناد و مدارکی از جمله قباله‌های مالکیت، نامه‌های رسمی، مجوزها، سوابق اداری و دیگر مدارک قابل بررسی مطرح خواهد شد.

هدف اعلام‌شده این مجموعه، مقایسه ادعاهای وزارت دادگستری طالبان با اسنادی است که مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین در اختیار دارند.

قسمت نخست؛ مالکیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین

براساس برنامه اعلام‌شده، نخستین قسمت این مجموعه به اسناد مالکیت و وضعیت حقوقی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) اختصاص خواهد داشت.

تلویزیون تمدن گفته است در این قسمت، مدارک مرتبط با مالکیت زمین و وضعیت حقوقی حوزه منتشر و بررسی خواهد شد.

در بخش‌های بعدی نیز قرار است اسناد مربوط به تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم‌النبیین، ادعای وابستگی حزبی این سه نهاد و در ادامه اقدامات وزارت تحصیلات عالی طالبان در قبال دانشگاه خاتم‌النبیین بررسی شود.

این شبکه اعلام کرده است تا جایی که ملاحظات حقوقی و حفظ اطلاعات شخصی اجازه دهد، تصاویر اسناد، تاریخ‌ها، شماره نامه‌های رسمی، نام مراجع صادرکننده و دیگر اطلاعات لازم برای راستی‌آزمایی در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

پاسخ به ادعاهای وزارت دادگستری طالبان با انتشار اسناد

وزارت دادگستری طالبان پیش‌تر مدعی شده است حوزه علمیه خاتم‌النبیین، تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتم‌النبیین با یک حزب سیاسی ارتباط داشته و درباره مالکیت زمین‌های این مراکز نیز ادعاهایی مطرح کرده است.

مسئولان مجموعه خاتم‌النبیین این ادعاها را رد کرده و گفته‌اند برای زمین‌ها و فعالیت قانونی این مراکز اسناد شرعی، حقوقی و اداری در اختیار دارند.

مجموعه «روایت اسناد» قرار است همین اختلاف را از طریق انتشار مدارکی که مسئولان تمدن می‌گویند قابل راستی‌آزمایی است، به افکار عمومی ارائه کند.

تلویزیون تمدن تأکید کرده است هدف از این اقدام «جدال لفظی یا پاسخ‌گویی احساسی» نیست، بلکه قرار دادن اسناد در اختیار مردم، رسانه‌ها، علما، حقوق‌دانان و مسئولان است تا درباره ادعاهای دو طرف بر مبنای مدارک قضاوت شود.

تمدن: حق پاسخ برای طالبان محفوظ است

تلویزیون تمدن همچنین اعلام کرده است هر نهاد یا مقام رسمی که در برابر اسناد منتشرشده پاسخ، توضیح یا مدرک متفاوتی داشته باشد، می‌تواند آن را در اختیار این شبکه قرار دهد.

این رسانه گفته است چنین پاسخ‌هایی مطابق اصول حرفه‌ای رسانه‌ای و با رعایت «حق پاسخ» مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اعلام آغاز «روایت اسناد» در شرایطی صورت می‌گیرد که اختلاف میان وزارت دادگستری طالبان و مجموعه خاتم‌النبیین طی ماه‌های اخیر تشدید شده و به بسته‌شدن تلویزیون تمدن، محدودیت بر فعالیت حوزه علمیه خاتم‌النبیین و مناقشه بر سر مدیریت و وضعیت دانشگاه خاتم‌النبیین انجامیده است.

تلویزیون تمدن نیز پس از تحولات اخیر حوزه علمیه خاتم‌النبیین اعلام کرد فعالیت خود را با ساختاری تازه از خارج افغانستان و با تمرکز گسترده‌تر بر فضای مجازی از سر می‌گیرد.

این شبکه اکنون با مجموعه «روایت اسناد» وارد مرحله تازه‌ای از مواجهه رسانه‌ای با وزارت دادگستری طالبان شده و اعلام کرده است به‌جای پاسخ‌های کلی، اسناد و مکاتبات مربوط به پرونده خاتم‌النبیین را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله در معرض قضاوت عمومی قرار خواهد داد.

قسمت نخست این مجموعه با موضوع «اسناد مالکیت و وضعیت حقوقی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)» قرار است به‌زودی منتشر شود.

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