دعاهای گسترش رزق و ادای قرض؛ بخش اول: بررسی تحلیلی و آماری

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ادعیه اهل‌بیت(ع)، مجموعه‌ای از نیازهای بشری در تمامی ابعاد مادی و معنوی را شامل می‌شود. یکی از موضوعاتی که در این ادعیه کمتر مورد توجه قرار گرفته، «دعاهای اقتصادی» است؛ دعاهایی که با نگاهی به ابعاد مادی زندگی انسان و نسبت آن با حیات معنوی او بیان شده‌اند. در این ادعیه، علاوه بر بیان نحوه درخواست انسان از خداوند، موضوعات بنیادینی از جمله نسبت میان دنیا و آخرت، به‌ویژه در زمینه تلاش‌های مادی و کسب درآمد، تبیین موضوع فقر و غنا و بررسی ابعاد مختلف آن با توجه به صفت رزاقیت خداوند بیان شده است.

در کنار این ادعیه، برخی راهکارهای مادی و معنوی، مانند توجه به میانه‌روی در مصارف، تلاش و اقدام عملی برای کسب درآمد، انجام برخی اعمال خاص مانند اهتمام به نماز اول وقت و نماز شب و پرداخت واجبات مالی مانند خمس یا مستحبات مالی از جمله صدقه مستحبه، به‌عنوان عوامل گسترش روزی در روایات بیان شده‌اند.

از دیگر ابعاد این ادعیه، توجه به رزاقیت خداوند و لزوم توجه به دیگر صفات الهی، بیان درخواست‌های مادی و مالی از خداوند و تبیین برخی آثار تنگی رزق و فقر در فرد و جامعه است. اگرچه در برخی از این ادعیه، تفکیک مشخصی میان دعاهای توسعه رزق و ادعیه ادای قرض وجود دارد، اما در موارد بسیاری نیز دعاهای مشترکی با موضوع «توسعه رزق و ادای قرض» در ادعیه ائمه معصومین(ع) دیده می‌شود که به‌صورت مشترک به هر دو موضوع پرداخته‌اند.

بر اساس یک بررسی آماری، دعاهایی با موضوع توسعه رزق و ادای قرض از ائمه معصومین(ع) نقل شده است که نشانگر توجه ایشان به این موضوع یا درخواست شیعیان از ائمه(ع) برای آموزش ادعیه در این زمینه بوده است. در این بررسی، حدود ۶۰ دعا از معصومین(ع) شناسایی شده که از نُه نفر از ائمه(ع) روایت شده است. روشن است که به احتمال زیاد، از دیگر ائمه(ع) نیز ادعیه‌ای درباره توسعه رزق و ادای قرض وجود داشته که اکنون به دست ما نرسیده است و همچنین تعداد این ادعیه بیش از این مقدار بوده که به دلایلی در طول تاریخ مفقود شده‌اند.

در برخی منابع دعایی، تعداد دعاهای روایت‌شده در موضوع گسترش رزق و ادای قرض از رسول خدا(ص) یازده دعا، امام علی(ع) هفت دعا، امام سجاد(ع) چهار دعا، امام باقر(ع) سه دعا، امام صادق(ع) بیست‌وپنج دعا، امام کاظم(ع) چهار دعا، امام رضا(ع) سه دعا، امام جواد(ع) یک دعا و امام زمان(عج) نیز یک دعا نقل شده است. اگرچه بررسی اسناد هر یک از این ادعیه، هدف این نوشته نیست، اما در مجموع می‌توان وجود این تعداد دعا در یک موضوع را نشانه‌ای از اهمیت آن در نزد اهل‌بیت(ع) دانست.

در بخش‌های بعدی این نوشته، برخی از این ادعیه ائمه معصومین(ع) معرفی و بررسی می‌شوند.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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