به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باسم نعیم عضو ارشد جنبش حماس، با اشاره به عملکرد شورای صلح، گفت: شورای صلح در اعمال فشار بر بنیامین نتانیاهو، برای پایبندی به آنچه بر سر آن مذاکره شد، شکست خورده و اکنون می‌کوشد این شکست را با حمله به حماس جبران کند.

نعیم در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: حماس با مسئولیت‌پذیری ملی برخورد کرده و نقشه راه را در نتیجه یک تلاش مذاکراتی دشوار پذیرفته بود.

وی افزود: مشکل در حماس نیست، بلکه در ادامه اشغالگری و انکار حقوق ملت فلسطین است و آینده غزه و هویت آن را فرزندانش تعیین می‌کنند، نه هیچ طرف خارجی.

امروز همچنین «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر گوش دادن به حرف‌های دل مردم نوار غزه و شنیدن رنج و محنت‌های گسترده مردم این منطقه و درخواست وی برای تحرک جدی، گفت: این اظهارات بخش ناچیزی از حجم رنج و گرفتاری مردم باریکه غزه و ویرانی‌های بر جای مانده از جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر قدس و تداوم گرفتاری‌های مردم این منطقه از سه سال پیش به شمار می‌رود.

قاسم همچنین خواستار موافقت سریع و فوری و بی‌قید و شرط با ورود خبرنگاران بین‌المللی به باریکه غزه شد تا جهانیان بتوانند واقعیت‌های موجود را به عینه مشاهده کنند.

وی همچنین از مجامع جهانی خواست تا به وظایف و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود در مصاف با این نسل‌کشی مستمر عمل کنند.

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