به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مذاکره‌کننده سابق آمریکایی دنیس راس گفت که واشنگتن ممکن است وضعیت اقتصادی ایران را به عنوان نشانه‌ای از موفقیت استراتژیک تعبیر کند، اما واقعیت پیچیده‌تر است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، چهره شناخته شده دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه افزود که تهران همچنان مصمم است که نشان دهد می‌تواند هرمز را کنترل کند، اما به نظر می‌رسد که استفاده از قوای نظامی را تنظیم و مدیریت می‌کند و در عین حال، گزینه تشدید بیشتر تنش‌ها را برای خود محفوظ نگه داشته است.

راس گفت که به عقیده مقامات ایرانی، این کشور می‌تواند درد اقتصادی را تحمل کند و از این فشارها عبور نماید. او افزود: «ایرانی‌ها از نظر تاب‌آوری (مقاومت) همواره ما را غافلگیر کرده‌اند،» و گفت که تردید دارد فشار اقتصادی و نظامی به تنهایی بتواند ایرانی‌ها را وادار به عقب‌نشینی کند.

تجاوزات نظامی، روحیه میهن‌پرستی را در ایران تقویت کرده است

از سوی دیگر، پژوهشگر ارشد مؤسسه سلطنتی خدمات متحد (روسی) بورجو اوزچلیک گفت که تجاوزات نظامی منجر به تقویت روحیه میهن‌پرستی در ایران شده است.

اوزچلیک در این باره شرح داد: «البته، فشار اقتصادی خطر ناآرامی عمومی را افزایش می‌دهد، اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که حال‌وهوای جنگ تأثیر قابل توجهی بر مردم دارد.»

کارشناس افزود که مداخله نظامی خارجی، تلفات غیرنظامی و درک یک رویارویی تمدنی گسترده‌تر با نظمِ تحت رهبری آمریکا، درجه‌ای از حمایت میهن‌پرستانه از حاکمیت و دیدگاه «اول ایران» را در میان مردم حفظ کرده است.

کارشناسان مختلف غربی تأکید کرده‌اند که آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران دچار اشتباه محاسباتی شده است. پیش از این، سفیر پیشین آمریکا در کشورهای غرب آسیا، جیمز جفری، در مصاحبه با پولیتیکو کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران را زیر سوال برد و گفت: «باور کردن اینکه پس از ۲۰ سال تحریم آمریکا و تجربه ایران در دور زدن آن‌ها، (اکنون) اتفاق تعیین‌کننده‌ای رخ دهد، دشوار است.»

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