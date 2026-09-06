به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـکریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «دیس ویک» از شبکه خبری ای‌بی‌سی نیوز، درباره چشم‌انداز توافق هسته‌ای با ایران و وضعیت اقتصادی این کشور اظهارنظر کرد.

وزیر انرژی آمریکا با طرح این ادعا که آنها همیشه برای توافق آماده هستند، گفت: هدف رئیس‌جمهور آمریکا این است که به راه‌حلی مذاکره‌شده دست یابد و جز در صورت ضرورت مطلق، از راه‌حل نظامی استفاده نکند. البته ممکن است توافق هسته‌ای با ایران وجود نداشته باشد و ممکن است توافقی در انتظار دولت بعدی ایران باشد و ما به سادگی این را نمی‌دانیم.

وزیر انرژی آمریکا به‌رغم تکرار برخی از ادعاهای دونالد ترامپ مبنی بر ضربات به ایران، به چالشی بودن آن اذعان کرد و گفت که مقابله با ایران «کار ساده‌ای نیست».

کریس رایت که کشورش به دلیل جنگ علیه ایران با افزایش قیمت سوخت و تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، در توجیه این فشار اقتصادی گفت: قیمت بنزین به‌طور معناداری پایین‌تر خواهد رفت. پس به بازار اعتماد کنید، مطمئنا به پیش‌بینی‌های من اعتماد نکنید، اما ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا تولید بنزین را افزایش دهیم، فردا که روز کارگر را پشت سر می‌گذاریم، با پایان فصل رانندگی تابستانی، شاهد کاهش تقاضا خواهید بود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده است: مشارکت در اجرای تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران، به منزله همدستی در تحمیل اراده غیرقانونی یک دولت بر دولت‌های مستقل و اخلال در روابط اقتصادی و تجاری مشروع آنان است و این امر به معنی مشارکت در تخریب مهم‌ترین اصل منشور ملل متحد یعنی احترام به برابری حاکمیتی کشورها خواهد بود.

وزیر انرژی آمریکا در بخش دیگری از این مصاحبه ضمن اذعان به غارت منابع نفتی ونزوئلا گفت: ما نفوذ زیادی بر ونزوئلا داریم. ما فروش نفت به خارج از کشورشان را کنترل می‌کنیم. بنابراین در حال حاضر آنها مجبورند با ما همکاری کنند و در حال همکاری با ما هستند.

کریس رایت مدعی شد: این امر میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری را جذب و آن منطقه را از یک منطقه درگیری به یک منطقه تجاری تبدیل می‌کند. من فکر می‌کنم حرکت به این سمت، صرف نظر از اینکه چه کسی بر ونزوئلا حکومت کند، بسیار قوی است. چشم‌انداز بسیار بسیار مثبتی برای نیمکره غربی وجود دارد.

...................

پایان پیام/