به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، با اشاره به تشدید بارندگی‌های فصلی در سودان، نسبت به شیوع گسترده بیماری‌ها در دارفور و کردفان هشدار داد و وبا را به عنوان مهم‌ترین تهدید سلامت در این مناطق معرفی کرد.

خطر تنها به یک بیماری محدود نمی‌شود؛ شیوع هم‌زمان چندین بیماری، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی وارد کرده است که در شرایط جنگ، آوارگی و دشواری دسترسی به کمک‌ها، با کمبود شدید امکانات مواجه هستند.

اوچا تأیید کرده است که وبا در دارفور و کردفان شیوع یافته است. همچنین در نیل حدود ۸۰۰ مورد جدید تب دنگی ثبت شده و بیش از ۳۵۰۰ ابتلا به هپاتیت و ۳۸ مورد مرگ در نیل آبی و الجزیره گزارش شده است.

در تازه‌ترین گزارش سازمان ملل، غرب کردفان به عنوان کانون جدید شیوع وبا معرفی شده و تأکید شده است که حضور نیروهای امدادی در این منطقه همچنان بسیار محدود است. به دلیل بارندگی، جاده‌های جنوب کردفان رو به تخریب است و درگیری‌ها نیز مانع ارسال کمک به مناطق دیگر شده است.

شیلدون ییت، نماینده یونیسف در سودان، در اوایل ماه اوت درباره شیوع مداوم وبا هشدار داد و گفت که جابه‌جایی جمعیت ممکن است دامنه بیماری را گسترش دهد.

وی کمبود آب پاک و مشکلات رساندن کمک‌ها به الابیض و مناطق اطراف را از عوامل اصلی تشدید بحران برشمرد.

دکتر علی بشیر، نایب‌رئیس کمیته مقدماتی اتحادیه پزشکان سودان، وضعیت اردوگاه‌های آوارگان و مناطق درگیر درگیری را «فاجعه‌بار» توصیف کرد. وی گفت: افزایش موارد وبا، تب دنگی و هپاتیت ناشی از عوامل پیچیده‌ای مانند دشواری دسترسی به مناطق بحرانی، تخریب مراکز درمانی و فرار کادر پزشکی است.

به گفته وی، هرچند حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد مراکز درمانی فعالیت خود را از سر گرفته‌اند، اما شکاف بزرگی همچنان در ارائه خدمات وجود دارد.

بشیر تأکید کرد که آمارهای اعلام‌شده به دلیل قطعی ارتباطات و نبود شبکه‌های نظارتی، تصویر واقعی را نشان نمی‌دهد و تنها «نوک کوه یخ» است.

هم‌زمانی وبا با تب دنگی و هپاتیت، نشان‌دهنده فروپاشی سیستم نظارت، پیشگیری و درمان در سودان است.

در گزارشی که ۲۴ اوت به شورای امنیت ارائه شد، تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، تأکید کرد که درگیری‌ها، حملات پهپادی، ناامنی و موانع اداری، ارسال کمک‌ها را با اختلال جدی مواجه کرده است. واکنش به بحران در بخش‌های بهداشت، آب، آموزش و سرپناه با تأخیر شدید همراه است.

دکتر علی بشیر خواستار ایجاد فوری کریدورهای انسانی و افزایش بودجه امدادی شد. به گفته وی، نیاز اصلی مردم، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی، دارو و ابزارهای پیشگیری است. همچنین بازسازی توانایی کادر درمان برای نظارت و پیگیری موارد جدید، قبل از تبدیل شدن به اپیدمی‌های مهارناپذیر، ضروری است. در بحران وبا، آمار اعلام‌شده آغاز مسیر آگاهی است، نه پایان آن.

...................

پایان پیام/