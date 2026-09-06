به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، امروز (یکشنبه) دستور تخلیه شهرک‌های «غیرقانونی» در کرانه باختری را صادر کرد.

بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، و دو منبع آگاه به رویترز تأیید کردند که نتانیاهو دستور تخلیه این شهرک‌ها را صادر کرده است، هرچند زمان شروع عملیات هنوز مشخص نیست.

اسموتریچ بر مخالفت خود با این دستور تأکید کرده است. دو منبع به رویترز گفتند که این تصمیم شامل شهرک‌هایی می‌شود که بدون تأیید رسمی دولت توسط شهرک‌نشینان احداث شده‌اند.

پایگاه خبری «وای‌نت» پیشتر گزارش داده بود که این دستورات حدود ۱۰۰ شهرک غیرمجاز در سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار می‌دهد. دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ بیانیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده است.

به گزارش رویترز، نتانیاهو این دستور را در پاسخ به فشارهای آمریکا، نزدیک‌ترین متحد اسرائیل، صادر کرده است.

مایک هاکابی، سفیر آمریکا در اسرائیل، روز گذشته (شنبه) شهرک‌نشینان مرتکب خشونت را «تروریست» توصیف کرده و خواستار اعمال مجازات‌های شدید علیه آنان شده بود.

آمار شهرک‌نشینان و حملات

بر اساس داده‌های فلسطینی، حدود ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در ۱۵۶ شهرک و ۳۶۰ منطقه شهرک‌نشینی در کرانه باختری از جمله قدس شرقی ساکن هستند و تقریباً روزانه به فلسطینیان و اموال آنها حمله می‌کنند.

خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در ماه‌های اخیر افزایش یافته و شامل حملات به کودکان، خانه‌ها، زمین‌ها و دام‌های فلسطینیان در کرانه باختری بوده است.

از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، کرانه باختری شاهد یورش‌ها و حملات روزانه شهرک‌نشینان و ارتش اسرائیل بوده است.

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