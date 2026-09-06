سانحه هوایی در فرودگاه میامی آمریکا+ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۶۷ شرکت «آمازون پرایم ایر» امروز (یکشنبه به وقت محلی) در حین برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالت فلوریدای آمریکا دچار سانحه شده و از باند خارج گردید.

به گزارش تارنمای خبری آمریکایی «بی‌ان‌او»، این هواپیما هنگام برخاستن از باند منحرف شده و پس از عبور از یک جاده، متوقف شده است. تصاویر و ویدئوهای منتشرشده از محل حادثه، این هواپیمای باری بزرگ را به همراه تیم‌های امدادی در کنار باند نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، علت خروج هواپیما از باند هنوز مشخص نیست و مقام‌های مسئول تاکنون اطلاعاتی درباره تعداد سرنشینان، مصدومان یا شرایط خدمه منتشر نکرده‌اند.

این سانحه باعث اختلال در عملیات فرودگاه شده و تیم‌های امدادی در محل حضور دارند. اداره هوانوردی فدرال (FAA) و اداره ملی ایمنی حمل‌ونقل (NTSB) آمریکا نیز تحقیقات خود را برای تعیین علت این حادثه آغاز کرده‌اند.

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