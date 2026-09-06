به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» امروز یکشنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال بررسی این احتمال است که حمله‌ای که سه‌شنبه گذشته خانه‌ای محل برگزاری مراسم عروسی در جنوب ایران را هدف قرار داد، ناشی از اصابت یک بمب آمریکایی باشد که هدف نزدیک خود را از دست داده است.

هدف اصلی؛ یک مجتمع ارتباطی

یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفت که نیروهای آمریکایی حمله هوایی به شهر ساحلی کوهستک انجام داده و یک مجتمع ارتباطی را هدف قرار داده‌اند.

این منبع که به دلیل حساسیت عملیات خواست نامش فاش نشود، افزود که شش بمب از سوی هواپیماهای نیروی دریایی آمریکا پرتاب شدند و پنج بمب با دقت به سمت برج مورد نظر حرکت کرده و به هدف اصابت کردند، اما به نظر می‌رسد یکی از بمب‌ها از مسیر خود منحرف شده است.

اصابت به خانه محل برگزاری مراسم عروسی

بر اساس تصاویر و ویدئوهایی که روزنامه «واشنگتن‌پست» صحت آن‌ها را تأیید کرده، انفجار ناشی از این حمله سقف خانه‌ای را که حدود ۴۴۰ فوت معادل نزدیک به ۱۳۴ متر با برج فاصله داشت، شکافته است.

منبع آگاه در این‌باره گفت: این حادثه پس از یک فرایند دقیق و جامع برای تعیین اهداف رخ داد که شامل اقداماتی از سوی نیروهای آمریکایی برای کاهش آسیب‌های احتمالی به غیرنظامیان بود

این منبع ادعا کرد که برج مورد نظر تنها هدف تعیین‌شده برای حمله بوده و احتمال اینکه خانه به‌طور عمدی هدف قرار گرفته باشد را رد کرد.

روزنامه «واشنگتن‌پست» همچنین تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به شب حمله و زمان پس از آن را بررسی کرده و برای تعیین دقیق محل وقوع حادثه و فاصله میان نقاط مختلف، صحت آن‌ها را تأیید کرده است.

استفاده از بمب‌های آمریکایی «JSOW»

یک فرد آگاه از این حادثه گفت مهماتی که برای هدف قرار دادن مجتمع برج‌ها استفاده شده، بمب‌های هدایت‌شونده آمریکایی موسوم به «سلاح‌های مشترک دورایستا» یا «Joint Standoff Weapons» بوده‌اند.

بر اساس اطلاعات نیروی دریایی آمریکا، یکی از مدل‌های مختلف این نوع بمب‌ها دارای کلاهکی جنگی با وزن ۵۰۰ پوند است.

«تروِر بال» تحلیلگر فنی تسلیحات در شرکت «آرمامنت ریسرچ سرویسز»، نیز گفت تصاویری که صدا و سیمای ایران منتشر کرده، بقایای حمله‌ای را نشان می‌دهد که با باله‌های عقبی و بدنه یک بمب از نوع «JSOW» مطابقت دارد.

به گفته او، شکل منظم شکاف ایجادشده در اثر انفجار همراه با پراکنده شدن ترکش‌ها در ساختمان و ساختمان‌های مجاور، نشان می‌دهد که از مهماتی استفاده شده که یا مستقیماً بالای سقف منفجر شده یا هنگام برخورد با آن منفجر شده است.

احتمال خطای هدف‌گیری

«مارک کانسیان» مشاور ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS)، گفت که بمب‌های «JSOW» قابلیت هدایت به سمت هدف را دارند و احتمال دارد به دلیل هدف قرار گرفتن بخش باریکی از برج، دقت اصابت آن‌ها با مشکل مواجه شده و یکی از آن‌ها هدف را از دست داده باشد.

او افزود: بعید است که جنگ الکترونیک یا هر نوع دیگری از اختلال به‌تنهایی بتواند مسیر یک بمب «JSOW» را منحرف کند، زیرا این سلاح به سامانه‌های هدایت یکپارچه مجهز است.

کانسیان پس از بررسی تصاویر و جزئیات دیگر، گفت به احتمال بسیار زیاد نیروهای آمریکایی حملاتی را که برج و خانه محل برگزاری مراسم عروسی را هدف قرار داده‌اند، انجام داده‌اند.

لزوم بررسی شرایط منطقه پیش از حمله

در همین زمینه، «وس برایانت» که پیش‌تر در زمینه تعیین اهداف در عملیات ویژه نیروی هوایی آمریکا فعالیت می‌کرد، تاکید کرد که برنامه‌ریزان نظامی موظف‌اند هنگام انجام حمله در مناطق مسکونی، شرایط محیط اطراف هدف را به‌طور دقیق در نظر بگیرند.

برایانت که بعدها در یکی از دفاتر وابسته به پنتاگون و متمرکز بر کاهش آسیب به غیرنظامیان فعالیت کرده بود، توضیح داد: پیش از انجام حمله باید الگوی زندگی غیرنظامیان در منطقه مشخص شود و همچنین وضعیت و کاربری تمام ساختمان‌های مجاور ساختمان هدف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

پنج شهید و دست‌کم ۶۸ زخمی

پیش از این، تحلیل کارشناسان تسلیحاتی بر اساس بررسی تصاویر و ویدئوهایی که خبرگزاری رویترز صحت آن‌ها را تأیید کرده بود، به این نتیجه رسیده بود که انفجار در مراسم عروسی در جنوب ایران، که دست‌کم پنج نفر را شهید و ۶۸ نفر دیگر را زخمی کرد، به احتمال زیاد ناشی از اصابت مستقیم یک مهمات آمریکایی و نه برخورد بقایای یک پرتابه یا انحراف آن پس از اصابت به هدفی دیگر بوده است.

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