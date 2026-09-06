به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع عراق از کشف مهمات جنگی به‌جامانده از گروه تروریستی داعش خبر داد.

وزارت دفاع عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پی دریافت اطلاعات دقیق و موثق از منابع اطلاعاتی، یگانی از نیروهای نظامی با همراهی تیم مهندسی میدانی عملیاتی امنیتی را در منطقه الجابریه اجرا کرد.

بر اساس این بیانیه، نیروهای عراقی در جریان این عملیات موفق شدند تعدادی از مهمات جنگی متعلق به عناصر تروریستی داعش را کشف کنند که شامل یک بمب دست‌ساز استوانه‌ای، دو مین ضدتانک، دو چاشنی انفجاری و یک گلوله خمپاره ۸۱ میلی‌متری بود.

وزارت دفاع عراق افزود: تیم مهندسی پس از کشف این مواد، آنها را در همان محل منفجر و منهدم کرد و این عملیات بدون وقوع هیچ حادثه‌ای به پایان رسید.

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