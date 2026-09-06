سرنگونی پهپاد ارتش سعودی در آسمان تعز

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد متعلق به ارتش عربستان سعودی در آسمان استان تعز خبر داد.