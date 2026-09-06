سرنگونی پهپاد ارتش سعودی در آسمان تعز

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نظامی جنبش انصارالله یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد متعلق به ارتش عربستان سعودی در آسمان استان تعز خبر داد.
«یحیی سریع» سخنگوی انصارالله یمن روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای مسلح یمن یک فروند پهپاد متعلق به ارتش عربستان سعودی را در آسمان استان تعز سرنگون کردهاند.
وی گفت: نیروهای مسلح یمن به لطف خداوند موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی مسلح از نوع وینگ لونگ ۲ متعلق به دشمن سعودی را سرنگون کنند.
سریع افزود: این عملیات صبح امروز و در حالی انجام شد که این پهپاد در حال اجرای مأموریتهای خصمانه در آسمان شمال غربی منطقه مقبنه در استان تعز بود و با یک سلاح مناسب هدف قرار گرفت.
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