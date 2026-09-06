به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین الحاج حسن نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان تأکید کرد که گزینه تسلیم در قاموس این حزب جایی ندارد و از مردم و نیروهای مقاومت خواست در برابر فشارها ایستادگی و پایداری کنند.

الحاج حسن گفت: حزب‌الله همچنان قدرتمند است و افزود: میزان توجه آمریکا، رژیم صهیونیستی و جامعه بین‌المللی به پرونده لبنان، نشان‌دهنده اهمیت حزب‌الله و جایگاه آن در معادلات موجود است.

وی با بیان اینکه مقاومت توانسته است هدفی را که برای نابودی آن دنبال می‌شد، ناکام بگذارد، خاطرنشان کرد: ورود حزب‌الله به جنگ در سال ۲۰۲۶ پس از آن صورت گرفت که دولت لبنان به مسئولیت‌های خود عمل نکرد.

نماینده حزب‌الله همچنین بار دیگر بر افتخار این جنبش به ائتلاف با جمهوری اسلامی ایران و اتکا به قدرت آن تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی همچنان به حمایت از حزب‌الله ادامه خواهد داد.

الحاج حسن با تأکید بر اینکه مرحله کنونی نیازمند پایداری و مقاومت است، تصریح کرد: فشارها هر اندازه که افزایش یابد، حزب‌الله را به سمت گزینه تسلیم سوق نخواهد داد.

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