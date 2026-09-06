به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان حج و زیارت از ایجاد ۱۱ هزار ظرفیت جدید برای اعزام زائران به عتبات عالیات در نیمه دوم شهریورماه خبر داد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع عتبات عالیات، بسته‌های متنوع سفر را متناسب با بودجه و نوع حمل‌ونقل (هوایی یا زمینی) انتخاب کنند.

مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات این سازمان، با اعلام خبر ثبت‌نام‌های جدید اظهار کرد: بسته‌های سفر برای نیمه دوم شهریورماه با تنوع کامل در اقامت (۴، ۶ و ۷ شب) و شیوه‌های سفر (عبوری، زمینی و هوایی) طراحی شده است.

آقایی با تأکید بر سیاست تنوع‌بخشی قیمتی، بازه قیمتی سفرهای زمینی را بین ۹ تا ۳۲ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: هزینه نهایی هر سفر بر اساس خدمات رفاهی، سطح هتل‌ها و نحوه اسکان تعیین می‌شود. وی با توصیه به زائران جهت پرهیز از سفرهای غیررسمی، از متقاضیان خواست تنها از طریق کاروان‌های تحت نظارت این سازمان و سامانه atabatorg.haj.ir اقدام به ثبت‌نام کنند تا از خدمات و پشتیبانی‌های لازم بهره‌مند شوند.

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