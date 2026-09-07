به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از رویترز، بازار جهانی نفت کوره در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی با خطر کمبود قابل‌توجه مواجه شده است؛ وضعیتی که در پی اختلالات ناشی از جنگ علیه ایران و تشدید ناامنی‌ها در خاورمیانه، پالایشگاه‌ها را به سمت افزایش تولید فرآورده‌هایی مانند گازوئیل، بنزین و سوخت جت سوق داده و عرضه نفت کوره را تحت فشار قرار داده است. شرکت مشاوره‌ای «انرژی اسپکتس» پیش‌بینی کرده است که کسری جهانی عرضه نفت کوره در این دوره به حدود ۲۱۸ هزار بشکه در روز برسد؛ نخستین کسری از این نوع که این شرکت از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ تاکنون برآورد کرده است.

گفتنی است نفت کوره یکی از فرآورده‌های نفتی سنگین است که پس از پالایش نفت خام به دست می‌آید. این ماده بیشتر برای سوخت کشتی‌های بزرگ، برخی نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی استفاده می‌شود.

آسیا احتمالا بیش از سایر مناطق از این کمبود آسیب خواهد دید؛ زیرا وابستگی بالایی به نفت کوره وارداتی از کشورهای حوزه خلیج فارس دارد. سنگاپور، بزرگ‌ترین مرکز سوخت‌رسانی دریایی جهان، بیش از نیمی از نیاز خود را وارد می‌کند و مجموع مصرف آن به نزدیک یک میلیون بشکه در روز می‌رسد. در همین حال، ذخایر نفت کوره در مراکز مهمی همچون سنگاپور، آمستردام-روتردام-آنتورپ و فجیره حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از میانگین فصلی سه‌ساله قرار گرفته است؛ نشانه‌ای از تشدید فشار بر بازار در پی اختلالات زنجیره تأمین ناشی از جنگ و بحران منطقه‌ای.

فشار بر عرضه، قیمت سوخت مورد استفاده کشتی‌ها را نیز به‌شدت افزایش داده است.

قیمت نفت کوره کم‌گوگرد که یکی از سوخت‌های اصلی کشتیرانی به شمار می‌رود، از زمان آغاز جنگ علیه ایران در سنگاپور ۷۶ درصد افزایش یافته و در اول سپتامبر به حدود ۸۲۵ دلار در هر تن رسیده است؛ رقمی که رشد آن تقریبا دو برابر افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت برنت در همین بازه بوده است. همزمان، صادرات نفت کوره روسیه پس از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور در ماه اوت به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده، یعنی ۵۹۱ هزار بشکه در روز، سقوط کرده است؛ در حالی که میانگین صادرات روسیه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۶۰ هزار بشکه در روز بود.

بحران عرضه همچنین به خاورمیانه و به‌ویژه پالایشگاه الزور کویت، از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت کوره، سرایت کرده است.

بر اساس داده‌های کپلر، صادرات نفت کوره خاورمیانه نیز با کاهش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته، در فاصله مارس تا اوت به طور میانگین به ۴۴۷ هزار بشکه در روز رسیده است. پالایشگاه الزور نیز از ماه مارس تاکنون تنها یک محموله معادل حدود ۲۶ هزار بشکه در روز صادر کرده، در حالی که این رقم در ژانویه و فوریه حدود ۱۹۱ هزار بشکه در روز بود. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که جنگ علیه ایران تنها بازار نفت خام را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه با ایجاد اختلال در مسیرهای تأمین و تغییر الگوی تولید پالایشگاه‌ها، بازار سوخت کشتی‌ها و حتی تأمین سوخت نیروگاه‌ها را نیز در معرض فشار قرار داده است.

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