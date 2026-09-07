به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانه دولتی بلژیک VRT، یک مسجد در شمال بلژیک هدف حمله و تخریب قرار گرفت و مهاجمان با کشیدن صلیب شکسته نازی‌ها و پیام‌های نفرت‌آمیز بر در و پنجره‌های آن، اقدام به تخریب این مکان عبادی کردند. همچنین مقابل ورودی مسجد فضولات سگ ریخته شد. این حادثه در مسجد توفیق در شهر «شل» در استان آنتورپ رخ داد و اعضای هیئت مدیره مسجد صبح روز جمعه متوجه آثار تخریب شدند.

به نقل از خبرگزای، اعضای هیئت مدیره مسجد پس از مشاهده این صحنه به‌شدت شوکه شدند. آنان پیش از برگزاری نماز جمعه، از خسارت‌های واردشده عکس‌برداری کرده و سپس آثار تخریب را پاک کردند. مسئولان مسجد همچنین علیه عامل یا عاملان ناشناس این اقدام به پلیس شکایت کردند.

پلیس محلی بلژیک وقوع این حادثه را تأیید کرده و اعلام کرده است که موضوع را با جدیت دنبال می‌کند. تحقیقات برای شناسایی عاملان این حمله آغاز شده است. در همین حال، گروه دیده‌بان حقوق مسلمانان بلژیک این اقدام را مصداق صریح نفرت علیه مسلمانان دانست و تأکید کرد که نباید آن را صرفاً یک مورد عادی خرابکاری تلقی کرد.

«محمد امین شعیب»، رئیس این گروه، این حادثه را «نفرت علیه مسلمانان در خالص‌ترین شکل آن» توصیف کرد و گفت چنین اقدامی بیانگر یک «ابراز نفرت‌آمیز و صریح علیه مسلمانان» است. این سازمان نیز اعلام کرده که شکایتی درباره این حادثه ارائه خواهد کرد و از مقام‌های بلژیکی خواست اقدامات امنیتی پیرامون مساجد را تقویت کنند.

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