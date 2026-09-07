  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ویژه

سناتور مورفی: ایران پس از جنگ قوی‌تر از همیشه شده است

۱۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰
کد مطلب: 1862481
سناتور مورفی: ایران پس از جنگ قوی‌تر از همیشه شده است

سناتور ارشد کنگره آمریکا با اشاره به پیامدهای سنگین تقابل نظامی با ایران از جمله کاهش فاجعه‌بار ذخایر موشکی و بنزین ۵ دلاری برای شهروندان آمریکایی تاکید کرد که ترامپ در ارزیابی قدرت واقعی ایران دچار توهمی خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کریس مورفی سناتور ایالات متحده آمریکا با اشاره به خسارات این کشور در تجاوز علیه ایران در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ 18 آمریکایی کشته شده‌اند. میلیاردها دلار خسارت به پایگاه‌های ما وارد شده است. ذخایر موشکی به طرز فاجعه‌باری پایین آمده است. ورشکستگی مزارع به بالاترین حد خود رسیده است. خانواده‌ها برای پرداخت قیمت بنزین 5 دلاری تقلا می‌کنند. ایران قوی‌تر از همیشه است.

این سناتور در ادامه با کنایه نسبت به دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا اعلام کرد که با وجود این آمار، رئیس‌جمهور ما به طرز خطرناکی دچار توهم است.

...............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha