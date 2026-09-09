حجاب؛ فراتر از یک انتخاب شخصی، مسئولیتی اجتماعی

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شاید بارها این جمله را شنیده باشیم که "حجاب، یک حق فردی است و هر کس هر طور دوست دارد باید در جامعه ظاهر شود." این نگاه، هرچند در ظاهر ساده و آزادمنشانه به نظر می‌رسد، اما اگر کمی عمیق‌تر به اطراف خود نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که پوشش ما، هرگز یک موضوع کاملاً شخصی نیست. ما در یک جامعه زندگی می‌کنیم و رفتار و ظاهر تک تک ما، بر روی هم‌زیستی جمعی تأثیر می‌گذارد.

حجاب، در نگاه اسلام و حتی بر اساس تحلیل بسیاری از جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، یک "قاعده اجتماعی" است. وقتی قرآن کریم در سوره نور، با بیانی دقیق و حساب‌شده، خطاب به مردان و زنان فرمان به رعایت پوشش و حریم‌ها می‌دهد، در واقع دارد به یک نیاز بنیادین در روابط انسانی اشاره می‌کند. هدف از این دستورات، صرفاً یک تکلیف خشک و بی‌روح نیست؛ بلکه طراحی یک چارچوب سالم برای تعاملات اجتماعی است تا جامعه به سمت آرامش و امنیت روانی بیشتر حرکت کند.

تحلیل‌گران مسائل اجتماعی معتقدند که نوع پوشش افراد، پیام‌های ناخودآگاه زیادی به اطرافیان مخابره می‌کند و به شدت در کیفیت ارتباطات و احترام متقابل اثرگذار است. این یعنی حجاب، صرفاً به پایبندی فردی ختم نمی‌شود، بلکه به "حق اجتماعی" همه افراد تبدیل می‌شود. درست مانند قوانین راهنمایی و رانندگی که برای حفظ نظم و سلامت جامعه وضع شده‌اند، رعایت حجاب نیز به نظم عاطفی و امنیت خاطر جمعی کمک می‌کند. اگر همه به این قانون اجتماعی پایبند باشند، جامعه فضایی امن‌تر و قابل اعتمادتر برای زیستن خواهد داشت.

حالا شاید این سؤال پیش بیاید که "اگر من رعایت نکنم، به غیر از خودم، به چه کسی آسیب می‌زنم؟" پاسخ روشن است: ما با رعایت نکردن حجاب، نه تنها به آن نظم جمعی لطمه می‌زنیم و حقوق دیگران را در داشتن یک محیط امن و محترمانه نادیده می‌گیریم، بلکه در واقع بزرگ‌ترین ضرر را به خودمان وارد می‌کنیم. وقتی حجاب را به عنوان یک ارزش و یک سپر محافظتی کنار می‌گذاریم، در حقیقت حق خودمان را برای دیده شدن به عنوان یک انسان، نه یک شیء، پایمال کرده‌ایم. ما خودمان را در موقعیتی قرار می‌دهیم که دیگران، چه بخواهند و چه نخواهند، بیشتر از شخصیت و اندیشه ما، به ظاهر ما توجه می‌کنند و این، یعنی غفلت از ارزش‌های والای وجودی خودمان.

پس بیایید نگاهمان را به حجاب تغییر دهیم. این یک زنجیر نیست که ما را محدود کند؛ بلکه یک چتر امنیت است که هم از ما و هم از جامعه محافظت می‌کند. حجاب یعنی ما آنقدر برای خودمان ارزش قائل هستیم که نگذاریم نگاه‌های هرز، آرامش‌مان را بربایند. یعنی ما به عنوان یک شهروند مسئول، به فکر سلامت روانی و امنیت اجتماعی همه اعضای جامعه هستیم.

تصمیم برای رعایت حجاب، تصمیمی هوشمندانه برای یک زندگی شرافتمندانه و سالم است. این انتخاب، نشانه بلوغ فکری و آگاهی اجتماعی ماست. وقتی حجاب را بپذیریم، در واقع به همه اعلام کرده‌ایم که ما انسان‌هایی با شخصیت، عزت و جایگاه رفیعی هستیم که نه تنها به خود، بلکه به حقوق دیگران نیز احترام می‌گذاریم. این همان مسیری است که اسلام برای تعالی انسان‌ها ترسیم کرده است؛ مسیری که در آن، هم به آرامش فردی می‌رسیم و هم جامعه‌ای پویا و متعهد می‌سازیم.

زهرا صالحی فر