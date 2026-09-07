به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری مسئول مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه با اصحاب رسانه، با محوریت مراسم رونمایی از ۱۵ اثر درسی، یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی کاویانی در این نشست با اشاره به پیشینه شکل‌گیری مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: این مرکز از سال ۱۳۷۶ تأسیس شده و مأموریت اصلی آن، تولید و تدوین متون آموزشی متناسب با نیازهای حوزه‌های علمیه و اقتضائات روز بوده است.

وی با اشاره به نقش سخنان امام شهید در سفر به قم و سخنرانی ایشان در مدرسه فیضیه در تقویت این حرکت افزود: موضوع توجه به متون درسی پیش از آن نیز در مجموعه حوزه مطرح بود، اما سخنان امام شهید در فیضیه و اشاره ایشان به اهمیت دروس و متون آموزشی و حتی نام بردن از برخی آثار، همت مجموعه را برای پیگیری جدی‌تر این موضوع مضاعف کرد.

مسئول مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه ادامه داد: در سال‌های ابتدایی، بخشی از فعالیت‌های مرکز در قالب ماکت و مدل‌های اولیه دنبال می‌شد، اما از سال ۱۳۹۰ به بعد، مرکز تدوین یکی از پربارترین دوره‌های فعالیت خود را تجربه کرد و در حوزه‌های مختلف علمی از جمله ادبیات، فقه، حدیث و تفسیر، آثار متعددی تدوین شد که برخی از این آثار همچنان در حوزه‌های علمیه مورد تدریس قرار دارند.

وی با اشاره به مدیریت آیت‌الله اعرافی در حوزه‌های علمیه گفت: با حضور آیت‌الله اعرافی در جایگاه مدیریت حوزه، فصل جدیدی در تحول آموزشی حوزه آغاز شد و نقطه شروع این تحول نیز در معاونت آموزش شکل گرفت.

کاویانی افزود: در این دوره، دانش‌های اخلاقی نیز توسعه قابل توجهی پیدا کرد و در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی نیز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های علمی و آموزشی شکل گرفت.

وی راه‌اندازی مراکز تخصصی در حوزه‌های علمیه را یکی از عوامل مؤثر در عملیاتی شدن این رشته‌ها دانست و گفت: ایجاد مراکز تخصصی کمک بسزایی کرد تا رشته‌هایی که دارای سرفصل آموزشی بودند، وارد مرحله اجرا شوند و برای آنها نظام ورودی و خروجی آموزشی شکل بگیرد.

دو جبهه مهم در تحول متون آموزشی حوزه

مسئول مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه با اشاره به تأکید مدیر حوزه‌های علمیه بر ضرورت بازبینی کتب درسی گفت: در مسیر تحول آموزشی، دو جبهه مهم پیش روی حوزه قرار دارد؛ جبهه نخست، بازبینی دروس مرسوم حوزوی و جبهه دوم، درختواره دانش حوزوی، مراکز و رشته‌های تخصصی، مراکز آموزش عالی و نیاز این مجموعه‌ها به متون تخصصی است.

وی ادامه داد: متناسب با توسعه رشته‌های تخصصی، نمی‌توان صرفاً به متون عمومی اکتفا کرد و لازم است برای رشته‌ها و نیازهای جدید نیز متون تخصصی و متناسب با اهداف آموزشی آنها تولید شود.

طراحی «دروس اقتضایی»؛ پاسخ حوزه به نیازهای هر منطقه

کاویانی با اشاره به یکی از ظرفیت‌های جدید در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه گفت: در حوزه، «دروس اقتضایی» را داریم که عنوانی جدید برای ارائه آموزش‌های متناسب با نیاز طلبه و شرایط هر منطقه است.

وی توضیح داد: واحد آموزشی می‌تواند با توجه به موقعیت جغرافیایی، محل زندگی طلاب، شرایط فرهنگی و اجتماعی و نیازهای موجود، متناسب با اقتضائات منطقه خود برخی دروس را ارائه کند؛ برای نمونه، ممکن است در استانی مانند البرز، پرداختن به موضوع فرقه‌های نوظهور ضرورت بیشتری داشته باشد.

مسئول مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه افزود: این ظرفیت ۱۲۸ ساعت آموزشی را شامل می‌شود و اصل طراحی دروس اقتضایی، باب جدیدی در نظام آموزشی حوزه گشوده است.

وی گفت: در حال حاضر هفت محور در این بخش فعال شده است که از جمله آنها می‌توان به فضای مجازی و فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای، مسائل اجتماعی و ضرورت‌های مربوط به زن و خانواده، منظومه فکری امام شهید، محور مقاومت و دیگر موضوعات و سرفصل‌های مورد نیاز اشاره کرد.

۲۸ گروه علمی در خدمت تولید متون آموزشی

کاویانی تولید محتوای آموزشی را از مسئولیت‌های جدی مرکز تدوین دانست و اظهار کرد: تلاش ما این است که با استفاده از تجربیات مرکز و واحد تولید متون، توانمندی‌های علمی و فناوری در زمینه تولید کتاب‌های درسی افزایش یابد و آثار از پشتیبانی علمی مناسبی برخوردار باشند.

وی افزود: در این مرکز ۲۸ گروه علمی با حضور چهره‌های علمی فعالیت می‌کنند و فرآیند تولید آثار نیز با استفاده از تیم‌های فنی و علمی و یک خط تولید مشخص دنبال می‌شود تا آثار با دقت علمی و آموزشی لازم تدوین شوند.

مسئول مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه با تشریح فرآیند ارزیابی آثار گفت: کتاب‌ها پس از تدوین، با هدف آموزش آزمایشی در استان‌ها ارائه می‌شوند و تیم‌های نقد نیز آثار را بررسی می‌کنند تا نقدها و دیدگاه‌های مطرح‌شده در فرآیند نهایی تولید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این فرآیند، مدیریت تألیف و ارزیابی و همچنین مدیریت تدوین که مسئولیت فرآیند چاپ کتاب را بر عهده دارد، فعالیت می‌کنند.

آغاز ترجمه متون درسی و تولید بسته آموزش دیجیتال فقه

کاویانی همچنین از آغاز ترجمه متون درسی خبر داد و گفت: در حوزه فناوری نیز یک بسته آموزش دیجیتال در زمینه فقه تولید شده است و تلاش داریم از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای توسعه و بهبود آموزش حوزوی استفاده کنیم.

وی با اشاره به روند تولید آثار در سال‌های اخیر اظهار کرد: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تولید کتاب درسی نداشتیم، چرا که در این مدت زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کردیم.

مسئول مرکز تدوین متون و منابع درسی حوزه‌های علمیه افزود: در سال ۱۴۰۳، ۹ عنوان کتاب درسی تدوین شد و در سال ۱۴۰۴ این میزان به ۱۶ عنوان رسید و برای سال ۱۴۰۵ نیز تولید ۳۲ عنوان کتاب درسی پیش‌بینی شده است.

وی تأکید کرد: این اعداد، مربوط به تولیدات سالانه در این دوره است و نباید آنها را به معنای مجموع آثار تولیدشده مرکز از زمان تأسیس دانست؛ چراکه مرکز تدوین طی سال‌های فعالیت خود آثار متعددی در حوزه‌های گوناگون تولید کرده است.

کاویانی خاطرنشان کرد: تولید کتب درسی براساس برنامه درسی تعیین‌شده انجام می‌شود و ضرورت آموزش اقتضا می‌کند که در نحوه ارائه دروس نیز نوعی وحدت رویه وجود داشته باشد.

۱۵ اثر درسی در آستانه رونمایی

وی در ادامه با اشاره به آثار در نظر گرفته‌شده برای مراسم رونمایی گفت: مجموعه آثاری که در این مراسم رونمایی می‌شوند، عمدتاً در حوزه دروس عمومی قرار دارند و از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

درسنامه احکام عمومی در دو جلد، ویژه برادران؛

اشتقاق و صرف مشتقات در حوزه ادبیات عرب، با رویکرد متن مطالعاتی؛

بحوث فقهیه، شامل متون درسی یکی از علمای نجف و پرداختن به مسائل معاملاتی روز از جمله بیمه و بورس؛

تجزیه و ترکیب مقدماتی در ادبیات عرب، با رویکرد تمرینی و مهارتی؛

تربیت آرمانی توحیدی ویژه معاونان و مسئولان تهذیب حوزه‌های علمیه؛

جریان‌شناسی تفسیر؛

روش‌شناسی تفسیر از آثار حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی؛

درآمدی بر لغت‌شناسی؛

درر البلاغه به‌عنوان متن درسی بلاغت برای طلاب؛

درآمدی بر دانش نحو؛

ادعیه و زیارات؛

تجوید قرآن؛

موضوع‌شناسی فقهی.

کاویانی در پایان با تأکید بر اهمیت استمرار روند تولید و بازنگری متون آموزشی حوزه‌های علمیه گفت: هدف مرکز تدوین، پاسخ‌گویی دقیق به نیازهای آموزشی حوزه، ارتقای کیفیت متون، توجه به اقتضائات روز و فراهم کردن منابعی است که بتواند هم نیاز دروس عمومی و هم نیاز رشته‌های تخصصی و جدید حوزه‌های علمیه را پاسخ دهد.

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