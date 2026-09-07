به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر موضوع تغییر نام مکان‌های جغرافیایی را به جنجال سیاسی تبدیل کرد و این بار نیومکزیکو را هدف گرفت.

ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نقشه‌ای از ایالت نیومکزیکو منتشر کرد که در آن واژه «مکزیک» خط خورده و عبارت «آمریکا» جایگزین آن شده بود. حساب رسمی کاخ سفید نیز این تصویر را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد.

ترامپ پیشنهاد تغییر نام نیومکزیکو را مطرح کرد و نوشت: «افراد زیادی پیشنهاد کردند نام نیومکزیکو، یکی از بزرگ‌ترین ایالت‌های متقلب در رأی‌گیری در تمام دوران، به "آمریکای جدید" تغییر کند. برای مردم آن ایالت بالقوه شگفت‌انگیز، بسیار پرافتخارتر و زیباتر است.»

این پیشنهاد با واکنش شدید نمایندگان دموکرات نیومکزیکو روبه‌رو شد.

مارتین‌هاینریش، سناتور دموکرات این ایالت، با اشاره به اقدامات اخیر ترامپ در تغییر نام مناطق جغرافیایی نوشت: «سه چیز را همیشه با نام واقعی‌شان صدا خواهم کرد: خلیج مکزیک، دریاچه انتاریو، نیومکزیکو.»

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