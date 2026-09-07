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ادامه جنون ترامپ در تغییرنام مکان‌های جغرافیایی

۱۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۶
کد مطلب: 1862546
ادامه جنون ترامپ در تغییرنام مکان‌های جغرافیایی

جنون تغییر نام مکان‌های جغرافیایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این بار گریبان ایالت نیومکزیکو خود آمریکا را گرفت.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر موضوع تغییر نام مکان‌های جغرافیایی را به جنجال سیاسی تبدیل کرد و این بار نیومکزیکو را هدف گرفت. 

ترامپ روز گذشته در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نقشه‌ای از ایالت نیومکزیکو منتشر کرد که در آن واژه «مکزیک» خط خورده و عبارت «آمریکا» جایگزین آن شده بود. حساب رسمی کاخ سفید نیز این تصویر را در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد.

ترامپ پیشنهاد تغییر نام نیومکزیکو را مطرح کرد و نوشت: «افراد زیادی پیشنهاد کردند نام نیومکزیکو، یکی از بزرگ‌ترین ایالت‌های متقلب در رأی‌گیری در تمام دوران، به "آمریکای جدید" تغییر کند. برای مردم آن ایالت بالقوه شگفت‌انگیز، بسیار پرافتخارتر و زیباتر است.»

این پیشنهاد با واکنش شدید نمایندگان دموکرات نیومکزیکو روبه‌رو شد.

مارتین‌هاینریش، سناتور دموکرات این ایالت، با اشاره به اقدامات اخیر ترامپ در تغییر نام مناطق جغرافیایی نوشت: «سه چیز را همیشه با نام واقعی‌شان صدا خواهم کرد: خلیج مکزیک، دریاچه انتاریو، نیومکزیکو.»
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