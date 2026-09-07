به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پاکستان تخریب یک مسجد تاریخی بیش از یک‌صدساله در شهر سهارانپور ایالت اوتار پرادش هند را محکوم کرد و این اقدام را تعرض به میراث اسلامی و آزادی‌های دینی دانست.

این مسجد پریروز، شنبه، تخریب شده است.

«سجاد حیدر خان»، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت اسلام‌آباد «تخریب مسجدی بیش از یک قرن قدمت در سهارانپور را به‌شدت محکوم می‌کند». وی هدف قرار دادن یک مکان تاریخی عبادت را شایسته محکومیت دانست و آن را به گفته خود، جلوه دیگری از آنچه «کارزار گسترده‌تر ضداسلامی با محوریت ایدئولوژی هندوتوا» خواند، توصیف کرد. هندوتوا به جریان ملی‌گرایی هندو در هند اطلاق می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین با اشاره به تخریب مسجد بابری در سال ۱۹۹۲، این رویداد را همچنان نمادی از عدم تحمل دینی، تبعیض و نفرت دانست. وی از جامعه بین‌المللی خواست آنچه را «آزار و اذیت نظام‌مند مسلمانان از سوی مقام‌های هند و تخریب اماکن عبادی آنان با حمایت دولتی» خواند، مورد توجه قرار دهد و عاملان چنین اقداماتی را پاسخگو کند.

در همین حال، شبکه هندی NDTV گزارش داد این مسجد که در محدوده مجتمع اداری سهارانپور در ایالت اوتار پرادش قرار داشت، پس از صدور حکم دادگاه و با این ادعا که بنا بدون مجوز در زمین دولتی ساخته شده، تخریب شده است.

گفتنی است مسلمانان هند با اعتراض به این اقدام تأکید کرده‌اند که مسجد از حمایت قانونی برخوردار بوده است. دولت هند تاکنون درباره اعتراض پاکستان و ادعاهای مطرح‌شده از سوی مسلمانان توضیح بیشتری ارائه نکرده است.

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