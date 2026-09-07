به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش منابع روسی، جشنواره بین‌المللی فیلم اسلامی «آلتین منبر» در سال‌های مختلف با نمایش آثاری درباره اسلام، شخصیت‌های برجسته اسلامی و مسائل معاصر جهان اسلام، تلاش کرده تصویری انسانی و معنوی از این دین ارائه کند. در سالی که کازان به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شناخته شده، برگزارکنندگان جشنواره بخش غیررقابتی ویژه‌ای را به نمایش برترین فیلم‌های اسلامی اختصاص داده‌اند که چهار اثر شاخص را دربر می‌گیرد.

نخستین فیلم، «محمد رسول الله» ساخته مجید مجیدی، محصول ایران، است که فیلم افتتاحیه جشنواره در سال ۲۰۱۶ بود. این فیلم با تمرکز بر دوران کودکی پیامبر اسلام(ص)، تلاش می‌کند تصویری از رحمت، صلح و معنویت ایشان ارائه دهد. فیلم با بودجه حدود ۵۰ میلیون دلار و بازسازی تاریخی مکه و مدینه ساخته شده و چهره پیامبر(ص) در آن هرگز نمایش داده نمی‌شود. ماجرای حمله سپاه ابرهه به کعبه، درگذشت پدر و مادر پیامبر(ص) و دوران کودکی ایشان از محورهای اصلی داستان است.

نمایی از فیلم محمدرسول‌الله

فیلم دوم، «واعظ ما» ساخته مگدی احمد علی، محصول مصر و فیلم افتتاحیه سال ۲۰۱۷، داستان عارفی به نام شیخ حاتم را روایت می‌کند که تلاش دارد در میان پیوند پیچیده دین و سیاست، رسالت خود را حفظ کند. او در برابر افراط‌گرایی و خشونت مذهبی می‌ایستد و بر ضرورت گفت‌وگو و بازگشت به معنای واقعی ایمان تأکید می‌کند. در ادامه مشخص می‌شود جوانی که شیخ برای بازگرداندنش به اسلام تلاش می‌کرد، به مسیر تروریسم کشیده شده و با بمب‌گذاری در یک کلیسای قبطی موجب مرگ شمار زیادی از مردم می‌شود؛ روایتی که انتقاد صریحی از خشونت و تکفیر در جوامع اسلامی دارد.

فیلم واعظ ما

«ملا»، فیلم افتتاحیه سال ۲۰۱۸، سومین اثر این مجموعه و محصول تاتارستان است که بر اساس نمایشنامه‌ای از توفان مینولین ساخته شده است. داستان درباره «اسفندیار» است؛ مردی که پس از آزادی از زندان، مسئولیت امامت مسجد روستایی را برعهده می‌گیرد و تلاش می‌کند مردم روستا را به ایمان و زندگی اخلاقی بازگرداند. مقابله با اعتیاد و الکل، دفاع از کرامت یک دختر جوان و ایستادگی در برابر خشونت از مهم‌ترین بخش‌های داستان است. اسفندیار حتی پس از آنکه جوانی به او از پشت چاقو می‌زند، از دعوت مردم به ایمان و مهربانی دست نمی‌کشد.

فیلم ملا

چهارمین فیلم، «امام ابوعیسی محمد ترمذی» ساخته عبدالحلیل میگناروف، محصول ازبکستان و فیلم افتتاحیه سال ۲۰۱۹ است که زندگی یکی از دانشمندان برجسته علم حدیث را روایت می‌کند. فیلم از دوران کودکی ترمذی و حافظه خارق‌العاده او آغاز می‌شود و سپس سفرهای طولانی وی برای فراگیری و گردآوری احادیث از بصره، شام، مکه و مدینه را به تصویر می‌کشد. محور دیگر فیلم، مقاومت او در برابر تهمت، حسادت و توطئه است. اثر همچنین به نقش ترمذی در تدوین کتاب «السنن» و تلاش او برای تشخیص میزان اعتبار احادیث و معرفی مفهوم «حدیث حسن» می‌پردازد.

فیلم امام ابوعیسی محمد ترمذی

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