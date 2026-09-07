محاکمه علمای شیعه، محاکمه موجودیت شیعیان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های مخالف بحرین در بیانیه‌ای اعلام کردند که روند محاکمه علما بخشی از «رویکرد هدفمند» مقامات این کشور برای فشار و سرکوب است و این اقدامات پس از جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و تهدیدی علیه موجودیت اصیل مردم بحرین، هویت و مقدسات آنان محسوب می‌شود.

در این بیانیه آمده است:

محاکمه علمای برجسته بحرین، جنگی آشکار علیه عدالت، عقیده و مردم است و هرچه مقامات این کشور در ادامه آنچه «محاکمه نمایشی» خوانده شده، پیش بروند و احکام ظالمانه‌ای صادر کنند، مسئولیت آنان سنگین‌تر خواهد شد و باید تمام پیامدهای ناشی از این اقدامات را بپذیرند.

فضای فرقه‌گرایانه و سخنان تحریک‌آمیزی که همزمان با جلسات محاکمه علما مطرح شده، به‌شدت محکوم است. گروه‌های مخالف بحرین تأکید کردند فضای ایجادشده با حمایت مقامات، از نظر شکل و محتوا، به منزله محاکمه «موجودیت شیعی» در بحرین است و از همه طرف‌های ذی‌ربط خواستند نسبت به پیامدهای حرکت در این مسیر خطرناک هشدار داشته باشند؛ مسیری که به گفته آنان امنیت و ثبات کشور را تهدید خواهد کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که علمای بحرین همچنان نماد عزت و کرامت باقی خواهند ماند و «حامیان دین و افتخار میهن» هستند. ظلم و زندان نمی‌تواند ذره‌ای از جایگاه آنان یا سابقه و کارنامه‌شان بکاهد. گروه‌های مخالف همچنین خطاب به مقامات بحرین اعلام کردند که تلاش برای جدا کردن مردم از علما و نمادهای آنان ناکام خواهد ماند و مردم همچنان به این چهره‌های دینی افتخار خواهند کرد.

گروه‌های مخالف بحرین اعلام کردند که حرکت مردم تا دستیابی به اهداف سیاسی مشروع خود در زمینه آزادی و عدالت ادامه خواهد داشت و افزودند: «هرچقدر تروریسم و محاصره از سوی حکومت تشدید شود، هرچقدر چالش‌ها در منطقه افزایش یابد و نیروهای متجاوز علیه ما متحد شوند، مردم ما زانو نخواهند زد، تسلیم نخواهند شد و عقب‌نشینی نخواهند کرد.»

در ادامه این بیانیه آمده است که پرچم مردم بحرین با اراده‌ای قوی‌تر و روحیه‌ای شکست‌ناپذیر به اهتزاز باقی خواهد ماند و گذر زمان شکست تمام گزینه‌های مبتنی بر سرکوب، آزار و وابستگی به خارج را اثبات خواهد کرد.

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