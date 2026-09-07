به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در روزهای اخیر اخبار حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان افزایش پیدا کرده است و مناطق مسکونی جنوب وحشیانه مورد هدف قرار می گیرد.

به شهادت ساکنان مناطق جنوب، اسرائیل در بسیاری از هشدارهای تخلیه خود به دورغ این هشدارها را صادر می کند و بسیاری از مناطق مسکونی بدون آنکه نظامی و یا از نیروهای حزب الله و یا دارای سلاح باشند بدون اطلاع و هشدار قبلی هدف قرار می گیرند.

بیشتر شهدای این جنایت ها کودکان و زنان و سالخوردگان هستند.

«فاطمه فرحات» بانوی لبنانی مستقر در منطقه عربصالیم جنوب با تهیه ویدیوهایی مستند از جنایات رژیم صهیونیستی و ارسال آن برای خبرنگار ابنا از به شهادت رساندن غیر نظامیان و نابود کردن خانه ها و مزارع آنها و توطئه دروغین رژیم صهیونیستی با عنوان هشدار قبل از حمله را بر ملا کرد.

فاطمه فرحات در این ویدیو روایت می کند: امروز ساعت ۶ صبح خانه ای را در محله ما عربصالیم تهدید کردند، خانه ای که صاحبش حزب اللهی نبود و نه نظامی بود و نه سلاحی در آن خانه بود ما هم ، چون در محوطه تهدید بودیم منزلمان را ترک کردیم و تقربا نیم ساعت بعد مکانی را اسراییل هدف قرار داد که در محوطه تهدید نبود. ۳ خانواده در آن جا زندگی می کردند و در حال خواب بودند و فعلا خبر شهادت یکی از بانوان برای ما آمده است.

وی در پایان با اظهار تاسف از مذاکره مسئولان لبنانی با اسراییل گفت آنها در چنین شرایطی با قاتلین ما در حال نشست و مذاکره هستند.

فاطمه فرحات در ویدیوی ارسالی دیگر برای خبرنگار ابنا به منطقه ای می رود که روز گذشته رژیم صهیونیستی آن را هدف قرار داد.

فاطمه فرحات در این ویدیو خطاب به مخاطبان می گوید: برای کسانی که از اسراییل دفاع می کنند و می گویند اسراییل قبل از حمله کردن اطلاع می دهد. آنها یک جایی را تهدید کرد که خیلی دور از جای دیگری است که آن را هدف قرار داد.

او در این ویدیو توضیح می دهد که دو برادر با خانواده هایشان در این خانه زندگی می کردند و دو بانوی خانه دار این خانه به شهادت رسیدند. فرحات با قدم زدن در محوطه و حیاط این خانه تصاویری از صیفی جات کاشته شده در باغچه اعم از گوجه، بادمجان و فلفل دلمه ای را نشان می دهد .

گناه مردم جنوب این است که زمینشان را دوست دارند و به آن متعلق هستند.

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