۱۷ شهریور ۵۷ نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران علیه استبداد رژیم پهلوی بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با حضور در جمع رسانه ها گفت: در آستانه چهل و هشتمین سالگرد حادثه تاریخی و یوم الله ۱۷ شهریور قرار داریم که نقطه عطفی در مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استکبار رژِیم پهلوی در شهریور ۱۳۵۷ بود، در حالی که مداخلات و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران همچنان ادامه دارد و این روزها نیز شاهد جنایاتی از سوی آمریکای کودک کش در جنوب کشور، از جمله حمله ناجوانمردانه به مراسم عروسی در سیریک بودیم که البته با پاسخ قاطع و کوبنده ارتش دلاور و مقتدر ایران همراه بود.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی افزود: با یاری خداوند، استقامت و پایداری ملت ایران به پیروزی نهایی کشورمان منجر خواهد شد. امروز تمام جهان این اقتدار و شکوه را ستایش کرده و به آن اذعان دارند.

وی با اشاره به مظلومیت شهدای ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ گفت: این شهدا، بعد چهل و هشت سال همچنان زنده و الهام بخش هستند.

شهدایی که جمعه سیاه در میدان ژاله سابق تهران به دست عوامل رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و شماری از آنان زنان و کودکان بی گناه بودند. اما تاریخ نشان داده که این ملت با شهادت تسلیم نمی‌شوند و هر چه تعداد شهدای ما بیشتر می‌شود، شجاعت و حماسه آفرینی‌ها نیز افزایش یافته و مردم در مسیر ادامه راه شهدا محکم‌تر و استوارتر قدم برمی دارند.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی گفت: اگر مردم ایران با شهادت عقب نشینی می‌کردند، همان روز در مقابل رژیم پهلوی تسلیم می‌شدند، اما به مبارزات خود ادامه داده و امروز با همان روحیه شهادت طلبی در سطحی بالاتر، اقتدار و شجاعت خود را حفظ کرده‌اند.

وی گفت: در آن سالها، رژیم پهلوی نقشه‌های آمریکا را پیاده می‌کرد و امروز آمریکای خونخوار مستقیم به مصاف با ملت ایران آمده است ولی مردم ایران با شهامت و اقتدار، ثابت قدم‌تر از قبل حول محور ولایت در مقابل سلطه گران ایستاده‌اند.

بازخوانی جنایات رژیم پهلوی یک تکلیف و ضرورت است

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از یوم الله ۱۷ شهریور به عنوان یک فرصت برای بازخوانی فجایع رژیم پهلوی یاد کرد و گفت: دشمن از زمانی که فضای مجازی گسترده‌تر شد، نقشه‌هایی برای تطهیر رژیم پهلوی ترتیب داده است.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی افزود: بنابراین برگزاری این ایام یک فرصتی است تا بار دیگر به بررسی ماهیت انقلاب اسلامی و عوامل حضور مردم در صحنه بپردازیم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات هم‌اندیشی ۱۷ شهریور تاکید کرد: یوم الله ۱۷ شهریور یک فرصتی برای بازخوانی فجایع رژیم پهلوی است. چون گاهی این جنایات و این فجایع با مرور زمان فراموش می‌شود و لذا بازخوانی آنها یک تکلیف و یک ضرورت است و باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم. شاید سه دهه اخیر مخصوصاً از زمانی که فضای مجازی گسترده‌تر شد، دشمن، نقشه‌هایی برای تطهیر رژیم پهلوی ترتیب دادند و نسل جوان ما که شاید بعضی مسائل را فقط در بعضی از کتاب‌های تاریخی خوانده بودند، اطلاع کافی و اشراف کافی به تاریخ را نداشتند.

حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی تاکید کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وظیفه دارد مناسبت‌های تاریخی را زنده نگه داشته و بازخوانی کند و با همکاری سایر دستگاهها، برنامه‌های غنی و جامعی برای این مناسبت‌ها پیش بینی نماید، به ویژه یوم الله ۱۷ شهریور از جمله مناسبت‌هایی است که باید به طور ویژه بدان پرداخته شودتا جوانان و نوجوانان با ابعاد آن آشنا شوند و به دست فراموشی سپرده نشود..

میر تاج الدینی ادامه داد؛ بر اساس ضرورت روایت‌گری صحیح وقایع انقلاب اسلامی با بازگویی خاطرات حاضران در صحنه، تأکید شده و حرکت انقلابی و لحظه شناسانه مردم در صبح جمعه ۱۷ شهریور در میدان ژاله تهران و با تظاهرات مسالمت آمیز علیه رژیم ستمشاهی همراه بود، به فاجعه خونین ۱۷ شهریور تبدیل شود که عمق جنایت رژیم پهلوی ساعات و لحظات شکل‌گیری انقلاب اسلامی با شتاب بالایی رقم بخورد و اگر این وقایع به درستی بازخوانی نشود، حقیقت موضوع به دست فراموشی سپرده خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین میر تاج الدینی با انتقاد از تلاش برخی جریان‌ها برای تطهیر رژیم پهلوی افزود: در روزگاری که با بزک رسانه‌ای می‌کوشند چهره رژیمی را سفید کنند که خیابان ژاله را به قتلگاه مردم تبدیل کرد، رسالت دستگاه‌های تبلیغی کشور بازخوانی حقیقت و پاسداری از حافظه تاریخی ملت است.

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