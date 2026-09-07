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قالیباف: به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار می‌گیرید

۱۶ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵
کد مطلب: 1862720
قالیباف: به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار می‌گیرید

رئیس مجلس گفت: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. ما این توانایی را قبلاً ثابت کرده‌ایم، از پایگاه‌های نظامی‌تان که غیرعملیاتی شده‌اند، بپرسید.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تهدیدات و لفاظی‌های اخیر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس از استراتژی نظامی جدید ایران سخن گفت و نوشت:

ساده و قابل‌ فهم است: زنجیرهٔ تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده و پراکنده، در دسترس، و آسیب‌پذیر است. شرکت‌های نفتی و گازی آمریکایی که در این آب‌ها و تأسیسات فعالیت می‌کنند نیز همینقدر آسیب‌پذیر هستند.

رئیس مجلس: اگر به دارایی‌های ما حمله کنید، مورد حمله قرار خواهید گرفت. ما این توانایی را قبلاً ثابت کرده‌ایم. از پایگاه‌های نظامی‌تان که غیرعملیاتی شده‌اند، بپرسید.

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