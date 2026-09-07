به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حاشیه سی‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، طی نشستی تخصصی با موضوع ادبیات ایران، از تجدید چاپ کتاب «شغال‌ها حریف شیر نمی‌شوند»، زندگینامه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، خبر داده شد.

در این مراسم که با حضور سفیر ایران و رئیس نمایشگاه برگزار شد، اولگ روی، نویسنده مشهور روسی، در سخنانی صریح، ترور سردار سلیمانی را جنایتی نابخشودنی توصیف کرد. وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای نویسندگان اظهار داشت: «برای یک نویسنده، نوشتن درباره قهرمانی به عظمت سلیمانی، هدیه‌ای آسمانی و شانسی است که به هر کسی داده نمی‌شود.»

وی همچنین شهید سلیمانی را قهرمانی در تراز جهانی معرفی کرد.

اولگ روی همچنین با انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا، اظهارات وی درباره حاکمیت بر سرزمین‌های مختلف را «مضحک» خواند و با استفاده از نماد پینوکیو، وی را به دروغپردازی سیاسی متهم کرد.

وی در ادامه با محکوم کردن کشتار کودکان در غزه، حمایت آمریکا از این جنایات را عامل برملا شدن چهره واقعی مدعیان حقوق بشر دانست. وی همچنین از همکاری‌های میان روسیه، ایران، هند و چین به عنوان الگویی برای شکل‌گیری یک نظم جهانی مستقل و عادلانه استقبال کرد.

در بخش دیگری از این نشست، سرگی دمیترییف، سردبیر انتشارات «وچه»، ضمن اعلام خبر چاپ دوم کتاب زندگینامه سردار سلیمانی، از انتشار اثر جدیدی با عنوان «یک پدر دلسوز» درباره زندگی آیت‌الله خامنه‌ای نیز خبر داد.

وی افزود که این کتاب جدید شامل بیش از ۲۰۰ خاطره از رهبر انقلاب است و به مناسبت چهلمین روز درگذشت آیت‌الله رئیسی، به زبان روسی راهی بازار نشر شده است.

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