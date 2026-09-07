به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از اساتید، علما و طلاب افغانستانی حوزه علمیه قم در پی بستن و محاصره حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل توسط نیرورهای حکومت طالبان، بیانیه‌ای صادر کردند و این اقدام را ناقض شریعت و قانون‌گرایی در کشور افغانستان و مغایر مصالح کلان جامعه اسلامی شمردند.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء: ۵۸)

حوزه علمیه خاتم النبیین، از مراکز مهم دینی و اسلامی بزرگ کشور و نماد هویت مذهبی شیعیان افغانستان است. این مرکز اسلامی در راستای ترویج معارف اسلامی و تقریب مذهبی میان مردم شیعه و سنی کشور تأسیس و فعالیت نمود. این مرکز اسلامی و دینی علاوه بر تربیت طلاب جوان علوم دینی، همه ساله مرکز تجمع هزاران انسان مسلمان شیعه و سنی در مناسبت‌های مختلف اسلامی و نمادی از اخوت اسلامی و وحدت ملی در کشور بوده است. بسته و محاصره نظامی نمودن این مرکز اسلامی و دینی نه تنها ناقض شریعت و قانون‌گرایی در کشور که مغایر مصالح کلان جامعه اسلامی است. در این مورد نکات ذیل را قابل یاد آوری می‌نماییم.

۱ - در حکومت اسلامی عدالت و قانون معیار و اساس زندگی اجتماعی است. مسدودسازی مراکز مذهبی و ایجاد محدودیت برای شیعیان و اعمال فشار بر شهرک‌های شیعه نشین مانند جبرئیل هرات نمونه‌هایی از تبعیض و بی‌عدالتی در کشور است. عدم اجرای عدالت و قانون، پایه‌های حاکمیت سیاسی را متزلزل و در نهایت جامعه را به سوی بی‌ثباتی و هرج و مرج سوق می‌دهد.

۲ - حکمرانی اسلامی بر اساس شریعت اسلامی استوار است. در شریعت اسلامی تبعیض و تفاوت‌های قومی و مذهبی جایگاه ندارد. قران دستور می‌دهد که نباید نگاه قومی شما را از عدالت و انصاف دور سازد. تبعیض و تفاوت مناقض با تعالیم شریعت اسلامی و از عوامل مهم بی‌ثباتی و ویرانی کشور محسوب می‌گردد.

۳ - افغانستان کشوری است که در آن اقوام و پیروان مذاهب اسلامی سالیان متمادی با روحیه برادری اسلامی و همبستگی دینی در کنار هم زندگی نموده‌اند. اعمال فشار و محدودسازی مذهبی، شیرازه برادری اسلامی را نابود و همبستگی دینی را ویران می‌کند و ناقض مصالح عامه کشور است.

۴ - کشور و مردم ما سالیان متمادی در گرداب جنگ وخشونت زخمی و درمانده گردیده‌اند و اینک بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، ثبات و امنیت هستند. هر نوع اقدام و رفتاری که موجب ناامنی، سلب آرامش روانی و امنیت ملی گردد، منافی مصالح کلان اسلامی و ملی است و باید از آن جلوگیری گردد. اقدام قهری برای بسته نمودن مراکز دینی و مذهبی و محاصره نظامی حوزه علمیه خاتم النبیین کابل امنیت روحی و روانی مردم را تهدید نموده و مغایر با اصل امنیت عمومی در جامعه است.

۵ - رسیدگی قانونی به دعاوی، منازعات و مدعیات اصل اساسی در حکومتداری است. اما مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص و افراد، اقدام فراقانونی برای مسدود نمودن مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی و مجازات افراد بدون رسیدگی قضایی مصداق بارز بی‌عدالتی است. تبعیض قومی و مذهبی و بی‌عدالتی عامل بحران‌ساز در کشور است که متولیان امور باید برای جلوگیری از آن جدا اقدام و هر چه عاجل به محاصره و مصادره مرکز مذهبی شیعیان افغانستان (حوزه علمیه خاتم النبیین) خاتمه دهند.

شیعیان افغانستان همواره بر ترویج روحیه برادری اسلامی و گسترش همبستگی دینی و تحکیم وحدت ملی برای عبور از چالش‌های موجود و ایجاد افغانستان امن و با ثبات تاکید داشته‌اند و همزمان بر تأمین عدالت اجتماعی و نفی تبعیض و دفاع از حقوق مذهبی و سیاسی خود اصرار و تأکید دارند. امید است مسئولین امور با در نظر داشت عدالت اسلامی و با عنایت به اصل اخوت دینی و وحدت ملی، مصالح کلان کشور و مردم را در حکمرانی و اقدامات خود مد نظر قرار دهند تا بیش از این کشور دچار بی‌ثباتی، ویرانی و نا امنی نگردد.

والسلام علی من اتبع الهدی

جمعی از اساتید، علما و طلاب افغانستانی حوزه علمیه قم

۱۵/ ۶/ ۱۴۰۵

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