بررسی نقشه جامع علمی کشور در شورای تخصصی حوزوی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه مجمع شورای تخصصی حوزوی با محوریت بررسی پیش‌نویس به‌روزرسانی‌شده نقشه جامع علمی کشور برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا رئیس شورای تخصصی حوزوی، در این نشست با اشاره به سوابق تدوین سند نقشه جامع علمی کشور، بر ضرورت توجه به نقش علم در پیشرفت کشور، توجه به ظرفیت علمی حوزه‌های علمیه و حرکت از تولید علم صرف به سمت حل مسائل و نیازهای جامعه تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین نسبت و تعاملات حوزه و دانشگاه در این سند، گفت: نقشه جامع علمی کشور باید ضمن برخورداری از نگاه آرمانی، از قابلیت اجرا نیز برخوردار باشد و بتواند در حل مسائل پیش‌رو و نیازهای واقعی کشور نقش آفرینی بیشتری داشته باشد.

در ادامه، دکتر باقری مقدم مسئول تدوین و بازنگری سند با تشریح روند روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور گفت: فرهنگستان علوم حدود یک سال و نیم است که مسئولیت به‌روزرسانی این سند را برعهده گرفته و این فرآیند با مشارکت دانشگاه‌ها، متخصصان و دستگاه‌های اجرایی دنبال شده است.

وی افزود: پیش‌نویس جدید در بخش‌هایی همچون ارزش‌ها، مبانی، اولویت‌های علمی، آموزش عالی، اقتصاد دانش‌بنیان، آموزش و مهارت، زیرساخت‌ها و تأمین مالی، تجهیزات، تقسیم کار ملی و حوزه‌های مختلف علمی مورد بازنگری قرار گرفته و تلاش شده است سندی جامع و ناظر به مسائل اساسی کشور تدوین شود.

باقری‌مقدم با اشاره به شناسایی ۱۰ مسئله کلان کشور، از حکمرانی و ناکارآمدی، مسائل اقتصادی و اجتماعی، ناترازی انرژی، محیط زیست ناپایدار، ارتقا سلامت، بحران آب، تهدیدات دیجیتال و امنیتی، حمل‌ونقل دریایی توسعه نیافته و امنیت غذایی به‌عنوان محورهای مهم این سند نام برد و افزود: فناوری‌های آینده نیز در فرآیند بازنگری مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در ادامه جلسه، اعضای مجمع شورای تخصصی حوزوی نقاط قوت پیش‌نویس از جمله نزدیک‌تر شدن آن به مرحله اجرا، تقویت مسئله‌شناسی، توجه جدی‌تر به فناوری و تقویت مبانی و ارزش‌های علم را مورد توجه قرار دادند؛ با این حال، بر ضرورت پرهیز از وابستگی به شاخص‌ها و استانداردهای صرفاً جهانی، توجه به نقش حوزه، توجه بیشتر بر نقش سند در مدیریت تحولات علمی کشور و رفع مشکلات و مسایل نظام علم و فناوری و تهدیدات پیش‌روی علم و نهادهای علمی تأکید کردند.

همچنین در این نشست تأکید شد: مرجعیت علمی کشور نباید صرفاً با تعداد مقالات و میزان حضور در نشریات خارجی سنجیده شود، بلکه حل مسائل واقعی کشور و تولید علم متناسب با نیازهای ملی و مبانی اسلامی باید در مرکز توجه قرار گیرد.

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