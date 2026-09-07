ازدواج دانشجویی به یک جریان عمومی و فراگیر تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان که روز دوشنبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به سابقه ۲۸ ساله برگزاری ازدواج دانشجویی، اظهار کرد: از روزی که ازدواج دانشجویی در دانشگاه‌ها به شکل ساختارمند آغاز شد، حدود ۲۸ سال می‌گذرد و این حرکت در ابتدا با یک طرح ابتکاری از دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد.

وی افزود: پس از دریافت بازخوردهای اجرایی این طرح، مشخص شد که ظرفیت و ضرورت قابل توجهی برای موضوع ازدواج در فضای دانشگاه‌ها وجود دارد و به همین دلیل، این برنامه در مدت کوتاهی به یک طرح ملی تبدیل شد و توانست جایگاه خود را در فضای آموزش عالی کشور پیدا کند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که کمتر کسی در کشور وجود دارد که با موضوع ازدواج دانشجویی آشنا نباشد و این برنامه را نشناسد.

وی با اشاره به استمرار آثار این طرح در طول سال‌های گذشته گفت: برای ما نیز جالب است که در سال‌های اخیر، حتی در میان وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد کشور، افرادی را می‌بینیم که خاطراتی از دوران ازدواج دانشجویی دارند و خودشان در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند و امروز نیز انگیزه کمک و همراهی با ما برای برگزاری این برنامه‌ها را دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی با اشاره به حمایت و توجه رهبر معظم انقلاب به طرح ازدواج دانشجویی از ابتدای شکل‌گیری آن اظهار کرد: از همان روزهای نخست، لطف و عنایت ایشان همواره در کنار این طرح بوده است. ایشان پیام‌های اختصاصی برای این برنامه ارسال می‌کردند و هر سال نیز هنگامی که می‌خواستیم برنامه ازدواج دانشجویی را آغاز کنیم، ایشان تبرکی را به مجموعه نهاد ارائه می‌کردند.

وی افزود: ما نیز با بیان این تبرک و با برکت عنایت و دعای ایشان، این کار را آغاز و دنبال می‌کردیم و این حمایت معنوی برای مجموعه برگزارکنندگان ازدواج دانشجویی اهمیت ویژه‌ای داشت.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به برگزاری نخستین برنامه ازدواج دانشجویی در شرایط جدید گفت: امسال از اینکه نخستین برنامه ازدواج دانشجویی را در نبود ایشان برگزار می‌کنیم، خودمان نیز ناراحت هستیم و جای خالی ایشان را بیش از هر زمان دیگری احساس می‌کنیم.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله خداوند متعال درجات ایشان را متعالی کند، ایشان را با اولیای خود محشور فرماید و شفیع ما قرار دهد و امیدواریم در دوره رهبری و امامت خلف صالح ایشان، شاهد توسعه کمی و کیفی بیشتر این رویداد و این برنامه باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی با بیان اینکه ازدواج دانشجویی در طول سال‌های گذشته مسیر قابل توجهی را طی کرده است، تصریح کرد: ازدواج دانشجویی در این سال‌ها از یک برنامه کوتاه سه‌روزه به یک جریان عمومی و فراگیر تبدیل شده است.

وی یکی از برکات این روند را شکل‌گیری ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان دانست و گفت: امروز ساختاری ایجاد شده است که برای موضوع ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت در فضای دانشگاه‌ها مأموریت دارد، سیاست‌گذاری می‌کند و به طراحی عملیات و برنامه‌ریزی در این زمینه می‌پردازد.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: به لطف همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف، امروز امکان اجرایی شدن برنامه‌های مرتبط با این حوزه فراهم شده است و پیش‌نویس مصوبات نیز توسط مجموعه کارشناسی آماده شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این مصوبات امروز مورد تأیید قرار گیرد و به تصویب برسد، می‌توانیم شاهد شتاب گرفتن این موضوع در آینده باشیم و امیدواریم در ادامه، شاهد تأثیرگذاری حداکثری این برنامه‌ها در حوزه ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت در میان دانشگاهیان باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کرمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت سیاست‌گذاری، همکاری دستگاه‌های مسئول و توسعه برنامه‌های اجرایی، ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان بتواند زمینه گسترش هرچه بیشتر فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده در محیط‌های دانشگاهی را فراهم کند.

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