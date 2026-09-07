به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان که روز دوشنبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور و ملموس شدن ابعاد مختلف مواجهه با نظام سلطه برای مردم، بر ضرورت توجه جدی به موضوع خانواده، ازدواج و جمعیت تأکید کرد.

وی اظهار داشت: امروز در فضایی قرار داریم که مواجهه با نظام سلطه در ابعاد مختلف آن برای آحاد ملت ملموس شده است و حتی دیر باورترین انسان‌ها نیز دیگر تردیدی در دشمنی ذاتی نظام سلطه با نظام اسلامی، ایران عزیز و ایرانیان ندارند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: ما سخنان و مواضع نظام سلطه و به‌ویژه کدخدای این نظام درباره ایرانیان و ایران را شنیده‌ایم و اتهاماتی را که به ملت ایران وارد کرده‌اند، فراموش نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از ابعاد مهم جنگ با ملت ایران، موضوع آسیب زدن به حوزه‌های زندگی و مسائل اجتماعی کشور است. موضوع خانواده برای همه روشن شده و مشخص است که با چه مسئله نگران‌کننده‌ای مواجه هستیم؛ موضوع جمعیت نیز به همین صورت است و این مسائل به‌عنوان یکی از ابعاد جنگ همه‌جانبه علیه ملت ایران مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: از این سو نیز مجموعه فعالان این حوزه، دلسوزان و دغدغه‌مندان در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا به موضوع ازدواج دانشجویی و سپس ازدواج دانشگاهیان توجه شود؛ موضوعی که بیش از ۳۰ سال است مورد پیگیری قرار دارد.

وی با اشاره به سابقه برگزاری ازدواج دانشجویی گفت: در طول این سال‌ها یک مقطع کوتاه تعطیلی بین دوره‌ها وجود داشت و در دوره کرونا نیز با تعطیلی مواجه شدیم، اما اکنون در حال برگزاری، یا به تعبیری آغاز برگزاری، بیست‌ونهمین دوره ازدواج دانشجویی هستیم.

حجت‌الاسلام رستمی خاطرنشان کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسیده شد که موضوع دانشگاه، ازدواج دانشجویی و ازدواج دانشگاهیان، اهمیتی فراتر از یک اتفاق در یک سازمان یا نهاد آموزشی دارد؛ چراکه یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های جوانان در سن ازدواج، در دانشگاه‌ها حضور دارند.

وی افزود: بیش از سه میلیون دانشجو در کشور داریم که بخش قابل توجهی از آنها در سنین ورود به ازدواج یا در سن ازدواج قرار دارند. ازدواج این اعضای جوان، هم جریان تشکیل خانواده و هم جریان جمعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، مرجعیت این گروه برای سایر اقشار جامعه نیز اهمیت ازدواج دانشگاهیان را بیشتر می‌کند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با تأکید بر اهمیت ترویج ازدواج در میان دانشگاهیان اظهار داشت: توجه به ازدواج نخبگان، افراد تحصیل‌کرده، پژوهشگران و محققان و کسانی که در مسیر رشد علمی کشور قرار دارند، علاوه بر اینکه در خود جمعیت اثر می‌گذارد، بر ذهنیت جامعه نسبت به مقوله ازدواج نیز تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: اقدام به ازدواج در دورانی که ممکن است فرد هنوز وارد اشتغال نشده و در سنین دانشجویی و علم‌آموزی قرار داشته باشد، می‌تواند این پیام را به جامعه منتقل کند که ازدواج آسان و تشکیل خانواده در دوران دانشجویی امکان‌پذیر است.

حجت‌الاسلام رستمی تصریح کرد: پایین آوردن سن ازدواج و فراهم کردن زمینه ازدواج آسان، از جمله اتفاقاتی است که دانشگاه می‌تواند به‌عنوان یک قشر مرجع در عموم جامعه ایجاد کند و بر نگاه جامعه نسبت به ازدواج اثر بگذارد.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان گفت: با توجه به تجربه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در موضوع ازدواج دانشجویی، در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مأموریت ستاد ازدواج دانشگاهیان به همه دستگاه‌های آموزش عالی و دستگاه‌های درگیر در مقوله ازدواج سپرده شد و دبیرخانه آن نیز در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها قرار گرفت.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: اولین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان را در این دوره برگزار کردیم، اما پس از آن، تغییر و جابه‌جایی مسئولان در وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و در نهایت درگیر شدن کشور در دو جنگ، باعث شد در تشکیل دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان با تأخیر مواجه شویم.

حجت‌الاسلام رستمی با تشریح محورهای فعالیت ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان اظهار داشت: موضوع ازدواج در این ستاد، هم از منظر ترویجی و هم در حوزه اقدامات اجرایی و سیاست‌گذاری مورد توجه قرار دارد و پس از آن نیز موضوع حمایت از فرزندآوری در مقررات دانشگاه‌ها، از موضوعات اصلی فعالیت‌های سه‌ساله ستاد خواهد بود.

وی در ادامه از اقدامات دولت و وزارتخانه‌های مرتبط در زمینه توسعه امکانات دانشگاهیان متأهل قدردانی کرد و گفت: باید از دولت محترم و عزیزان ما در وزارت بهداشت و همچنین بخش‌های دیگر تشکر کنیم که نسبت به تأسیس و توسعه خوابگاه‌های متأهلی و ایجاد و توسعه پایگاه‌های مرتبط، همت خوبی داشته‌اند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: ان‌شاءالله خبرهای خوبی نیز که جناب آقای دکتر سیمایی صراف و دیگر مسئولان درباره ساخت خوابگاه‌های متأهلی دارند، نشان‌دهنده رشد ارزشمند و معنادار این حوزه نسبت به دوره‌های گذشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند نسبت به نیاز عمومی جمعیت دانشجویی همچنان فاصله زیادی وجود دارد، اما همین همت، ارزشمند و شایسته تقدیر است و باید استمرار پیدا کند.

حجت‌الاسلام رستمی با تأکید بر نقش دانشگاه در آینده جمعیتی کشور تصریح کرد: ما به جریان دانشگاهی به‌عنوان موتور پیشران حرکت جمعیتی کشور نگاه می‌کنیم و امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت نیز به این بخش به‌عنوان یک بخش پیشران توجه کنند.

وی افزود: مسئولان حتماً از اهمیت موضوع جمعیت مطلع هستند و آن را قبول دارند و در این زمینه هم‌نظر هستیم؛ چراکه موضوع جمعیت یکی از مسائل مهم و راهبردی کشور است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در پایان اظهار داشت: جبران عقب‌ماندگی‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه جمعیت اتفاق افتاده است، به یک همت وسیع نیاز دارد.

وی تأکید کرد: قطعاً این توجه‌ها و حمایت‌ها در نهایت به شکل‌گیری جمعیتی جوان، بالنده، اثرگذار و تعیین‌کننده منجر خواهد شد؛ جمعیتی که قدرت و جایگاه ایران عزیز را در آینده دنیا رقم خواهد زد.

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