به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دومین جلسه ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان که روز دوشنبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، با اشاره به نگرانی جدی درباره نرخ جمعیت در کشور، بر ضرورت اتخاذ مشوق‌های مختلف برای ترویج ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.

وی اظهار داشت: نرخ جمعیت در کشور ما بسیار نگران‌کننده است و همین مسئله موجب شده است که هر نوع مشوقی را که ممکن است به تحقق این امر اسلامی کمک کند، مورد توجه و اتخاذ قرار دهیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: در مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی، مشوق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است. در مورد دانشجویانی نیز که ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند، تسهیلات آموزشی پیش‌بینی شده است تا دیگر مسائل و موانع آموزشی، بهانه‌ای برای عدم توجه به این موضوع مهم نباشد.

سیمایی صراف با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای زوج‌های دانشجو و دانشگاهی گفت: وظیفه مهم‌تر برای ترویج ازدواج دانشجویی، ساخت سرپناه و سرای دانشجویی است. از روز اولی که مسئولیت را بر عهده گرفتیم، تأکید کردیم که مسکن دانشگاهیان، شامل خوابگاه‌های متأهلی، باید یکی از اولویت‌های رفاهی ما باشد.

وی با اشاره به آمار دانشجویان متأهل مقاطع تحصیلات تکمیلی اظهار داشت: طبق آماری که در اختیار داریم، ۴۹ هزار و ۲۱۷ دانشجوی متأهل در مقاطع تحصیلات تکمیلی داریم، در حالی که بر اساس آماری که از خوابگاه‌های متأهلی گرفته‌ایم، تنها ۹۸۰ واحد خوابگاهی در اختیار این دانشجویان قرار دارد.

وزیر علوم افزود: بر همین اساس، احداث و تکمیل خوابگاه‌های متأهلی را یکی از اولویت‌های خود قرار دادیم و خوشبختانه بخشی از این واحدها با کمک ستاد اجرایی فرمان امام تکمیل شد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۳۲ واحد خوابگاه متأهلی به بهره‌برداری رسید که واقعاً یک اقدام جهادی بود. این اتفاق به دو دلیل صورت گرفت؛ نخست اینکه ستاد اجرایی فرمان امام کمک بسیار خوبی انجام داد و دوم اینکه توانستیم اعتبارات مربوط به قانون جوانی جمعیت را جذب کنیم و این اعتبارات افزایش پیدا کرد.

سیمایی صراف ادامه داد: در حال حاضر، در همین مقطعی که با هم صحبت می‌کنیم، احداث ۶۳۰۶ واحد خوابگاه متأهلی نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری وزارت علوم برای توسعه خوابگاه‌های متأهلی گفت: ممکن است بتوانیم به این هدف برسیم، هرچند روزی که کار را شروع کردیم، نمی‌دانستیم آیا به این عدد خواهیم رسید یا نه و نمی‌خواهم قول قطعی بدهم؛ اما هدف‌گذاری ما ساخت ۳۰ هزار واحد خوابگاه متأهلی است.

وزیر علوم افزود: در این یک سال تقریباً وارد مرحله دوم ساخت این واحدها شده‌ایم و تاکنون حدود هزار واحد را تحویل داده‌ایم و ۶ هزار واحد نیز در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه در برخی دانشگاه‌ها میزان عرضه و تقاضای خوابگاه متأهلی به تعادل نزدیک شده است، گفت: من به بعضی از دانشگاه‌ها سر زده‌ام و واقعاً در برخی موارد عرضه و تقاضا برابر شده است.

سیمایی صراف ادامه داد: اخیراً در هفته دولت، یکی از دانشگاه‌ها را به‌طور کامل افتتاح کردیم و خوابگاه متأهلی آن نیز به بهره‌برداری رسید. شاید حدود ۲۰ نفر بیشتر از ظرفیت موجود در صف متقاضیان بودند و با بهره‌برداری از آن واحدها، دانشگاه توانست نیازهای خوابگاه متأهلی خود را تا حد زیادی تکمیل کند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این روند خوبی که آغاز شده است، با همکاری مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات مورد نیاز ادامه پیدا کند.

وزیر علوم تأکید کرد: ما هدف‌گذاری کرده‌ایم و می‌دانیم در هر دانشگاه و در هر منطقه باید چه تعداد واحد ساخته شود و به هر میزان که اعتبارات افزایش پیدا کند، می‌توانیم ساخت و توسعه خوابگاه‌های متأهلی را نیز افزایش دهیم.

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