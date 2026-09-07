به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هجوم دو شب قبل نیروهای مسلح وزارت دادگستری طالبان به حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) خشم شیعیان افغانستان را برانگیخت و نیروهای طالبان را به جنایت علیه مراکز آموزشی و دینی متهم کردند.

سجاد حسینی، یکی از شهروندان شیعه کابل در مورد این رویداد می‌گوید که حمله به مراکز دینی و مذهبی، حمله به حرمت، ایمان و آرامش جامعه است؛ کسانی‌که به جای گفت‌وگو، منطق و استدلال راه خشونت را انتخاب می‌کنند، نه از حق دفاع می‌کنند و نه خدمتی به انسانیت است، بلکه چهره زشت از باورهای خود به نمایش می‌گذارند.

وی در ادامه اظهار داشت: «با هر عقیده و مذهبی که باشیم باید بدانیم که مدرسه، دانشگاه، مسجد، حسینیه، زیارتگاه و هر مکان عبادی محل امنیت و عبادت مردم است؛ نه میدان جنگ، زورآزمایی و قلدری؛ جنایت را با هر نامی که انجام می‌دهد، باید محکوم کرد.

از سوی دیگر، سیدلایق هاشمی، یکی از کارمندان حوزه علمیه خاتم‌النبیین تایید کرده بود که تعدادی از طلاب و اساتید این حوزه علمیه از سوی نیروهای وزارت عدلیه(دادگستری) طالبان بازداشت شده‌اند.

آقای هاشمی خاطرنشان ساخته است که امروز حوزه علمیه خاتم‌النیین در محاصره قرار گرفته اما امروز فقط امتحان یک حوزه نیست، بلکه امتحان صبر، همدلی و غیرت دینی همه مردم افغانستان می‌باشد.

او تاکید ورزیده است که با امید به خداوند و با تکیه بر صبر و همدلی، این اطمینان وجود دارد که این روزهای سخت نیز می‌گذرد و چراغ علم و معارف اهل‌بیت(ع) همچنان روشن خواهد ماند.

این کارمند حوزه علمیه خاتم‌النیین که در متن ماجرا قرار دارد، افزوده است: «امروز روز امتحان شیعیان است، مبادا در این امتحان سکوت و بی‌تفاوتی نمره ما باشد.»

این در حالی است که مقامات حکومتی طالبان در مورد هجوم مسلحانه نیروهای وزارت دادگستری به حوزه علمیه خاتم‌النیین توضیحی ارائه نکرده‌اند.

در پی این هجوم مسلحانه طالبان، هزاران نفر از شیعیان کابل دست به تجمع شبانه زدند و از حوزه علمیه خاتم‌النبیین حمایت کردند، اما این تجمع با خشونت نیرهای حکومت متفرق شد. همچنین گزارش شده است که ماموران حکومتی طالبان، پس از مقاومت مسالمت‌آمیز طلاب و اساتید، آن‌ها را با چوب و چماق مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند.

علی رغم اعتراضات گسترده مردم و بزرگان شیعه علیه این اقدام، صبح امروز (دوشنبه ۱۶ شهریور) منابع محلی از تخلیه حوزه علمیه خاتم النبیین توسط نیروهای حکومت طالبان خبر دادند.

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