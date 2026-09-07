پیشروی تازه نیروهای مسلح یمن؛ نبرد به نزدیکی شهر المخاء رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن طی دو روز گذشته پیشروی‌های بیشتری در جبهه‌های غربی استان تعز واقع در جنوب‌غربی یمن، به دست آورده‌اند. پیشروی‌هایی که آن‌ها را به نزدیکی تقاطع شهر راهبردی المخاء مشرف بر تنگه باب‌المندب، رسانده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان با وجود تلاش گروه‌های مسلح همسو با عربستان برای بازپس‌گیری برخی مناطق در جبهه‌های «الکدحه»، «مقبنه»، «جبل حبشی» و «المعافر»، نیروهای مسلح یمن دستاوردهای نظامی خود در اواخر هفته گذشته را حفظ کرده و پس از درگیری‌های شدید با این گروه‌ها، پیشروی‌های جدیدی نیز به آن افزوده‌اند.

از جمله نتایج این درگیری‌ها، تسلط نیروهای مسلح یمن بر مسیرهای تدارکات نظامی میان جبهه‌های غربی تعز و ساحل غربی بوده است. این نیروها همچنین هم‌زمان کنترل آتش بر مسیر اصلی تدارکاتی میان استان‌های عدن و تعز را برقرار کرده‌اند. تحولی که پس از پیشروی آن‌ها در منطقه «البیرین» در محدوده شهرستان «المعافر» در جنوب‌غربی تعز، رخ داد و نگرانی‌ها درباره احتمال سقوط تمامی جبهه‌های مناطق روستایی غربی و جنوبی تعز در روزهای آینده را افزایش داده است.

پیشروی به سوی تقاطع المخاء

مهم‌ترین تحول میدانی در محور «البرح» در جنوب‌غربی تعز ثبت شد. جایی که نیروهای مسلح یمن به سمت غرب پیشروی کرده، به منطقه «الرشح الأعلی» نزدیک شدند و کنترل مواضع مهمی را در اطراف منطقه «العریش» به دست گرفتند.

العریش در فاصله حدود پنج کیلومتری شرق تقاطع المخاء و حدود هفت کیلومتری اردوگاه خالد بن الولید قرار دارد. اردوگاهی که یکی از مهم‌ترین خطوط دفاعی شهر المخاء پایگاه اصلی نیروهای «طارق صالح» به شمار می‌رود.

رسانه‌های وابسته به دولت یمن شامگاه دیروز تصاویری جدید منتشر کردند که از پیشروی هم‌زمان و قابل توجه نیروهای مسلح یمن در جبهه‌های مختلف «مقبنه» حکایت داشت. بر اساس این تصاویر، نیروهای مسلح یمن همچنین بازار «حمیر» و مناطق دیگری در شرق شهرستان «جبل حبشی» در غرب تعز را تحت کنترل خود درآورده‌اند.

تلاش برای گشودن جبهه‌های جدید

این تحولات، گروه‌های همسو با عربستان را واداشت تا برای کاهش فشار نظامی بر جبهه‌های غربی تعز، تلاش کنند جبهه‌های دیگری را در جنوب الحدیده و اطراف شهر مأرب باز کنند.

این تلاش‌ها در شرایطی صورت گرفت که گروه‌های مختلف همسو با عربستان، یکدیگر را مسئول عقب‌نشینی‌ها و ناکامی‌های نظامی می‌دانند. تحولاتی که به از دست رفتن شماری از مناطق مشرف بر تنگه باب‌المندب انجامیده است. عربستان قصد داشت به دلیل اهمیت راهبردی این مناطق در تأمین امنیت کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب به هر قیمتی کنترل آن‌ها را در دست بگیرد.

در حالی که گروه‌های همسو با عربستان مدعی شدند کنترل کامل شهرستان «حیس» در جنوب الحدیده را به دست گرفته‌اند با وجود اینکه شهر حیس سال‌هاست تحت کنترل دولت مستقر در عدن وابسته به ائتلاف سعودی قرار دارد. به نظر می‌رسد این اعلام، تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر سقوط کامل جبهه الکدحه و دیگر جبهه‌های غربی تعز به دست نیروهای مسلح یمن در شامگاه دو روز پیش بوده است.

الکدحه از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. زیرا از نظر جغرافیایی میان شهرستان‌های جبل حبشی، مقبنه و الوازعیه در مناطق روستایی استان تعز قرار گرفته و همچنین یکی از جبهه‌های مشرف بر تنگه باب‌المندب به شمار می‌رود.

محدودیت در مسیر تدارکاتی تعز ـ المخاء

به گفته منابع محلی و نظامی که با روزنامه «الاخبار» گفت‌وگو کرده‌اند، گروه‌های همسو با عربستان در چندین بخشنامه از نیروهای خود خواسته‌اند از مسیر تعز ـ المخاء که شریان اصلی انتقال تدارکات آن‌ها محسوب می‌شود، عبور نکنند. چه نیروهایی که از محور تعز می‌آیند و چه نیروهایی که از ساحل غربی یمن در حرکت هستند.

این اقدام به‌نوعی اعتراف ضمنی به تأثیر و نفوذ نیروهای مسلح یمن بر این مسیر به شمار می‌رود.

برخلاف ادعاهای رسانه‌های سعودی درباره پیروزی‌ها در جبهه‌های جبل حبشی و حَیفان در جنوب تعز، منابع آگاه به روزنامه «الاخبار» اعلام کردند که مناطق «المکازمه» و «عکاد» در محدوده شهرستان جبل حبشی به کنترل نیروهای مسلح یمن درآمده‌اند.

این منابع همچنین تأکید کردند که تمام تلاش‌های گروه‌های همسو با عربستان برای بازپس‌گیری کوه راهبردی نعمان و مواضع اطراف آن در همان منطقه، ناکام مانده است.

کنترل آتش بر مسیر عدن ـ تعز

هم‌زمان، نیروهای مسلح یمن به پیشروی خود به سوی منطقه «البیرین» ادامه دادند. منطقه‌ای که بر مسیرهای اصلی تدارکاتی میان شهرهای تعز و عدن مشرف است.

بر اساس اطلاعات موجود، این پیشروی باعث شد نیروهای مسلح یمن روز گذشته کنترل آتش کاملی بر مهم‌ترین مسیرهای تدارکاتی اصلی میان عدن و تعز برقرار کنند. موضوعی که ممکن است گزینه‌های مانور نظامی گروه‌های همسو با عربستان را در جبهه‌های غربی تعز محدودتر کند.

درگیری‌های شدید در جنوب الحدیده

جبهه‌های حیس و الجراحی در جنوب الحدیده نیز شاهد درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مسلح یمن از یک سو و نیروهای سلفی «العمالقه»، گروه‌های تهامی وابسته به عربستان و تشکیلات همسو با طارق صالح از سوی دیگر بود.

بر اساس اطلاعات موجود، نیروهای مسلح یمن همچنان کنترل کوه دباس و همچنین مناطق القلمه و الحایط در شمال حیس را در اختیار دارد.

این منابع هرگونه تغییر در نقشه کنترل مناطق اطراف شهر حیس را رد کردند و اعلام کردند که تنها تحول ثبت‌شده، تلاش نیروهای «العمالقه» برای پیشروی به سمت شهرستان الجراحی بوده است.

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