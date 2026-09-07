بیانیه محمد محقق در پی بستن مراکز شیعه: این کارها نشانه درماندگی طالبان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد محقق، رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در پی مسدود شدن برخی از مراکز شیعه از سوی طالبان، بیانیهای صادر کرد و در آن ضمن محکومیت این عمل، تصریح نمود که: این اقدامات غیر قانونی و تبعیض آمیز ، باور دارد که اینگونه اعمال دلیل بر استیصال و درماندگی رژیم استبدادی طالبان است نه قدرت و استحکام شان...
متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
گروه طالبان یا به تعبیر خودشان امارت اسلامی علاوه بر اینکه با روی کار آمدن شان رسمیت مذهب جعفری را ملغی نموده و حدود ده ملیون انسان کشور را از حقوق سیاسی و مشارکت شان در ساختار نظام محروم نموده است، در این اواخر یک رشته اقدامات غیر قانونی را علیه جامعه هزاره و شیعه در افغانستان روی دست گرفته است که مایه تأثر و نگرانی عمومی در میان مردم در داخل و خارج کشور گردیده و زمینه زندگی را برای این مردم محروم تنگ و دشوار ساخته است که موارد آتی یک بخشی از این اقدامات است.
در بخش ملکیتهای خصوصی:
۱- سلب مالکیت از صاحبان شهرک نو آباد غزنی که زندگی هزاران خانواده شیعه را در آن ولایت دچار مشکل ساخته است.
۲- سلب مالکیت از ساکنین شهرک امید سبز در کابل به بهانه غصبی بودن زمین در حالیکه زمین از مالکین شخصی خریداری شده و در حکومت های قبلی به عنوان شهرک قانونی ثبت شده است و این اقدام نیز هزاران خانواده را متأثر ساخته و بی سرنوشت نموده است.
۳- امارتی اعلام کردن بازارچهای در شهرک جبرییل هرات به بهانههای غیرقانونی و زورگویانه.
دربخش امور مذهبی:
۱- اعمال قیودات برامور مراسم مذهبی عاشورای حسینی و بی احترامی به شعایر و پرچم های حسینی در محرم امسال.
۲- اعمال فشار و اهانت برعلمای شیعه در باره اعمال احوال شخصیه شیعه.
۳- تصرف مدرسه و دانشگاه خاتم النبیین در کابل و یورش مسلحانه بر این مرکز دینی و دستگیری اساتید و طلاب مدرسه و اخراج طلاب محصل از این مدرسه.
۴- بستن دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع در ناحیه سرکاریز و دستگیری مسئول آن و دو نفر از بزرگان این دفتر آقایان سید محمد حسین صوفی گردیزی و سید حسن شریفی بلخابی، وکیل سابق ولایت سرپل و محمدحسین سنگر دوست، وکیل سابق میدان و ولسوال سابق گروه طالبان در بلخاب و جمعی دیگر.
در بخش رسانه:
بستن رسانههای همگانی علی الخصوص تلویزیون راه فردا و مسؤل آن و تلویزیون تمدن.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، ضمن محکوم کردن این اقدامات غیر قانونی و تبعیض آمیز، باور دارد که اینگونه اعمال دلیل بر استیصال و درماندگی رژیم استبدادی طالبان است نه قدرت و استحکامشان، این یک تجربه عملی است که هر حکومت استبدادی گذشته در کشور در هنگام سقوط و نابودیشان به دامن زدن تبعیضات قومی و مذهبی پناه بردهاند که این اعمال زوالشان را تسریع و به هیج وجه به دوامشان کمک نمیکند.
در پایان حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از ملت شریف افغانستان خصوصاً جامعه هزاره و شیعه میخواهد که انسجام و وحدتشان را حفظ کنند و با تدبیر و درایت راههای مقابله قانونی و منطقی را با این اعمال ظالمانه استوار دنبال کنند و از چنگ و دندان نشان دادن حکام جابر نهراسند که حدیث مبارک است «افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر» دفاع منطقی و شجاعانه از حقوق مردم برترین جهاد است.
والسلام علی عباد الله الصالحین
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان
۱۴۰۵/۶/۱۵
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