به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست‌وپنج سال پیش، جهانی که می‌شناختیم برای همیشه تغییر کرد.

براساس گزارش مرکز رسانه و دین بریتانیا، صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دو هواپیمای ربوده‌شده توسط اعضای القاعده به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند.

هواپیمای دیگری به ساختمان پنتاگون، مقر وزارت دفاع آمریکا، اصابت کرد. هواپیمای چهارم که گمان می‌رود به سمت کاخ سفید یا ساختمان کنگره آمریکا در حرکت بوده در زمینی خالی در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

این حملات ۲۹۷۷ نفر را کشت. از آن زمان تاکنون نیز هزاران نفر دیگر در نتیجه قرار گرفتن در معرض گردوغبار و دود سمی که محل حادثه را فرا گرفته بود، جان خود را از دست داده یا به بیماری‌های جدی مبتلا شده‌اند.

حملات ۱۱ سپتامبر مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ خاک آمریکا بود و به مبنایی برای سیاست جنگ جهانی علیه تروریسم دولت جورج دبلیو بوش تبدیل شد. بریتانیا نیز یک ماه بعد، در اکتبر ۲۰۰۱ به آمریکا در حمله به افغانستان پیوست و ۱۷ ماه بعد نیز در حمله به عراق در کنار ایالات متحده آمریکا، قرار گرفت.

میراث آن روز طی دهه‌های پس از آن در سراسر جهان بازتاب داشته است. از بسیاری جهات، تصاویر برج‌های دوقلوی در حال سوختن و فروریختن به نمادی تعیین‌کننده از قرن بیست‌ویکم تبدیل شده‌اند.

دانشکده امور بین‌الملل و عمومی «واتسون» در دانشگاه «براون» در ایالت رودآیلند آمریکا برآورد کرده است که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۳، حدود ۹۴۰ هزار نفر در نتیجه خشونت‌های مستقیم پس از ۱۱ سپتامبر در عراق، افغانستان، سوریه، یمن و پاکستان کشته شده‌اند.

پروژه «هزینه‌های جنگ» این دانشگاه همچنین برآورد می‌کند که بین ۳.۶ تا ۳.۸ میلیون نفر دیگر به‌طور غیرمستقیم در مناطق جنگی پس از ۱۱ سپتامبر جان خود را از دست داده‌اند. قربانیانی که مرگ آنها در نتیجه تخریب اقتصادها، نظام‌های بهداشت و درمان، زیرساخت‌ها و محیط زیست، رخ داده است.

بر این اساس، شمار کل قربانیان به دست‌کم ۴.۵ تا ۴.۷ میلیون نفر می‌رسد و این رقم همچنان در حال افزایش است.

در بریتانیا، میراث آن روز به تشدید تدابیر امنیتی و ایجاد شکاف‌هایی در میان جوامع منجر شد. شکاف‌هایی که هنوز در حال ترمیم هستند.

دشمن در داخل و حملات ۷/۷

دکتر «اچ. ای. هلیِر» تحلیلگر ژئوپلیتیک و امنیت به مرکز رسانه و دین بریتانیا گفته است که ۱۱ سپتامبر بلافاصله تأثیر چندان بزرگی بر بریتانیا نداشت. بلکه تغییر واقعی تقریباً چهار سال بعد و با بمب‌گذاری‌های ۷ ژوئیه در شبکه حمل‌ونقل لندن رخ داد. حملاتی که ۵۲ کشته و بیش از ۷۷۰ زخمی بر جای گذاشت.

او می‌گوید: ۱۱ سپتامبر مهم بود، اما من استدلال می‌کنم که اهمیت آن بسیار کمتر از ۷/۷ بود. تا آن زمان نگرانی بسیار کمتری درباره مسلمانان در بریتانیا یا اروپا وجود داشت. همه چیز به اتفاقاتی مربوط می‌شد که در سرزمین‌های دوردست رخ می‌داد.

به گفته او، این وضعیت پس از ۷/۷ تغییر کرد و از آن زمان شاهد فعالیت‌های تهاجمی‌تر و همچنین طرح مسئله مسلمانان در بریتانیا و غرب به شکل بسیار پررنگ‌تری هستیم.

دکتر هلیِر این تغییر در نوع نگاه به مسئله را با جنگ فرهنگی که امروز درباره آن صحبت می‌شود مرتبط می‌داند. بحثی که به‌ویژه طی ۱۵ سال گذشته بخش قابل‌توجهی از فضای عمومی را به خود اختصاص داده است.

آنچه در ابتدا به‌عنوان تهدیدی ناشی از خارج از کشور بریتانیا تعریف می‌شد، به‌تدریج به مسئله‌ای داخلی تبدیل شد و توجه‌ها به افراط‌گرایی مذهبی در داخل بریتانیا معطوف شد.

به گفته دکتر هلیِر، حملات ۱۱ سپتامبر اسلام‌هراسی را ایجاد نکردند. اسلام‌هراسی سابقه‌ای چندصدساله دارد. اما این حملات زمینه‌ای را که مسلمانان بریتانیا در آن مورد بحث و قضاوت قرار می‌گرفتند، به‌شدت تغییر دادند.

سیاست امنیتی و برنامه «پیشگیری»

سیاست امنیتی بریتانیا نیز به شکل قابل‌توجهی تغییر کرد و برنامه دولتی «پیشگیری» در سال‌های پس از حملات ۷/۷ دستخوش تحول شد.

این برنامه ابتدا در سال ۲۰۰۳ و به‌عنوان یکی از بخش‌های راهبرد محرمانه ضدتروریسم موسوم به «کانتست» طراحی شد. برنامه پیشگیری در سال ۲۰۰۶ به‌طور رسمی و عمومی آغاز به کار کرد و سپس به یکی از شناخته‌شده‌ترین برنامه‌های داخلی مقابله با افراط‌گرایی و روندهای منتهی به تروریسم در بریتانیا تبدیل شد.

برنامه پیشگیری مدت‌ها با این انتقاد مواجه بوده که اعتماد میان بخش‌هایی از جوامع مسلمان بریتانیا را تضعیف کرده است. در سال ۲۰۱۰، کمیته جوامع و دولت محلی مجلس عوام بریتانیا به‌طور رسمی بخشی از این نگرانی‌ها از جمله تمرکز برنامه بر مسلمانان، ادعاهای مربوط به نظارت و پیامدهای ناخواسته آن را بررسی کرد.

یک سال بعد، برنامه پیشگیری بازنگری شد. دامنه فعالیت آن رسماً به همه اشکال تروریسم از جمله تروریسم راست افراطی، گسترش یافت و در عین حال تأکید بیشتری بر مقابله با ایدئولوژی‌های افراط‌گرایانه گذاشته شد.

دکتر هلیِر می‌گوید بحث درباره این راهبرد تحت تأثیر نگرانی‌های ایدئولوژیک قرار گرفته و همین موضوع ارزیابی عینی میزان موفقیت آن را دشوار کرده است. به اعتقاد او، مردم به داده‌های کافی برای قضاوت دقیق درباره تأثیر این برنامه دسترسی ندارند.

این مشکل در بررسی سال ۲۰۲۵ کمیسر مستقل برنامه پیشگیری نیز مورد تأکید قرار گرفت. این بررسی، ارزیابی اثربخشی برنامه را با یک مشکل اساسی روبه‌رو دانست. زیرا اغلب مشخص نیست اگر مداخله انجام نمی‌شد، فرد موردنظر در ادامه چه مسیری را طی می‌کرد.

با این حال، این بررسی نتیجه گرفت که برنامه «چنل» در چارچوب طرح پیشگیری می‌تواند برخی افراد را با موفقیت از مسیری که ممکن است به تروریسم منتهی شود، دور کند.

بحران اعتماد میان مسلمانان و سیاست امنیتی بریتانیا

نگرانی درباره اعتماد همچنان ادامه داشته است.

در جریان یک مناظره پارلمانی در سال ۲۰۱۷، نمایندگان مجلس بریتانیا درباره شواهد به‌دست‌آمده از گفت‌وگو با جوانان مسلمان در شهرهای «برادفورد»، «لیدز» و «دیوزبری» بحث کردند.

به گفته استوارت مک‌دونالد، نماینده وقت حزب ملی اسکاتلند، نظر این جوانان درباره برنامه پیشگیری، کاملاً روشن و محکوم‌کننده بود.

او گفت: آنها احساس می‌کردند هدف قرار گرفته و انگ‌خورده‌اند. بسیاری احساس می‌کردند در آنچه می‌توانند بگویند یا انجام دهند محدود شده‌اند، چون می‌ترسیدند توجه‌ها را به خود جلب کنند. آنها قطعاً احساس نمی‌کردند که در برنامه پیشگیری مشارکت داده شده یا برخورد مثبتی با آنها صورت گرفته است. بلکه کاملاً برعکس بود.

«ناز شاه» نماینده حزب کارگر از حوزه «برادفورد وست» نیز خواستار شفافیت بیشتر درباره این برنامه شد و هشدار داد که بدون چنین شفافیتی، جوامع مسلمان همچنان به برنامه پیشگیری از دریچه سوءظن، نگاه خواهند کرد.

گسترش دامنه واکنش‌های امنیتی

واکنش امنیتی بریتانیا پس از ۱۱ سپتامبر بسیار فراتر از برنامه پیشگیری رفت.

۹ شهروند بریتانیایی در زندان گوانتانامو بازداشت شدند و سرانجام به بریتانیا بازگردانده شدند. با این حال، دکتر هلیِر بر یک تفاوت مهم تأکید می‌کند که اتهام‌های مرتبط با این بازداشت‌ها به فعالیت‌هایی مربوط می‌شد که گفته می‌شد در خارج از بریتانیا رخ داده‌اند.

از نگاه او، این مسئله نشان می‌دهد که فضای امنیتی بریتانیا چگونه تغییر کرد. بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر، بخش عمده تمرکز همچنان بر تهدیدهایی بود که از خارج نشأت می‌گرفتند. اما پس از ۷/۷، توجه‌ها بیشتر به داخل کشور به موضوعاتی مانند افراط‌گرایی، روند رادیکال‌شدن و امنیت در داخل بریتانیا، معطوف شد.

اسلام‌هراسی

دکتر هلیِر می‌گوید: مفهوم مدرن اروپا، که در واقع درباره اروپای غربی است تا حد زیادی در تقابل با مسلمانان شکل گرفته است. یعنی "ما شبیه آنها نیستیم". "ما مثل آنهایی که آنجا هستند نیستیم." ما مثل مراکشی‌ها نیستیم... مثل ترک‌ها نیستیم... مثل عثمانی‌ها نیستیم. افرادی هستند که از این تاریخ‌های قدیمی بهره می‌گیرند.

این پیش‌داوری‌ها در جریان کارزار نظامی و امنیتی موسوم به جنگ جهانی علیه تروریسم، شکل‌های جدیدی پیدا کردند و شدت بیشتری گرفتند.

یک مطالعه در سال ۲۰۰۶ نشان داد که تبعیض ضمنی و غیرمستقیم علیه مسلمانان از زمان حملات ۱۱ سپتامبر، ۸۲.۶ درصد افزایش یافته و تبعیض آشکار نیز ۷۶.۳ درصد بیشتر شده است.

اسلام‌هراسی پس از رویدادهای محرک از جمله پس از قتل «لی ریگبی»، سرباز بریتانیایی در سال ۲۰۱۳ در جنوب‌شرقی لندن، همه‌پرسی برگزیت و مناقشه‌های مربوط به مهاجرت، نیز بارها افزایش یافت.

گفتمان گسترده‌تر درباره اسلام در غرب نیز با بحث‌های مربوط به ادغام اجتماعی و پناهجویان درهم‌تنیده شده است. برخی پناهجویان گزارش داده‌اند که برای برخورداری از رویکردی پذیراتر، دین خود را به مسیحیت تغییر داده‌اند.

دکتر هلیِر به مفهوم آزمون میز شام که «بارونس وارسی» مطرح کرده بود اشاره می‌کند. این ایده که تعصب علیه مسلمانان دیگر در محافل خانوادگی و بر سر میز شام یک امر ممنوع و تابو محسوب نمی‌شود و می‌توان آزادانه آن را بیان کرد.

او می‌گوید که اسلام‌هراسی به پدیده‌ای باورنکردنی و به‌شدت جریان اصلی، تبدیل شده است.

اسلام و مسلمانان در رسانه و فضای عمومی

اسلام و حضور مسلمانان همچنان از موضوعات پرتکرار در تلویزیون هستند. در همین حال، چهره‌هایی مانند «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «ایلان ماسک» میلیاردر آمریکایی، بارها اظهارنظرهایی داشته‌اند که می‌تواند خصمانه نسبت به این جامعه تلقی شود.

در راهپیمایی‌های راست‌گرایانه در لندن نیز زنان مسلمان محجبه‌ای که نقاب بر صورت دارند آشکارا مورد تمسخر قرار گرفته‌اند، بدون آنکه واکنش یا سانسور قابل‌توجهی در پی داشته باشد.

ناآرامی‌های سال ۲۰۲۴ در منطقه «ساوت‌پورت» نیز بار دیگر مسئله اسلام‌هراسی در بریتانیا را به مرکز توجه آورد.

در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، مسلمانان هدف ۴۵ درصد از تمامی جرایم ناشی از نفرت مذهبی در بریتانیا بودند در مواردی که دین هدف‌گرفته‌شده مشخص شده بود. این رقم بیشترین سهم در میان تمامی گروه‌های دینی را تشکیل می‌داد.

مسلمانان بریتانیا همچنین در رسانه‌های جریان اصلی به موضوع سوءظن و هیجان‌سازی تبدیل شده‌اند و موارد گزارش‌شده اسلام‌هراسی نیز به‌شدت افزایش یافته است.

نقش رسانه‌ها در تشدید یا کاهش اسلام‌هراسی

نقش رسانه‌ها در سال ۲۰۱۶ و در گزارش پارلمان بریتانیا با عنوان «رادیکال‌شدن: روایت جایگزین و شناسایی نقطه عطف» مورد تأکید قرار گرفت.

در این گزارش آمده بود که رسانه‌ها مسئولیت دارند از انتشار گزارش‌های نامتوازن یا اثبات‌نشده‌ای که می‌تواند به شکل‌گیری نگاه‌های منفی نسبت به گروه‌های خاص در جامعه منجر شود، پرهیز کنند.

در ادامه گزارش آمده بود که این موضوع به‌ویژه درباره اخبار مربوط به افراط‌گرایی و تروریسم که در آنها افراد خود را مسلمان معرفی می‌کنند اهمیت دارد. همچنین در گزارش‌هایی که درباره دیدگاه‌های مسلمانان منتشر می‌شود باید دقت بیشتری به خرج داد. زیرا این اخبار می‌توانند موجب افزایش خصومت نسبت به جوامع مسلمان و بیگانه‌شدن افراد به‌خصوص جوانان از این جوامع شوند.

این گزارش همچنین هشدار داده بود که اسلام‌هراسی می‌تواند باعث شود جوانان مسلمان احساس بیگانگی از جامعه اصلی کنند. مسئله‌ای که در شهرهای «برادفورد» و «گلاسگو» مورد توجه قرار گرفته بود و در نتیجه ممکن است آنها را در برابر رادیکال‌شدن آسیب‌پذیرتر کند.

نمایندگان پارلمان در این گزارش گفته بودند برایشان روشن نیست که همه سردبیران رسانه‌ها در برخورد با این موضوعات دقت کافی دارند و برخی همچنان هیجان‌سازی را بر واقعیت ترجیح می‌دهند.

آنها همچنین توصیه کرده بودند رسانه‌ها از به‌کار بردن عبارت «دولت اسلامی به‌اصطلاح» خودداری کنند و به جای آن از واژه «داعش» استفاده کنند. همچنین توصیه شده بود تروریست‌ها به‌عنوان مسلمان معرفی نشوند، بلکه صرفاً تروریست و پیرو داعش توصیف شوند.

مرکز پایش رسانه‌ای نیز پژوهش‌های گسترده‌ای درباره سوگیری در پوشش خبری اسلام در رسانه‌های جریان اصلی منتشر کرده است. این پژوهش‌ها از جمله نشان می‌دهند که رسانه‌ها بیش از اندازه بر موضوعاتی مانند تروریسم و افراط‌گرایی تمرکز می‌کنند، حتی در مواردی که ارتباط میان این موضوعات بسیار ضعیف است یا اساساً گزارش‌ها هیچ پشتوانه‌ای ندارند.

مسلمانان در جریان اصلی جامعه بریتانیا

با این حال، دکتر هلیِر تأکید می‌کند که داستان مسلمانان از زمان ۱۱ سپتامبر تنها داستان افزایش خصومت نیست. میزان دیده‌شدن مسلمانان و مشارکت آنها در زندگی عمومی نیز به شکل چشمگیری تغییر کرده است.

او می‌گوید: امروز یک روزنامه‌نگار مسلمان بریتانیایی با من تماس می‌گیرد، اتفاقی که احتمالاً یک دهه پیش رخ نمی‌داد. یک شهردار کاملاً آشکارا مسلمان در لندن دارم که محبوبیت زیادی دارد. شماری از بریتانیایی‌های مسلمان سرشناس در حوزه فرهنگ، سیاست، دانشگاه و حتی در میان مجریان تلویزیونی حضور دارند. این چیزی نیست که ۲۰ یا ۳۰ سال پیش آن را بدیهی می‌دانستم.

او اضافه می‌کند: من می‌گویم این همان جریان اصلی شدن حضور مسلمانان در جامعه بریتانیاست. چیزی که مردم نباید آن را نادیده بگیرند یا اهمیتش را دست‌کم بگیرند. برای بریتانیا خوب است که واقعاً از تمام اجزای تشکیل‌دهنده جامعه خود بهره ببرد و مسلمانان نیز بدون تردید بخش بسیار مهم و جدایی‌ناپذیری از جامعه بریتانیا هستند.

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