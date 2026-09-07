به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد اولیائی، رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در نشست خبری معرفی سامانه پاسخگویی هوشمند به سؤالات دینی که در سالن جلسات این مرکز برگزار شد، با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز اظهار کرد: مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی حدود ۱۸ سال سابقه فعالیت دارد و طی این مدت مسیر دشواری را برای توسعه و گسترش شیوه‌های پاسخگویی به پرسش‌های دینی طی کرده است.

وی افزود: این مرکز در طول این سال‌ها تلاش کرده است متناسب با تغییرات اجتماعی و فناوری و شیوه‌های جدید ارتباط مردم، ابزارها و قالب‌های مختلفی را برای پاسخگویی به پرسش‌های دینی فراهم کند.

فعالیت مرکز در ۸ گروه علمی و ۹ قالب پاسخگویی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به ساختار علمی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: این مرکز اکنون در هشت گروه علمی شامل کلام و اعتقادات، فقه و احکام شرعی، قرآن و حدیث، تاریخ و سیره، مشاوره و روان‌شناسی، سیاسی ـ اجتماعی و اخلاق و تربیت فعالیت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اولیائی ادامه داد: پاسخگویی به پرسش‌ها نیز در قالب‌های مختلف انجام می‌شود و مرکز از شیوه‌های تلفنی، مکتوب، آفلاین، آنلاین، بات‌ها در پیام‌رسان‌ها، ایمیل، هوش مصنوعی، صندوق صوتی و پیامک برای دریافت و پاسخگویی به سؤالات استفاده می‌کند.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به حجم بالای مراجعه مردم به این مرکز اظهار کرد: به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۲ هزار پرسش توسط پاسخگویان مرکز پاسخ داده می‌شود. با وجود این حجم از پاسخگویی، تقریباً به همین میزان نیز پرسش وجود دارد که امکان پاسخگویی به همه آنها فراهم نیست و کمبود پاسخگو و برخی محدودیت‌های بودجه‌ای، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از جمله عواملی است که اجازه پاسخگویی به تمام پرسش‌های دریافتی را نمی‌دهد.

«دین‌دان»؛ ظرفیتی جدید در پاسخگویی هوشمند دینی

حجت‌الاسلام والمسلمین اولیائی با اشاره به ورود هوش مصنوعی به فرآیند پاسخگویی دینی تصریح کرد: بخشی از پاسخ‌های مرکز توسط هوش مصنوعی «دین‌دان» ارائه می‌شود و این سامانه می‌تواند تحول مهمی در عرصه پاسخگویی دینی مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه نسل نوجوان و جوان بیش از گذشته از ابزارهای دیجیتال استفاده می‌کند، گفت: در سال‌های گذشته تلاش شده بود پاسخگویی دینی در بسترهای آفلاین، آنلاین و گفت‌وگوهای مجازی متناسب با این نیاز انجام شود، اما هوش مصنوعی به‌عنوان یک ابزار به‌روز می‌تواند در قالب دستیار و یک سیستم پاسخگو، ظرفیت جدیدی را در این حوزه ایجاد کند.

آغاز پروژه هوشمندسازی پاسخگویی از سال ۱۳۹۸

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به سابقه راه‌اندازی «دین‌دان» اظهار کرد: پروژه بلندمدت هوشمندسازی پاسخگویی در سال ۱۳۹۸ کلید خورد و در ادامه نیز این سامانه توسعه یافت و رونمایی شد و اکنون فرآیند تقویت آن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: «دین‌دان» به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان ظرفیت‌ها و دستاوردهای آن را مجدداً معرفی و در سطح کشور تبلیغ کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اولیائی با اشاره به محدودیت تبلیغات عمومی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی بیان کرد: مرکز در بخش تلفنی طی حدود پنج سال گذشته تبلیغات نداشته است؛ زیرا حتی یک تبلیغ کوچک در سطح کشور می‌تواند حجم بسیار زیادی از پرسش‌ها را به سمت مرکز هدایت کند و با توجه به ظرفیت موجود، امکان پاسخگویی به تمام این پرسش‌ها وجود ندارد.

پاسخگویی «دین‌دان» بدون افزایش متناسب نیروی انسانی

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با بیان اینکه شرایط هوش مصنوعی «دین‌دان» متفاوت است، گفت: امکان توسعه و تبلیغ این سامانه بدون نگرانی از افزایش متناسب نیاز به نیروی انسانی وجود دارد.

وی افزود: این سامانه اکنون روزانه حدود ۳ هزار پرسش را پاسخ می‌دهد و ظرفیت پاسخگویی آن معادل فعالیت حدود ۵۰ تا ۷۰ پاسخگو برآورد می‌شود.

اتقان پاسخ‌های «دین‌دان» حدود ۹۵ درصد است

حجت‌الاسلام والمسلمین اولیائی با اشاره به میزان اعتماد مرکز به پاسخ‌های این سامانه عنوان کرد: میزان اتقان و انطباق پاسخ‌های «دین‌دان» با پاسخ‌های کارشناسی حدود ۹۵ درصد است. پاسخگویی سامانه به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اگر اشکالی در عملکرد سامانه مشاهده شود، به‌صورت روزانه بررسی و اصلاح خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی درباره فرآیند به‌روزرسانی این سامانه نیز گفت: هر ۲۴ ساعت یک‌بار پرسش‌هایی که در قالب‌های مختلف در مرکز مطرح شده‌اند، از تماس‌های تلفنی گرفته تا سایر شیوه‌های دریافت پرسش، در اختیار هوش مصنوعی قرار می‌گیرند و سامانه هر شب با این مجموعه پرسش‌ها به‌روزرسانی می‌شود.

«دین‌دان»؛ سامانه‌ای کاملاً بومی و مستقل از سرویس‌های خارجی

حجت‌الاسلام والمسلمین اولیائی یکی از ویژگی‌های مهم «دین‌دان» را استقلال آن از منابع و سامانه‌های بیرونی دانست و خاطرنشان کرد: این هوش مصنوعی کاملاً بومی است و به دیگر هوش‌ها، موتورهای جست‌وجو، سامانه‌ها و منابع بیرونی متصل نیست.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در نهادهای دینی گفت: یکی از مشکلات موجود، توزیع نابرابر امکانات سخت‌افزاری است و در حال حاضر تأمین تجهیزات مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی با چالش جدی روبه‌رو است.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی افزود: برای نمونه، قیمت یک GPU که سال گذشته حدود ۵ میلیارد تومان بوده، اکنون به حدود ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: اضافه شدن هر کارت گرافیک می‌تواند سرعت هوش مصنوعی مرکز و کیفیت خدمات‌دهی آن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، اما تأمین این تجهیزات به دلیل هزینه بالا دشوار است.

ضرورت توزیع متوازن امکانات میان نهادهای دینی

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مسئله بودجه اظهار کرد: در برخی مراکز، امکانات سخت‌افزاری بیشتری وجود دارد که ممکن است به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد.

اولیائی افزود: اگر امکانات میان نهادهای دینی به شکل متوازن‌تری توزیع شود، می‌تواند کمک ویژه‌ای به مراکزی مانند مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی کند؛ چراکه در شرایط فعلی حجم زیادی از پرسش‌ها به سمت این مرکز روانه می‌شود.

«دین‌دان» جایگزین پاسخگوی انسانی نیست

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی درباره چشم‌انداز آینده مرکز تأکید کرد: هدف مرکز حذف پاسخگوی انسانی نیست و ارتباط روحانیت با مردم همچنان برای مجموعه موضوعیت دارد. حتی اگر «دین‌دان» در آینده روزانه ۵۰ هزار پرسش را پاسخ دهد، پاسخگویان تلفنی و انسانی مرکز حذف نخواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اولیائی گفت: مأموریت مرکز تنها پاسخ دادن به یک پرسش و پایان دادن به ارتباط با پرسشگر نیست، بلکه گفت‌وگو با مخاطب، طرح سؤالات اکتشافی، ارجاع به بخش‌های دیگر و حرکت به سمت حل مسئله نیز در فرآیند پاسخگویی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار استفاده از هوش مصنوعی، تلاش می‌شود کارکرد ویژه روحانیت در حوزه پاسخگویی و تبلیغ دینی حفظ شود و چشم‌انداز مرکز نیز پاسخگویی مطلق در بستر هوش مصنوعی نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: هدف این است که هوش مصنوعی در کنار کارشناسان قرار گیرد و با پاسخگویی به سؤالات سطحی و تکراری، فرصت بیشتری برای پاسخگویان حرفه‌ای و طلاب فاضل فراهم شود تا آنان بتوانند روی پرسش‌های جدی‌تر و مسائل پیچیده‌تر تمرکز کنند.

«دین‌دان» بر پایه ده‌ها میلیون داده تخصصی آموزش دیده است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی پورمدنی، رئیس اداره پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، با تشریح روند توسعه این سامانه اظهار کرد: پس از رونمایی اولیه «دین‌دان» در سال ۱۴۰۳، دستیابی به فناوری بومی از نظر فنی در اولویت قرار گرفت و با تلاش تیم فنی، بخش قابل توجهی از نیازهای این حوزه برطرف شد.

وی افزود: پس از این مرحله، تمرکز اصلی مرکز بر محتوای سامانه قرار گرفت؛ چراکه در هوش مصنوعی، محتوا یکی از ارکان اساسی است و در حوزه پاسخگویی دینی، صحت و به‌روز بودن داده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمدنی گفت: مرکز ملی پاسخگویی از ابتدای فعالیت خود ده‌ها میلیون داده تخصصی پرسش و پاسخ دینی را جمع‌آوری و ساماندهی کرده و این داده‌ها پس از تفکیک و اولویت‌بندی برای آموزش «دین‌دان» مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: بخشی از داده‌های قدیمی به دلیل تغییر در مباحث علمی یا فتاوای مراجع، نیازمند بازبینی بود؛ بنابراین اطلاعات قدیمی یا نادرست شناسایی و حذف و داده‌های صحیح و به‌روز جایگزین آنها شد. به‌عنوان نمونه، فتوای جدید رهبر معظم انقلاب درباره نماز مسافر نیز در بانک اطلاعاتی سامانه به‌روزرسانی شد.

پوشش ۸۰ تا ۸۵ درصدی داده‌های کامل و به‌روز

رئیس اداره پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با بیان اینکه «دین‌دان» از داده‌های اختصاصی مرکز استفاده می‌کند، تصریح کرد: این سامانه در حال حاضر در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مسائل، از داده‌های کامل و به‌روز برخوردار است و تکمیل بانک اطلاعاتی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: سؤالات و موضوعات جدیدی که روزانه در سامانه‌های پاسخگویی مرکز مطرح می‌شود نیز پس از بررسی و پاسخ کارشناسی، به داده‌های آموزشی «دین‌دان» اضافه می‌شود. همچنین مواردی که سامانه در پاسخ به آنها اعلام می‌کند «نمی‌دانم» رصد شده و برای تولید محتوای جدید در اختیار تیم محتوایی قرار می‌گیرد.

پورمدنی بیان کرد: داده‌های موجود حتی پس از بازبینی اولیه، به‌صورت مستمر توسط کارشناسان نخبه و باتجربه مرکز بررسی و در صورت نیاز اصلاح و به‌روزرسانی می‌شوند. این اطلاعات در هشت حوزه پاسخگویی از جمله مشاوره، اخلاق، کلام و اعتقادات، تاریخ، مسائل سیاسی و اجتماعی و احکام شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاسخ چندمرجعی و چندبعدی به سؤالات دینی

وی تأکید کرد: هوش مصنوعی جای فتوای مراجع تقلید را نمی‌گیرد و «دین‌دان» در مسائل احکام امکان ارائه پاسخ چندمرجعی را نیز دارد؛ به این معنا که مخاطب می‌تواند دیدگاه چند مرجع درباره یک مسئله را دریافت کند.

رئیس اداره پاسخگویی فضای مجازی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، ۲۴ ساعته بودن، چندزبانه بودن و جامعیت پاسخ‌ها را از دیگر قابلیت‌های این سامانه عنوان کرد و گفت: «دین‌دان» می‌تواند پرسش‌هایی را که ابعاد مختلف اعتقادی، شرعی، اجتماعی و خانوادگی دارند، با استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف بررسی کند.

وی استقلال فنی را از دیگر ویژگی‌های «دین‌دان» دانست و افزود: در زمان محدودیت‌های اینترنتی سال گذشته، این سامانه به دلیل استفاده از فناوری داخلی همچنان به فعالیت خود ادامه داد و خدمات پاسخگویی را ارائه کرد.

دسترسی کاربران به «دین‌دان» از مسیرهای مختلف

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمدنی گفت: مخاطبان می‌توانند از طریق سامانه «پاسخگو»، اپلیکیشن پاسخگو در کافه‌بازار و مایکت و همچنین بات‌های مرکز ملی پاسخگویی در پیام‌رسان‌هایی مانند بله و روبیکا به پاسخگویی هوشمند دسترسی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: مخاطب می‌تواند پاسخ هوشمند دریافت کند و اگر قانع نشد، همان سؤال را برای پاسخگویی کارشناسی ارسال کند؛ بنابراین استفاده از هوش مصنوعی به معنای حذف ارتباط مردم با کارشناسان نیست و پاسخگویی انسانی همچنان ادامه دارد.

شکل‌گیری «دین‌دان» از مجموعه‌ای از خدمات هوشمند

در ادامه، هادی شیردل، مدیر فناوری اطلاعات مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و مدیر پروژه «دین‌دان»، با تشریح روند شکل‌گیری و توسعه خدمات هوشمند مرکز اظهار کرد: دغدغه اصلی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی از سال‌های گذشته، افزایش ظرفیت پاسخگویی بدون کاهش کیفیت پاسخ‌ها بوده است.

وی افزود: زمانی که استفاده از هوش مصنوعی در مرکز آغاز شد، این فناوری هنوز مانند امروز در جامعه فراگیر نشده بود و حتی چت‌بات‌ها نیز به شکل فعلی مطرح نبودند، اما هدف ما از همان ابتدا این بود که فرآیند پاسخگویی مرکز را مکانیزه و هوشمند کنیم.

شیردل ادامه داد: هر سؤال از زمانی که وارد مرکز می‌شود تا زمانی که پاسخ آن در اختیار کاربر قرار می‌گیرد، مراحل مختلفی را طی می‌کند و هدف نخست ما این بود که این مسیر را هوشمند کنیم و بخشی از فعالیت‌هایی را که پیش از این توسط نیروی انسانی انجام می‌شد، به هوش مصنوعی بسپاریم.

«مقسم هوشمند»؛ نخستین گام در هوشمندسازی پاسخگویی

مدیر فناوری اطلاعات مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: نخستین سرویسی که در این مسیر طراحی کردیم، «مقسم هوشمند» بود. سؤالاتی که وارد مرکز می‌شوند باید توسط گروه‌های تخصصی مربوط به خود پاسخ داده شوند و پیش از این، ارجاع سؤال به گروه تخصصی توسط نیروی انسانی انجام می‌شد، اما با راه‌اندازی این سرویس، هوش مصنوعی سؤال را به‌صورت هوشمند تشخیص داده و به گروه تخصصی مربوط ارجاع می‌دهد.

وی با اشاره به دومین سرویس هوشمند مرکز اظهار کرد: سرویس دوم، «مشابهت‌یاب معنایی» بود. مرکز از سال‌های گذشته جست‌وجوی لفظی را در اختیار داشت، اما جست‌وجوی معنایی که بتواند بر اساس مفهوم سؤال، پاسخ‌های مرتبط را پیدا و پیشنهاد کند، وجود نداشت.

مدیر پروژه «دین‌دان» افزود: با راه‌اندازی مشابهت‌یاب معنایی، هنگامی که سؤال وارد مرکز می‌شود، سیستم مفهوم آن را بررسی کرده و پاسخ‌های مشابه و مرتبط را به کارشناس پیشنهاد می‌دهد تا کارشناس بتواند از این پاسخ‌ها برای پاسخگویی به سؤال استفاده کند یا در صورت نیاز، محتوای مرتبط را مستقیماً در اختیار کاربر قرار دهد.

پروفایل‌سازی و برچسب‌گذاری هوشمند سؤالات

شیردل ادامه داد: در فرآیند پاسخگویی مرکز، فعالیت‌هایی مانند پروفایل‌سازی کاربران و برچسب‌گذاری سؤالات نیز وجود داشت که برای انجام آنها نیاز به ورود اطلاعات توسط کارشناس بود. برای این بخش نیز سرویس هوشمند طراحی شد تا بر اساس محتوای سؤال، برچسب‌های مرتبط را به‌صورت خودکار پیشنهاد کند.

وی گفت: در این فرآیند، اطلاعاتی مانند جنسیت و سن پرسشگر و همچنین مفاهیم و موضوعات موجود در متن سؤال استخراج می‌شود و دیگر نیازی نیست کارشناس همه این اطلاعات را به‌صورت دستی وارد کند؛ بلکه سیستم پیشنهادها را ارائه می‌دهد و تأیید کارشناس برای نهایی شدن آن کافی است.

«خلاصه‌سازی هوشمند» برای افزایش سرعت پاسخگویی

مدیر فناوری اطلاعات مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی یکی دیگر از مراحل توسعه این خدمات را «خلاصه‌سازی هوشمند» عنوان کرد و افزود: در این مرحله اگر برای یک سؤال، برای مثال پنج پاسخ مشابه یا پیشنهادی وجود داشته باشد، سیستم می‌تواند محتوای این پاسخ‌ها را خلاصه کرده و یک جمع‌بندی در اختیار کارشناس قرار دهد تا فرآیند پاسخگویی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

شیردل تصریح کرد: در مجموع، در این مرحله هم فرآیند پاسخگویی مرکز را هوشمند کردیم و هم یک دستیار هوشمند در اختیار کارشناسان قرار گرفت تا بخشی از کارهای زمان‌بر را انجام دهد و کارشناس با تمرکز بیشتری به اصل پاسخگویی بپردازد.

طراحی مدل زبانی اختصاصی «دین‌دان» در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

وی ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با ترکیب این سرویس‌ها، یک مدل زبانی اختصاصی برای پاسخگویی طراحی و یک چت‌بات تخصصی راه‌اندازی کردیم که خروجی آن ربات پاسخگوی هوشمند «دین‌دان» است.

مدیر پروژه «دین‌دان» با تأکید بر اختصاصی بودن این سامانه گفت: این مدل زبانی اختصاصی با داده‌های ویژه مرکز آموزش دیده و پرورش یافته است و به همین دلیل می‌تواند در حوزه پاسخگویی به سؤالات دینی، با حجم بالای داده و کیفیت مناسب پاسخ ارائه کند.

شیردل افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، استقلال آن از سرویس‌های خارجی است. برخلاف بسیاری از سرویس‌هایی که امروز در سامانه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و برای ارائه خدمات هوش مصنوعی به سرویس‌های خارجی وابسته هستند، ما این فرآیند را در داخل مجموعه بومی‌سازی کرده‌ایم.

وی بیان کرد: تمام سرویس‌هایی که در این مسیر طراحی شده‌اند، در اختیار کاربران قرار گرفته و خروجی نهایی آنها در قالب «دین‌دان» به‌عنوان یک چت‌بات پاسخگوی هوشمند ارائه شده است.

پاسخگویی چندبعدی به پرسش‌های دینی

مدیر فناوری اطلاعات مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی درباره قابلیت‌های «دین‌دان» گفت: این سامانه می‌تواند گروه تخصصی مرتبط با سؤال را تشخیص دهد و همچنین یک سؤال را از جنبه‌های مختلف بررسی و پاسخگویی کند؛ بنابراین اگر یک سؤال به چند حوزه تخصصی مرتبط باشد، پاسخ آن صرفاً از منظر یک گروه تخصصی ارائه نمی‌شود و می‌تواند ابعاد مختلف سؤال را پوشش دهد.

شیردل یکی دیگر از قابلیت‌های این سامانه را تولید پاسخ‌های متنوع عنوان کرد و گفت: اگر کاربر یک سؤال تکراری را در زمان‌های مختلف مطرح کند، به دلیل مولد بودن سیستم، پاسخ‌ها الزاماً با یک لحن و عبارت ثابت ارائه نمی‌شوند و هوش مصنوعی می‌تواند پاسخ‌های متفاوتی را در اختیار کاربر قرار دهد.

وی افزود: در عین حال، تلاش شده است لحن و ادبیات مورد استفاده در پاسخ‌های «دین‌دان» با لحن کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی هماهنگ باشد و این سامانه با استفاده از داده‌های مرکز، شیوه بیان و ادبیات پاسخگویی کارشناسان را نیز آموزش دیده است.

«دین‌دان» خطاهای نوشتاری کاربران را هم می‌شناسد

مدیر پروژه «دین‌دان» در بخش دیگری از سخنان خود به آموزش سامانه برای شناسایی خطاهای نوشتاری کاربران اشاره کرد و گفت: یکی از کارهایی که انجام داده‌ایم، آموزش انواع شکل‌های نادرست نوشتن واژه‌ها بر اساس سؤالات واقعی مردم بوده است.

شیردل ادامه داد: برای مثال ممکن است کاربر واژه «زکات» را با شکل‌های مختلف و حتی با حروف یا ترکیب‌های نادرست تایپ کند. نمونه‌هایی مانند نوشتن این واژه با حروف اشتباه یا شکل‌های متفاوت در داده‌های واقعی کاربران وجود داشته و همه این موارد به سامانه آموزش داده شده است.

وی تأکید کرد: بنابراین کاربر لازم نیست حتماً سؤال خود را با ادبیات رسمی، دقیق و بدون خطای تایپی مطرح کند؛ «دین‌دان» تلاش می‌کند مفهوم سؤال را از میان شکل‌های مختلف نوشتاری تشخیص دهد و پاسخ مناسب را ارائه کند.

مدیر فناوری اطلاعات مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خاطرنشان کرد: مسیر طراحی این سامانه از یک چت‌بات ساده آغاز نشده است، بلکه مجموعه‌ای از سرویس‌های هوشمند به‌تدریج در فرآیند پاسخگویی مرکز ایجاد شده و در نهایت با ترکیب این خدمات، «دین‌دان» به‌عنوان سامانه پاسخگوی هوشمند سؤالات دینی شکل گرفته است.

تلاش برای پیشتازی در پاسخگویی هوشمند دینی

حجت‌الاسلام والمسلمین اولیائی در پایان با اشاره به چشم‌انداز فناوری مرکز اظهار کرد: در عصر دیجیتال تلاش می‌کنیم در حوزه پاسخگویی هوشمند حرف اول را بزنیم و از ظرفیت بومی، مهندسان و نیروهای متخصصی که با انگیزه دینی و احساس رسالت در دفتر تبلیغات اسلامی و مرکز فعالیت می‌کنند، استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این نیروهای متخصص در خارج از مجموعه و در شرکت‌های خصوصی فناوری نیز فرصت‌های کاری دارند، اما به دلیل پیوند فعالیت این مرکز با امر پاسخگویی و تبلیغ دینی، در این مجموعه حضور یافته و در مسیر توسعه فناوری پاسخگویی دینی فعالیت می‌کنند.

رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در پایان گفت: چشم‌انداز مرکز این است که به یک منبع سریع، معتبر و مبتنی بر فناوری و هوش مصنوعی برای انتشار و پاسخگویی به معارف دینی تبدیل شود. الگوریتم‌های یادگیری عمیقی که در هوش مصنوعی «دین‌دان» به کار گرفته شده است، در آینده می‌تواند در خدمت دیگر نهادها نیز قرار بگیرد.

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