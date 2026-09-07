به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای طالبان روز دوشنبه، ۱۶ شهریور، طلاب و شماری از افراد حاضر در حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) در کابل را به زور از ساختمان این مرکز خارج کرده‌اند.

براساس اطلاعات رسیده، طالبان پیش‌تر به طلاب تا حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز مهلت داده بودند که حوزه را ترک کنند، اما پس از پایان این مهلت و ادامه حضور آنان در ساختمان، نیروهای طالبان بعدازظهر برای تخلیه اجباری حوزه اقدام کردند.

به گفته منابع، در حال حاضر بخش عمده طلاب و دیگر افراد از مجتمع خارج شده‌اند و تنها به شماری از استادان حوزه که خانه‌های آنان در داخل این مجموعه قرار دارد، مهلت داده شده است به‌طور موقت در محل باقی بمانند.

هنوز مشخص نیست این استادان تا چه زمانی اجازه حضور در منازل خود را خواهند داشت و تصمیم طالبان درباره وضعیت نهایی ساختمان حوزه چیست.

دو روز محاصره و فشار برای تخلیه

نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان دو روز پیش وارد حوزه علمیه خاتم‌النبیین در کابل شدند و ساختمان این مرکز را محاصره کردند.

از همان زمان، نیروهای طالبان خواستار تخلیه حوزه شدند؛ اقدامی که با مخالفت استادان، طلاب و شماری از مردم روبه‌رو شد.

در جریان این تحولات، گزارش‌هایی نیز درباره بازداشت شماری از استادان، طلاب و افراد حاضر در حوزه منتشر شده است.

تلاش برای تخلیه حوزه خاتم‌النبیین طی روزهای اخیر واکنش گسترده شماری از علما، چهره‌های مذهبی و فعالان شیعه افغانستان را در پی داشته است. آنان این مرکز را از مهم‌ترین مراکز دینی و آموزشی شیعیان در کابل دانسته و خواستار حل اختلاف از مسیر حقوقی و بدون استفاده از نیروی نظامی شده‌اند.

اختلاف بر سر مالکیت زمین حوزه

ریشه اصلی اختلاف میان وزارت دادگستری طالبان و مسئولان حوزه علمیه خاتم‌النبیین به موضوع مالکیت زمین این مجموعه بازمی‌گردد.

طالبان در سال ۱۴۰۳ خورشیدی مدعی شدند که حوزه علمیه خاتم‌النبیین روی زمین دولتی ساخته شده است.

مسئولان و متولیان حوزه این ادعا را رد کرده و می‌گویند برای زمین مجموعه اسناد شرعی و قانونی در اختیار دارند که نشان می‌دهد این ملک دولتی نیست.

آنان همچنین تأکید کرده‌اند اختلاف موجود باید براساس اسناد و از مسیر رسیدگی قضایی تعیین تکلیف شود.

با این حال، اقدام امروز طالبان برای خارج‌کردن طلاب از ساختمان، در حالی صورت گرفته است که مسئولان حوزه همچنان بر قانونی‌بودن مالکیت خود تأکید دارند.

تا زمان تنظیم این خبر، وزارت دادگستری طالبان درباره مبنای حقوقی تخلیه اجباری حوزه، سرنوشت ساختمان و وضعیت استادانی که هنوز در داخل مجتمع حضور دارند توضیح تازه‌ای منتشر نکرده است.

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