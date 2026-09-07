محمدجواد محسنی: طالبان شیخ حسن محسنی را بازداشت و به محل نامعلوم منتقل کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام شیخ حسن محسنی، از چهره‌های روحانی مرتبط با مجموعه خاتم‌النبیین و فرزند آیت‌الله محمدآصف محسنی، بنیان‌گذار حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، بعدازظهر دوشنبه در جریان تخلیه اجباری این حوزه از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده است.

محمدجواد محسنی با انتشار مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرده است که نیروهای تحت امر وزارت دادگستری طالبان، شیخ حسن محسنی را پس از تخلیه حوزه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند. رسانه‌های دیگر نیز این گزارش را به نقل از او و تلویزیون تمدن منتشر کرده‌اند.

تا زمان تنظیم این خبر، اطلاعاتی درباره علت بازداشت، اتهام احتمالی، محل نگهداری و وضعیت جسمی شیخ حسن محسنی منتشر نشده است.

هشدار درباره مسئولیت طالبان در قبال جان و امنیت او

محمدجواد محسنی در واکنش به این بازداشت، مسئولیت حفظ جان، امنیت و حرمت شیخ حسن محسنی را متوجه حکومت طالبان دانسته است.

او همچنین هشدار داده است در صورتی که وضعیت شیخ حسن محسنی روشن نشود، از مردم شیعه در نقاط مختلف افغانستان، به‌ویژه مناطق جنوب‌غرب کشور، برای پیگیری وضعیت او در کابل دعوت خواهد شد.

مقام‌های طالبان تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده‌اند.

بازداشت هم‌زمان با تخلیه اجباری حوزه

بازداشت شیخ حسن محسنی در شرایطی صورت گرفته است که نیروهای طالبان پس از دو روز محاصره حوزه علمیه خاتم‌النبیین، روز دوشنبه طلاب و دیگر افراد حاضر در این مرکز را به اجبار از ساختمان خارج کردند.

طالبان از صبح امروز به طلاب مهلت داده بود ساختمان را تخلیه کنند و پس از پایان مهلت، عملیات خروج اجباری آنان آغاز شد. گزارش‌ها حاکی است تنها به شماری از استادانی که محل سکونت آنان در داخل مجتمع حوزه قرار دارد، اجازه داده شده است موقتاً در خانه‌های خود باقی بمانند.

نیروهای وابسته به وزارت دادگستری طالبان از روز شنبه، ۱۴ شهریور، حوزه خاتم‌النبیین را محاصره و خواستار خروج استادان و طلاب از ساختمان شده بودند. ویدیوهای منتشرشده نیز حضور خودروها و نیروهای مسلح طالبان در محوطه این مرکز را نشان می‌داد.

موج بازداشت استادان و طلاب

بازداشت شیخ حسن محسنی تازه‌ترین مورد از بازداشت‌های مرتبط با تحولات حوزه خاتم‌النبیین طی سه روز گذشته است.

تلویزیون تمدن پیش‌تر اعلام کرده بود شمار استادان، طلاب و دیگر افرادی که در جریان ورود نیروهای طالبان به حوزه بازداشت شده‌اند، به ۲۸ نفر رسیده است. براساس آن گزارش، چهار نفر آزاد شده و ۲۴ نفر همچنان در بازداشت قرار داشتند.

گفته شده بود این افراد در حوزه سوم پلیس طالبان در کابل نگهداری می‌شوند. طالبان تاکنون فهرست رسمی بازداشت‌شدگان یا اتهامات آنان را منتشر نکرده است.

هنوز روشن نیست بازداشت شیخ حسن محسنی در آمار قبلی بازداشت‌شدگان محاسبه شده یا این بازداشت جداگانه و پس از آن صورت گرفته است.

اختلاف چندساله بر سر حوزه خاتم‌النبیین

بحران کنونی ادامه اختلاف میان وزارت دادگستری طالبان و مجموعه خاتم‌النبیین است.

این وزارتخانه پیش‌تر مدعی شده بود حوزه خاتم‌النبیین با حزب حرکت اسلامی ارتباط دارد و درباره دولتی‌بودن بخشی از زمین این مجموعه نیز ادعاهایی مطرح کرده است.

مسئولان حوزه این ادعاها را رد کرده و می‌گویند برای زمین و ساختمان حوزه اسناد شرعی و قانونی در اختیار دارند و اختلاف موجود باید از مسیر رسیدگی قضایی تعیین تکلیف شود.

حوزه علمیه خاتم‌النبیین در سال ۱۳۸۶ خورشیدی به ابتکار آیت‌الله محمدآصف محسنی تأسیس شد و از مراکز مهم آموزش علوم دینی شیعیان افغانستان در کابل به شمار می‌رود.

افزایش نگرانی در جامعه شیعه

محاصره حوزه، تخلیه اجباری ساختمان، بازداشت گسترده استادان و طلاب و اکنون انتقال شیخ حسن محسنی به محل نامعلوم، طی روزهای اخیر واکنش‌های متعددی در میان علما و چهره‌های شیعه افغانستان به همراه داشته است.

منتقدان از طالبان خواسته‌اند اختلاف موجود را بدون استفاده از نیروی نظامی و از طریق روند حقوقی و قضایی حل کند.

با وجود تشدید این رویدادها، وزارت دادگستری طالبان و دیگر نهادهای این حکومت تا زمان تنظیم این خبر درباره بازداشت شیخ حسن محسنی، محل نگهداری او و مبنای حقوقی بازداشت‌های اخیر در حوزه خاتم‌النبیین توضیح رسمی منتشر نکرده‌اند.

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