به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اصطلاح «فرصت برابر» (Fair go) عبارتی است که استرالیایی‌ها همچنان به‌طور غریزی آن را درک می‌کنند. مفهومی که می‌گوید افراد باید در زندگی فرصت واقعی داشته باشند و نباید به دلیل سوگیری یا پیش‌داوری با محرومیت مواجه شوند. این اصطلاح به معنای موافقت با همه، نادیده گرفتن تخلف‌ها یا اعطای امتیاز ویژه به کسی نیست؛ بلکه به معنای قضاوت منصفانه درباره افراد است؛ بر اساس آنچه واقعاً می‌گویند و انجام می‌دهند، نه بر مبنای پیش‌فرض‌هایی درباره هویتشان.

براساس گزارش وب‌سایت شبکه «ای بی سی» استرالیا با این معیار، می‌توانیم به‌درستی بپرسیم که آیا مسلمانان استرالیا از چنین فرصت برابری برخوردارند یا نه. و باید این پرسش را با همان معیاری بررسی کنیم که خود دولت استرالیا تعیین کرده است که همان سوگند شهروندی است.

برای دهه‌ها، گفتمان سیاسی و رسانه‌ای استرالیا بارها اسلام را خطرناک، ناسازگار و سرکوبگر معرفی کرده و در نتیجه مسلمانان را افرادی تهدیدآمیز، بیگانه و غیرمداراگر نشان داده است. با وجود یک ربع قرن تعامل و گفت‌وگوی اجتماعی، همچنان به کلیشه‌های خسته‌کننده سال‌های پس از ۱۱ سپتامبر بازمی‌گردیم. اینکه اسلام با ارزش‌های استرالیایی ناسازگار است یا مسلمانان در روند ادغام اجتماعی مقاومت می‌کنند یا هویت اسلامی با هویت ملی رقابت دارد و مسلمانان متعهد در نهایت وفاداری‌های مذهبی، هنجارها یا منافع دینی خود را بر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند ترجیح می‌دهند.

این نگرانی‌ها در بخش بزرگی از بحث‌های عمومی درباره تروریسم، مهاجرت، ادغام اجتماعی و انسجام جامعه‌ای حضور دارند. مجموع این دیدگاه‌ها روایتی گسترده‌تر ایجاد کرده که در آن اسلام به‌عنوان یک تهدید فرهنگی، تمدنی یا امنیتی معرفی می‌شود و مسلمانان افرادی تلقی می‌شوند که تعهداتشان همواره باید زیر سؤال باشد.

اما آیا یک ارزیابی منصفانه نباید از شواهد آغاز شود، نه از فرض‌هایی که بر پایه بزرگ‌نمایی، ذات‌گرایی و تعمیم‌های گسترده شکل گرفته‌اند؟

سوگند شهروندی استرالیا

استرالیا بیانیه‌ای روشن درباره الزامات یک شهروند قابل اعتماد دارد که همان، سوگند شهروندی استرالیا است. به جای آنکه بپرسیم آیا مسلمانان استرالیا با یک برداشت نامشخص فرهنگی از استرالیایی بودن یا تعریفی مبهم از ارزش‌ها هماهنگ هستند یا نه، می‌توانیم پرسشی دقیق‌تر مطرح کنیم که باورهای اعلام‌شده مسلمانان استرالیا تا چه اندازه با تعهداتی که خود استرالیا آن‌ها را بنیادین برای شهروندی می‌داند، همخوانی دارد؟

پاسخ پژوهش‌های انجام‌شده درباره مسلمانان استرالیا قابل توجه است.

سوگند شهروندی استرالیا بر چهار اصل اساسی وفاداری به استرالیا و مردم آن، سهیم بودن در باورهای دموکراتیک استرالیا، احترام به حقوق و آزادی‌ها و پایبندی و اطاعت از قوانین استرالیا، تأکید دارد.

این سوگند می‌تواند به شکل یک تأیید رسمی یا یک سوگند با ذکر نام خدا ادا شود. این موارد صرفاً جملاتی درباره هویت ملی نیستند. بلکه در مجموع چارچوبی ایجاد می‌کنند که شهروندان بر اساس آن می‌توانند با وجود تفاوت‌های مذهبی، قومی یا فرهنگی به یکدیگر اعتماد کنند.

در کتاب «پیمان‌ها با خدا: سنگ‌بنای اسلام» استدلال شده است که چنین سوگندهایی چیزی فراتر از بیانیه‌های تشریفاتی هستند. آن‌ها متعلق به سنتی قدیمی در تاریخ بشر درباره پیمان‌ها، توافق‌ها و تعهدات الزام‌آورند. سنتی که از طریق آن انسان‌ها روابط مبتنی بر اعتماد، مسئولیت‌پذیری و همزیستی مسالمت‌آمیز را شکل داده‌اند.

مفاهیم قرآنیِ پیمان، یعنی عهد و میثاق، در ساختار اخلاقی و الهیاتی اسلام جایگاهی مرکزی دارند و با اصولی مانند اعتماد، پاسخگویی، عدالت و الزام به وفای به توافق‌ها و تعهدات پیوند خورده‌اند. استدلال شده است که سوگند شهروندی استرالیا را نیز می‌توان در همین چارچوب پیمانی درک کرد.

همگرایی میان اخلاق اسلامی و شهروندی استرالیایی

وفاداری به پیمان تنها به رابطه انسان با خدا محدود نمی‌شود. بلکه روابط میان انسان‌ها و جوامع را نیز دربرمی‌گیرد. تعهدات مقدس به مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی نیز گسترش پیدا می‌کنند. فرمان قرآنی درباره وفای به عهد، مبنایی دینی برای جدی گرفتن توافق‌ها و تعهداتی فراهم می‌کند که انسان با دیگران وارد آن‌ها می‌شود.

پیمان، در این معنا، زمینه اعتماد را ایجاد می‌کند. این پیام را به دیگران منتقل می‌کند که می‌توانید روی من حساب کنید، زیرا به این تعهدات پایبند خواهم بود.

از این دیدگاه، شهروندی استرالیایی با تعهد اسلامی در رقابت نیست. برای یک مسلمان، احترام گذاشتن به سوگند شهروندی می‌تواند خود نوعی مسئولیت دینی باشد.

اما شواهد تجربی درباره شهروندان مسلمانی که این سوگند را ادا کرده‌اند چه می‌گوید؟

در پیشگاه خداوند

عبارت «در پیشگاه خداوند» در سوگند شهروندی استرالیا اختیاری است. اما برای مسلمانانی که این عبارت را انتخاب می‌کنند، می‌تواند معنای ویژه‌ای داشته باشد. اکثریت مسلمانان استرالیا معتقدند ادای سوگند شهروندی به نام خدا از نظر دینی یک تعهد الزام‌آور محسوب می‌شود.

پیمایش اسلام در استرالیا نشان داد که برای جمعیتی که هویت دینی‌شان صرفاً جنبه نمادین ندارد، این موضوع اهمیت دارد. زیرا یکی از فرضیات رایج در بحث‌های مربوط به مسلمانان و جامعه استرالیا این است که هرچه تعهد اسلامی فرد بیشتر باشد، احتمال تعارض او با هنجارها و نهادهای استرالیایی نیز بیشتر است. اما یافته‌های این پژوهش خلاف این تصور را نشان می‌دهد.

براساس این پیمایش، ۹۶ درصد مسلمانان استرالیا درصد گفته‌اند اسلام برای هویتشان مهم یا بسیار مهم است. ۷۷ درصد روزانه نماز می‌خوانند. ۸۳ درصد قرآن را مهم‌ترین منبع برای درک اسلام معرفی کرده‌اند.

تعهد مذهبی در میان مسلمانان استرالیا در کنار حمایت قوی از دموکراسی، حقوق بشر، برابری و روابط مثبت با غیرمسلمانان وجود دارد. بنابراین شاید پرسش مهم‌تر این نباشد که آیا مسلمانان می‌توانند در عین پایبندی مذهبی، شهروندانی قابل اعتماد باشند. بلکه باید پرسید چگونه همین تعهدات دینی به توضیح جدیت آنان در انجام مسئولیت‌های مدنی کمک می‌کند.

وفاداری به استرالیا و مردم آن

پیمایش اسلام در استرالیا از پاسخ‌دهندگان نپرسید که صرفاً آیا به استرالیا وفادار هستند یا نه. سوگند شهروندی مشخص می‌کند که وفاداری نه فقط به یک دولت یا ساختار سیاسی، بلکه به استرالیا و مردم آن است. بار دیگر، شواهد نکات قابل توجهی را نشان می‌دهد.

هنگامی که از مسلمانان استرالیا درباره تعامل با استرالیایی‌های غیرمسلمان در قالب خانواده، دوستان، همکاران و روابط اجتماعی روزمره پرسیده شد، ۹۲ درصد این تعاملات را طبیعی و خوب توصیف کردند. همچنین ۷۴ درصد از میزان امکان عمل به اسلام در استرالیا رضایت داشتند.

این یافته‌ها به سختی با این ادعا سازگار است که مسلمانان جمعیتی منزوی هستند که اساساً نسبت به جامعه پیرامون خود بدبین یا خصمانه‌اند. برعکس، این نتایج نشان می‌دهد مسلمانان استرالیا در حالی که هویت دینی قدرتمندی را حفظ کرده‌اند، روابط با دیگر شهروندان استرالیایی چه پیرو ادیان دیگر و چه بی‌دین را بخشی عادی و مثبت از زندگی می‌دانند.

وفاداری به معنای اطاعت بی‌چون‌وچرا از هر دولت یا هر سیاست دولتی نیست. شهروندی دموکراتیک شامل حق انتقاد از دولت‌ها، درخواست شفافیت و پاسخگویی سیاسی، تلاش برای اصلاح قوانین، حمایت از عدالت اجتماعی و مطالبه سیاست‌های بهتر داخلی و خارجی است.

بنابراین شهروندی قابل اعتماد نباید با همسانی سیاسی یا پذیرش بدون پرسش همه تصمیمات حکومت اشتباه گرفته شود. آنچه اهمیت دارد این است که اختلاف‌نظرها در چارچوب حقوق متقابل، مشارکت قانونی و تعهد به نظم مدنی مشترک دنبال شوند.

در باورهای دموکراتیک استرالیا سهیم بودن

در زمینه دموکراسی، شواهد بسیار روشن‌تر است. ۸۹ درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش موافق یا کاملاً موافق بودند که اسلام با حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و دموکراسی همخوانی دارد.

همچنین ۷۵ درصد خود را با برداشتی از اسلام مرتبط دانستند که بر سنتی عقلانی و جهان‌گرا تأکید دارد. سنتی که موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی و تکثرگرایی دینی را دربرمی‌گیرد.

این تصور که اسلام ذاتاً با دموکراسی ناسازگار است، آن‌قدر در بخش‌هایی از گفتمان سیاسی و رسانه‌ای استرالیا تکرار شده که برای برخی به یک باور بدیهی تبدیل شده است. اما وقتی خود مسلمانان استرالیا درباره درکشان از دینشان مورد پرسش قرار گرفتند، اکثریت قاطع چنین تعارضی را مشاهده نکردند.

این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا همزیستی دموکراتیک تنها به رفتار مسالمت‌آمیز محدود نمی‌شود. شهروندان باید بتوانند اعتماد کنند که دیگران مشروعیت نهادهای دموکراتیک، مشارکت سیاسی، آزادی‌های مدنی و مدیریت مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها را می‌پذیرند. شواهد نشان می‌دهد که مسلمانان استرالیا چنین دیدگاهی دارند.

البته این بدان معنا نیست که هر مسلمان الزاماً دیدگاه‌های دموکراتیک لیبرال دارد. چنین ادعایی درباره هیچ گروه دیگری، از مسیحیان و یهودیان گرفته تا هندوها، بی‌خدایان یا کل جامعه استرالیا نیز قابل طرح نیست. آنچه این داده‌ها نشان می‌دهد این است که ادعای رد کلی ارزش‌های دموکراتیک توسط مسلمانان استرالیا با شواهد موجود سازگار نیست.

احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران

همخوانی میان باورهای مسلمانان استرالیا و اصول شهروندی در زمینه حقوق و آزادی‌ها حتی پررنگ‌تر است.

این پیمایش نشان داد ۹۳ درصد موافق بودند که افراد از همه ادیان و همچنین افراد بدون دین باید به‌طور برابر رفتار شوند. ۸۴ درصد معتقد بودند زنان باید همان حقوق و فرصت‌هایی را داشته باشند که مردان دارند. ۹۵ درصد گفتند ازدواج باید بر پایه احترام متقابل و نه سلطه یک طرف بر طرف دیگر باشد.

این یافته‌ها مستقیماً دو ادعای رایج درباره اسلام را به چالش می‌کشد. نخست اینکه اسلام ذاتاً نسبت به پیروان دیگر ادیان مدارا ندارد و دوم اینکه اسلام ذاتاً به سرکوب زنان متعهد است. این موضوعات برای مسئله اعتماد اجتماعی اهمیت اساسی دارند.

یکی از بنیادی‌ترین نیازهای همزیستی این است که اطمینان داشته باشیم کسانی که با ما تفاوت دارند، همچنان به حقوق ما احترام خواهند گذاشت. ما لازم نیست شهروندان دیگر دین، قومیت یا فرهنگ ما را داشته باشند. اما باید مطمئن باشیم که به دلیل این تفاوت‌ها، برابری یا آزادی‌های اساسی ما را انکار نمی‌کنند.

وقتی این اصول به‌طور مشخص تعریف شوند ــ برابری، حقوق، آزادی و احترام متقابل ــ مسلمانان استرالیا به شکل گسترده‌ای از آن‌ها حمایت می‌کنند.

از همین رو ۹۰ درصد اعلام کردند اسلام هرگز اجازه درگیری مسلحانه علیه غیرنظامیان یا افراد غیرجنگجو را نمی‌دهد. ۹۳ درصد این دیدگاه را رد کردند که فردی که در حمله به غیرنظامیان بی‌گناه کشته می‌شود باید شهید تلقی شود.

اگر عمیق‌ترین شکل بی‌اعتمادی نسبت به مسلمانان، نگرانی درباره امنیت فیزیکی و این ترس باشد که تعهد دینی آنان ممکن است در نهایت خشونت علیه دیگران را توجیه کند، این یافته‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

احترام به حقوق دیگران زمانی بیش از همیشه سنجیده می‌شود که روابط دشوار می‌شوند، نه زمانی که همه‌چیز آسان است. در این زمینه، موضع غالب پاسخ‌دهندگان، موضعی مبتنی بر خویشتنداری و حفاظت از جان انسان‌های بی‌گناه بود.

قوانینی را که از آن‌ها پیروی می‌کنم و رعایت خواهم کرد

یک جامعه نمی‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد اگر شهروندان اطمینان نداشته باشند که دیگران به نظام حقوقی آن احترام می‌گذارند. به همین دلیل، یکی از نگرانی‌های دیرینه درباره مسلمانان، موضوع شریعت بوده است. اینکه آیا مسلمانان واقعاً قوانین استرالیا را می‌پذیرند یا در نهایت به دنبال جایگزینی آن با یک نظام حقوقی و سیاسی اسلامی هستند.

یک پیمایش درباره باورها نمی‌تواند ثابت کند که افراد همیشه از تک‌تک قوانین استرالیا پیروی می‌کنند. شهروندان از هر پیشینه‌ای ممکن است مرتکب تخلف شوند و هیچ گروه دینی یا قومی نباید برای اثبات تعلق خود، ملزم به نشان دادن رفتاری بی‌نقص باشد.

اما می‌توان بررسی کرد که آیا مسلمانان استرالیا به‌طور کلی به نظام حقوقی و سیاسی این کشور متعهد هستند یا از جایگزینی اجباری آن حمایت می‌کنند. بار دیگر، شواهد از کلیشه‌های رایج حمایت نمی‌کند.

حدود ۷۲ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق بودند که نظام حقوقی استرالیا اصول عدالت را حفظ می‌کند و عموماً از آن رضایت داشتند. همچنین ۵۲ درصد ــ یعنی اندکی بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان ــ اظهار کردند که مایل‌اند برخی قوانین اسلامی مرتبط با مسائل خانوادگی مانند ازدواج، طلاق و ارث در چارچوب نظام حقوقی استرالیا مورد توجه قرار گیرد.

در مقابل تنها ۱۸ درصد گفتند که مایل‌اند در کشوری زندگی کنند که مجازات‌های کلاسیک شریعت در آن اجرا می‌شود. فقط ۱۰ درصد معتقد بودند کشورهایی که قوانین کلاسیک شریعت را اجرا می‌کنند، از استرالیا عادلانه‌تر و منصفانه‌تر هستند.

آنچه سوگند تعهد می‌گوید و آنچه نمی‌گوید

همه شهروندان جدید استرالیا سوگند شهروندی یاد نمی‌کنند. شهروندانی که در استرالیا متولد شده‌اند از طریق مراسم اعطای تابعیت شهروند نمی‌شوند.

حدود ۶۰ درصد مسلمانان استرالیا متولد خارج از این کشور هستند، در حالی که حدود ۴۰ درصد در استرالیا متولد شده‌اند.

با این حال، پیمایش «اسلام در استرالیا» به‌روشنی نشان می‌دهد که باورهای بیان‌شده مسلمانان استرالیا با تعهدات اساسی‌ که استرالیا برای تعریف شهروندی مسئولانه و قابل اعتماد مطرح می‌کند، هماهنگی زیادی دارد.

آن‌ها به‌طور گسترده از دموکراسی و حاکمیت قانون، حقوق بشر و برابری، آزادی‌های مدنی و عدالت جنسیتی، روابط مثبت با غیرمسلمانان و حفاظت از جان غیرنظامیان، حمایت می‌کنند.

بیشتر آنان از نظام حقوقی استرالیا رضایت دارند و تعداد کمی نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورهای مسلمان‌نشین امروز را برتر می‌دانند.

در مجموع، این یافته‌ها حمایت چندانی از این ادعا ارائه نمی‌کنند که مسلمانان استرالیا به دلیل تعهدات دینی خود، جمعیتی ذاتاً ناامن، غیرقابل اعتماد یا ناسازگار با جامعه استرالیا هستند. برعکس، شواهد عمدتاً در جهت مخالف این تصور قرار دارد.

شاید مسئله اصلی خود سوگند شهروندی نباشد، بلکه وزن و اهمیت اندکی باشد که ما در عمل به آن می‌دهیم.

یک سوگند تعهد باید باعث ایجاد فرض حسن نیت شود. شهروندانی که چنین تعهدی را می‌پذیرند باید در حالت عادی بر اساس گفته خودشان مورد اعتماد قرار گیرند، مگر اینکه رفتار خودشان دلیلی برای تردید ایجاد کند.

زیرا این همان چیزی است که مفهوم «فرصت برابر» یا «Fair go» بر آن تأکید دارد.

اعتماد باید متقابل باشد

اعتماد نمی‌تواند آزمونی دائمی باشد که فقط مسلمانان را در برابر دیگران قرار دهد، در حالی که تعهدات مسلمانان نادیده گرفته، کم‌ارزش تلقی یا انکار شود.

اگر از مسلمانان استرالیا انتظار می‌رود نشان دهند که می‌توان به آن‌ها برای احترام به نهادهای دموکراتیک، حقوق، قوانین و دیگر شهروندان اعتماد کرد، آن‌ها نیز حق دارند بپرسند آیا این نهادها و دیگر شهروندان می‌توانند در مقابل، به تعهدات خود پایبند باشند یا نه.

آیا مسلمانان استرالیا می‌توانند به دولت‌ها اعتماد کنند که شهروندی برابر آن‌ها را محافظت کنند؟ آیا می‌توانند به نهادهای عمومی اعتماد کنند که میان نگرانی‌های مشروع امنیتی و سوءظن نسبت به یک دین یا جامعه دینی تفاوت قائل شوند؟ آیا می‌توانند اعتماد کنند که جامعه استرالیا همان معیارهای شواهد و قضاوت را برای همه شهروندان به‌طور برابر اعمال خواهد کرد؟

اینجاست که مفهوم پیمان اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. پیمان به معنای آن نیست که یک طرف باید دائماً ارزشمندی خود را به طرف دیگر ثابت کند. بلکه مجموعه‌ای از تعهدات متقابل ایجاد می‌کند. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که هر طرف دلیلی داشته باشد باور کند طرف مقابل نیز به تعهدات خود احترام خواهد گذاشت.

شهروندی مبتنی بر پیمان

اخلاق پیمان‌محور اسلامی اهمیت زیادی برای ویژگی‌هایی مانند پایبندی به تعهدات، امانت‌داری، رفتار عادلانه، خویشتن‌داری و احترام به مسئولیت‌ها در برابر دیگران، قائل است که اعتماد بر آن‌ها استوار است.

پیمان صرفاً سازوکاری برای تنظیم روابط میان مسلمانان نیست. سنت‌های قرآنی و نبوی، تعهدات مربوط به امنیت، عدالت، وفاداری و همزیستی مسالمت‌آمیز را فراتر از مرزهای دینی گسترش می‌دهند.

برای یک شهروند مسلمان، وفاداری به تعهدات مدنی‌ که آزادانه پذیرفته است، به معنای کنار گذاشتن هویت دینی نیست، بلکه می‌تواند جلوه‌ای از همان هویت باشد. این همان چیزی است که می‌توان آن را شهروندی مبتنی بر پیمان نامید. نوعی تعلق که بر پایه چندفرهنگ‌گرایی ساده، یکسان‌سازی قومی یا هماهنگی ایدئولوژیک بنا نشده است، بلکه بر اعتماد متقابل، وفاداری به تعهدات، حقوق برابر، مشارکت قانونی و مسئولیت‌پذیری در قبال خیر عمومی استوار است.

شهروندی مبتنی بر پیمان، فضایی برای باورهای دینی گوناگون و اختلاف‌نظرهای سیاسی محترمانه فراهم می‌کند. این مفهوم به همه شهروندان اجازه می‌دهد دولت را نقد کنند، از حقوق بشر دفاع کنند، از عدالت برای بومیان استرالیا حمایت کنند، با نژادپرستی مقابله کنند، با دخالت‌های سیاسی مخالفت کنند و برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تلاش کنند.

پرسشی که باید مطرح کنیم

استرالیا نمی‌تواند اسلام‌هراسی را از میان ببرد مگر اینکه با منابع تحریف‌شده شناختی که از طریق آن‌ها اسلام و مسلمانان به اشتباه فهمیده شده‌اند، روبه‌رو شود. به‌ویژه این گرایش دیرینه که دین اسلام و جوامع مسلمان را عمدتاً از دریچه امنیتی نگاه می‌کند.

سوگند شهروندی این مشکل را به شکل ویژه‌ای آشکار می‌کند.

اگر مسلمانان استرالیا به‌طور گسترده باورهای دموکراتیک، حقوق، آزادی‌ها، برابری، همزیستی مسالمت‌آمیز و روابط مدنی‌ را که استرالیا به‌عنوان الزامات شهروندی معرفی می‌کند، تأیید می‌کنند. پس بر چه اساسی باید همچنان آن‌ها را ذاتاً کم‌اعتمادتر، کمتر پذیرفته‌شده یا کمتر برابر دانست؟

هیچ جامعه‌ای نباید فراتر از نقد قرار گیرد. مسلمانان نیز مانند همه انسان‌ها گاهی ممکن است در پایبندی به اصول خود شکست بخورند، تعهداتشان را نقض کنند یا برخلاف ارزش‌هایی که اعلام می‌کنند رفتار کنند.

چارچوب پیمانی به معنای انکار چنین مواردی نیست. بلکه معیاری فراهم می‌کند که بر اساس آن می‌توان این موارد را همان‌گونه که هستند شناخت و ارزیابی کرد.

شهروندی برابر همچنین نیازمند آن است که رفتار افراد به قضاوتی درباره کل یک جمعیت دینی تبدیل نشود.

شاید مهم‌ترین نتیجه‌ای که از پژوهش‌های انجام‌شده درباره مسلمانان استرالیا و اخلاق پیمان‌محور اسلامی به دست می‌آید، صرفاً این نباشد که اسلام با شهروندی استرالیا سازگار است، بلکه ارتباط میان این دو عمیق‌تر از این است.

یک تعهد اسلامی مبتنی بر مفهوم پیمان، برای مسلمانان استرالیا دلایل دینی فراهم می‌کند تا به مسئولیت‌های شهروندی خود از جمله احترام به حقوق دیگران، برقراری عدالت، رد خشونت، زندگی مسالمت‌آمیز در کنار تفاوت‌ها و مشارکت مسئولانه در جامعه مشترک انسانی، پایبند باشند.

شواهد موجود به‌طور قاطع نشان می‌دهد که مسلمانان استرالیا تا حد زیادی این تعهدات را در عمل نمایندگی می‌کنند.

پرسش نهایی

بنابراین، دیگر پرسش اصلی این نیست که آیا اسلام می‌تواند تعهد متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز را در خود جای دهد یا اینکه آیا مسلمانان استرالیا می‌توانند شهروندان خوبی باشند. شواهد درباره هر دو موضوع اکنون گسترده است.

پرسش دشوارتر این است که آیا استرالیا آماده است مسلمانان این کشور را بر اساس همین شواهد قضاوت کند و «فرصت برابر»‌ای را که همچنان آن را بخشی از هویت ملی خود می‌داند، به آنان اعطا کند؟

«حلیم رِین» استاد مطالعات اسلامی در دانشکده علوم انسانی، زبان‌ها و علوم اجتماعی دانشگاه «گریفیث» استرالیا و از نویسندگان کتاب «پیمان‌ها با خدا: سنگ‌بنای اسلام»

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸