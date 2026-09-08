ایثار شاخصه برجسته یک زندگی قرآنی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی در کرسی تلاوت فاطمی که شب گذشته در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه «انسان»، عبادت و ایثار را از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان قرآنی دانست و گفت: اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) با سبک زندگی خود به انسانیت آبرو و اعتبار بخشیدند.

انسان در قرآن؛ از آفرینش نیکو تا سقوط و تعالی

حاج ابوالقاسم با اشاره به آیات ابتدایی سوره انسان، اظهار داشت: قرآن کریم انسان را موجودی برخوردار از جایگاه و ظرفیت والا معرفی می‌کند، اما همین انسان می‌تواند با فاصله گرفتن از مسیر الهی به پایین‌ترین درجات سقوط کند و در مقابل، اولیای الهی با بندگی و عمل صالح، الگوی حقیقی انسانیت شوند.

وی افزود: خداوند در سوره انسان داستان زندگی بندگان شایسته خود را بیان می‌کند تا ویژگی‌های انسان‌های حقیقی و کسانی که به انسانیت اعتبار بخشیده‌اند، برای همه نسل‌ها روشن باشد.

عبادت؛ نخستین شاخص انسان قرآنی

استاد حوزه علمیه عبادت و ارتباط مستمر با خداوند را از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان قرآنی عنوان کرد و گفت: خداوند در آیات پایانی سوره انسان بر یاد خدا در صبح و شام و شب‌زنده‌داری تأکید می‌کند و زندگی پیامبر اکرم(ص) نیز نمونه روشنی از این بندگی و ارتباط عمیق با پروردگار است.

حاج ابوالقاسم خاطرنشان کرد: رسول اکرم(ص) با وجود جایگاه والایی که نزد خداوند داشت، عبادت و شکرگزاری را ترک نمی‌کرد و در پاسخ به اینکه چرا خود را این‌گونه به زحمت می‌اندازند، می‌فرمودند: «آیا نباید بنده‌ای شکرگزار باشم؟»

ایثار؛ درسی ماندگار از سوره انسان

وی ایثار را دیگر شاخص برجسته انسان قرآنی دانست و با اشاره به ماجرای اطعام مسکین، یتیم و اسیر توسط امیرالمؤمنین(ع)، حضرت زهرا(س) و حسنین(ع)، تصریح کرد: این خانواده با وجود برخورداری از جایگاه اجتماعی و نسبت مستقیم با پیامبر اکرم(ص)، ساده و کریمانه زندگی می‌کردند و نیازمندان به‌راحتی به آنان دسترسی داشتند.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: نکته مهم این است که اهل‌بیت(ع) مسئولیت خود را به دیگران واگذار نکردند؛ هرچند حاکمیت وظایفی دارد، هر فرد نیز باید به وظیفه انسانی و دینی خود عمل کند و در حد توان برای رفع مشکلات دیگران گام بردارد.

خدمت برای خدا؛ بدون انتظار تشکر

حاج ابوالقاسم با تأکید بر اخلاص در خدمت‌رسانی، بیان کرد: اهل‌بیت(ع) در مسیر ایثار و کمک به نیازمندان، انتظار پاداش و حتی تشکر نداشتند و تصریح می‌کردند که این کار را برای رضای خدا انجام می‌دهند.

وی گفت: اگر کار برای خداوند خالصانه انجام شود، نیازی نیست انسان برای دیده‌شدن و تمجید دیگران تلاش کند؛ خداوند خود در زمان مناسب تلاش‌های خالصانه را بزرگ و ماندگار خواهد کرد.

حاج ابوالقاسم در پایان با اشاره به مقام حضرت زهرا(س) در روایات، بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های سوره انسان در زندگی تأکید کرد و گفت: انسان قرآنی باید در کنار عبادت و بندگی خدا، اهل ایثار، خدمت و توجه به نیازمندان باشد.