۴۵ زائر اولی بندرانزلی میهمان امام رضا(ع) شدند

جواد شفیعی‌ثابت، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، اظهار کرد:‌ یک دستگاه اتوبوس حامل ۴۵ زائر اولی مشتاق زیارت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، به همت کانون تخصصی زیارت، روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، از جوار مزار شهید مدافع حرم «جهانگیر جعفری‌نیا» در روستای طالب‌آباد بندرانزلی به مقصد مشهد مقدس اعزام شد.‌

وی افزود:‌ این کاروان در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» و با همراهی یک مدیر کاروان و یک روحانی، با هدف فراهم کردن زمینه زیارت نخستین بار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) برای افرادی که تاکنون توفیق این زیارت را نداشته‌اند، راهی مشهد مقدس شده است.‌

شفیعی‌ثابت با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این کاروان، تصریح کرد:‌ زائران به مدت سه روز در زائرسرای رضوی اسکان خواهند داشت و در طول این سفر معنوی، ضمن تشرف به حرم مطهر رضوی و بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و زیارتی، در برنامه‌های مختلف آستان قدس رضوی حضور پیدا می‌کنند.‌

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان ادامه داد:‌ زیارت جمعی حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، بازدید از موزه آستان قدس رضوی، حضور در نمایشگاه «حکایت آفتاب»، بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی رواق دارالهدایه و حضور در مهمانسرای حضرت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این زائران است.‌

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی و معنوی متناسب با زائران اولی خبر داد و گفت:‌ تلاش شده است این سفر صرفاً به زیارت محدود نشود و زائران در مدت حضور خود در مشهد مقدس، با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و معنوی آستان قدس رضوی نیز آشنا شوند و خاطره‌ای ماندگار از نخستین زیارت امام هشتم(ع) برای آنان رقم بخورد.‌

شفیعی‌ثابت با اشاره به دیگر برنامه‌های این سفر افزود:‌ زیارت مزار شریف رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(قدس‌سره)، نیز در برنامه این کاروان قرار دارد.‌



وی با اشاره به شرایط در نظر گرفته‌شده برای شناسایی و اعزام زائران اولی اظهار کرد:‎ افراد بالای ۳۵ سال، قرارگرفته در دهک‌های درآمدی یک تا پنج و افرادی که طی ۱۰ سال اخیر به مشهد مقدس سفر نکرده‌اند، مشمول این طرح می‌شوند و بر اساس این معیارها، زمینه زیارت نخستین‌بار یا تجدید زیارت پس از سال‌ها برای واجدان شرایط فراهم می‌شود.‎

وی در ادامه با اشاره به روند اعزام زائران اولی گیلانی به مشهد مقدس گفت:‌ از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۱۸۰ زائر اولی گیلانی در قالب چهار دستگاه اتوبوس و در چارچوب برنامه‌های کانون‌های خدمت رضوی استان به حرم مطهر امام رضا(ع) اعزام شده‌اند.‌

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان خاطرنشان کرد:‌ با توجه به استقبال و برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقدمات اعزام دو دستگاه اتوبوس دیگر از زائران اولی استان در مهرماه جاری نیز فراهم شده است که با تحقق آن، شمار زائران اولی اعزام‌شده از استان گیلان در سال جاری افزایش خواهد یافت.‌

شفیعی‌ثابت در پایان اظهار کرد:‌ ترویج فرهنگ زیارت، فراهم کردن فرصت تشرف برای افرادی که تاکنون امکان زیارت بارگاه نورانی امام رضا(ع) را نداشته‌اند، از جمله رویکردهای مهم کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان است و این مجموعه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت خادمیاران رضوی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم استان از برکات فرهنگ رضوی را فراهم کند.‌

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