به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ واحد معصومانه امور فرهنگی خواهران حرم مطهر، از برگزاری کلاس‌های تقویت درسی ویژه دختران متوسطه اول و دوم در حرم مطهر خبر داد.

این کلاس‌ها با هدف ارتقای سطح تحصیلی دانش‌آموزان و با تدریس دبیران مجرب و دلسوز برگزار می‌گردد و شامل برنامه‌ریزی درسی و مشاوره تحصیلی نیز می‌باشد.

کلاس‌ها در فضایی صمیمی و دخترانه، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ صبح در حرم مطهر، شبستان امام خمینی(ره)، بالکن شرقی، رواق دختران نوجوان معصومانه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آیدی @masumaneh_admin در پیام‌رسان‌های داخلی پیام دهند.