  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

از سوی امور فرهنگی خواهران حرم مطهر صورت می گیرد؛

برگزاری کلاس‌های تقویت درسی ویژه دختران متوسطه در حرم بانوی کرامت

۱۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۹
کد مطلب: 1862817
برگزاری کلاس‌های تقویت درسی ویژه دختران متوسطه در حرم بانوی کرامت

کلاس‌های تقویت درسی ویژه دختران متوسطه اول و دوم، با تدریس دبیران مجرب و دلسوز و ارائه برنامه‌ریزی درسی و مشاوره تحصیلی، در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  واحد معصومانه امور فرهنگی خواهران حرم مطهر، از برگزاری کلاس‌های تقویت درسی ویژه دختران متوسطه اول و دوم در حرم مطهر خبر داد.

این کلاس‌ها با هدف ارتقای سطح تحصیلی دانش‌آموزان و با تدریس دبیران مجرب و دلسوز برگزار می‌گردد و شامل برنامه‌ریزی درسی و مشاوره تحصیلی نیز می‌باشد.

کلاس‌ها در فضایی صمیمی و دخترانه، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ صبح در حرم مطهر، شبستان امام خمینی(ره)، بالکن شرقی، رواق دختران نوجوان معصومانه برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به آیدی @masumaneh_admin در پیام‌رسان‌های داخلی پیام دهند.

برگزاری کلاس‌های تقویت درسی ویژه دختران متوسطه در حرم بانوی کرامت

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha