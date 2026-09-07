به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی به دلیل افزایش قیمت انرژی به مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است. در حالی که این رقم تقریباً هر دو دقیقه یک میلیون دلار دیگر افزایش می‌یابد. این برآورد را شاخص «هزینه جنگ ایران بر انرژی» وابسته به مدرسه «واتسون» دانشگاه «براون»، منتشر کرده است.

براساس گزارش آکسیوس، افزایش قیمت انرژی آثار تورمی خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد. در همین حال، افزایش اخیر قیمت گازوئیل به‌ویژه، تهدیدی جدی برای بخش‌های حمل‌ونقل و سفر در هفته‌ها و ماه‌های آینده محسوب می‌شود.

این شاخص حکایت از این دارد که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تاکنون بیش از ۷۶۰ دلار هزینه اضافی به یک خانواده متوسط آمریکایی تحمیل کرده است. بخش عمده این هزینه مربوط به بنزین است اما هزینه ناشی از گازوئیل طی هفته‌های اخیر با سرعت بیشتری در حال افزایش است.

قیمت گازوئیل روز جمعه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و از آن زمان نیز هر روز افزایش یافته است. به‌طوری که صبح امروز به ۵.۹۰ دلار به ازای هر گالن رسید که حدود ۶۰ درصد بیشتر از سطح آن در سال گذشته است.

تگزاس؛ بیشترین آسیب را دیده است

بر اساس این شاخص، تگزاس بیشترین سهم از این هزینه اضافی را متحمل شده است. مصرف‌کنندگان این ایالت از زمان آغاز جنگ علیه ایران، حدود ۱۱ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل پرداخت کرده‌اند.

پس از تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا قرار دارند که هزینه اضافی ناشی از افزایش قیمت سوخت در آن‌ها به‌ترتیب حدود ۸ میلیارد دلار و ۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

تورم در برابر ترامپ

آکسیوس می‌نویسد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا همچنان تأکید دارد که آمریکایی‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، آمادگی پرداخت هزینه‌های بالاتر را دارند.

با این حال، رأی‌دهندگان آمریکایی به‌طور مستمر تورم را مهم‌ترین دغدغه خود عنوان کرده‌اند و در همین زمینه، ارزیابی آن‌ها از عملکرد ترامپ به‌شدت منفی است.

آکسیوس در جمع‌بندی خود می‌نویسد مصرف‌کنندگان آمریکایی خود را برای دوره‌ای طولانی‌تر از افزایش قیمت سوخت آماده می‌کنند. دوره‌ای که ممکن است بسیار فراتر از آن چیزی باشد که در زمان آغاز جنگ علیه ایران، پیش‌بینی می‌شد.

با کمتر از دو ماه باقی‌مانده تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، آرام کردن خشم و نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی برای دولت ترامپ کار دشواری خواهد بود.

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