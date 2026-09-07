ممنوعیت حجاب دختران زیر ۱۴ سال در اتریش وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ممنوعیت استفاده از روسری برای دختران زیر ۱۴ سال در اتریش امروز دوشنبه و همزمان با بازگشایی مدارس در وین و چند ایالت دیگر این کشور برای نخستین بار وارد مرحله اجرا شد. طرحی که گروه‌هایی از جمله نهاد اصلی مسلمانان اتریش، آن را تبعیض‌آمیز دانسته‌اند و انتظار می‌رود با چالش‌های حقوقی نیز روبه‌رو شود.

ائتلاف حاکم اتریش متشکل از سه حزب میانه‌رو، پیشنهاد ممنوعیت حجاب در مدارس را با این استدلال مطرح کرد که هدف آن حفاظت از آزادی دختران است. این قانون در ماه دسامبر با حمایت حزب راست افراطی آزادی در پارلمان اتریش تصویب شد. تنها حزب سبزها که کوچک‌ترین فراکسیون پارلمان این کشور را در اختیار دارد با این طرح مخالفت کرد.

جامعه دینی اسلامی اتریش (IGGÖ) که به‌طور رسمی نماینده مسلمانان اتریش می‌باشد اعلام کرده است که این اقدام نقض حقوق بنیادین است و قصد دارد برای لغو آن به دادگاه قانون اساسی اتریش مراجعه کند.

دادگاه قانون اساسی اتریش در ماه ژوئیه، درخواست‌های مربوط به اعتراض به این قانون را رد کرده بود، زیرا قانون در آن زمان هنوز اجرایی نشده بود.

این دادگاه در سال ۲۰۲۰ نیز حکم داده بود که ممنوعیت قبلی حجاب در مدارس اتریش که دختران زیر ۱۰ سال را شامل می‌شد، غیرقانونی است. چرا که علیه مسلمانان این کشور، تبعیض ایجاد می‌کرد و دولت اتریش موظف بود بی‌طرفی دینی خود را حفظ کند. دادگاه در آن زمان تأکید کرده بود که عدول از این اصل، نیازمند توجیهی ویژه است.

«کریستوف ویدرکر» وزیر آموزش اتریش در پاسخ به پرسش شبکه سراسری ORF درباره اینکه آیا دادگاه قانون اساسی ممنوعیت جدید را نیز لغو خواهد کرد، گفت: هیچ‌وقت نمی‌توان کاملاً مطمئن بود.

ویدرکر در این مصاحبه که امروز دوشنبه پخش شد، افزود: ما در دولت مشورت‌های بسیار گسترده‌ای انجام دادیم و در وزارت آموزش نیز تلاش زیادی کردیم تا قانونی تدوین کنیم که با قانون اساسی مطابقت داشته باشد.

سازمان‌های دانش‌آموزی چپ‌گرا نیز خواستار برگزاری اعتراضات علیه این ممنوعیت شده‌اند.

سال تحصیلی جدید اتریش از روز دوشنبه در سه ایالت از ۹ ایالت اتریش یعنی وین، ایالت پیرامونی نیدراسترایش (اتریش سفلی) و بورگن‌لاند در شرق کشور، آغاز می‌شود و مدارس سایر ایالت‌ها از هفته آینده بازگشایی خواهند شد.

بر اساس این قانون، مدرسه موظف است در صورت سرپیچی یک دانش‌آموز دختر زیر ۱۴ سال از ممنوعیت حجاب، ابتدا با او درباره این موضوع گفت‌وگو کند. در صورت ادامه تخلف، جریمه‌ای بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو (معادل حدود ۱۷۵ تا ۹۳۰ دلار) می‌تواند اعمال شود.

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